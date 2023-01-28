美國大規模槍擊案飆升，驚人數字背後的社會深層原因

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過去一個星期時間裡美國加州發生了三起大規模槍擊事件，消息讓人震驚。周一，一名槍手在半月灣的兩個苗圃開火，造成七人死亡，一人受傷。

幾小時後，另一名槍手在65公里外奧克蘭的一個加油站開槍，造成七人受傷，一人死亡。

還有，在星期六，在洛杉磯附近的蒙特利公園，11名跳舞的人在農曆新年前夕被人開槍打死。

如果這一連串的槍擊事件讓人感覺槍枝犯罪問題在美國變得越來越頻繁，那麼事實的確如此。

對於什麼是大規模槍擊事件一直有不同的定義，但據非營利性的槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）的統計，自2023年年初以來美國已經發生了40起大規模槍擊事件，該機構對大規模槍擊事件的定義是：除槍手外有四人或四人以上死亡或受傷的槍擊事件。

根據該組織跟蹤美國與槍枝有關的死亡和受傷事件的公開記錄，這是有記錄以來發生大規模槍擊事件最多的1月份。

在此之前，去（2022）年1月共有34起。2014年至2022年期間，1月份記錄的大規模槍擊事件的數量平均有25起。

美國人對槍枝所有權和相關立法的辯論已經非常熟悉，而且這也成為一個高度政治化的議題。槍枝暴力事件的激增重新點燃了人們對這些辯論的熱情。

但這也讓有些民眾追問：推動槍擊事件增加的背後究竟是什麼原因？

各類槍枝暴力事件都呈上升趨勢

數據顯示，所有類型的槍枝暴力事件：從殺人到自殺再到大規模槍擊事件，都在美國呈上升趨勢。

2019年，美國與槍枝有關的死亡總數為3萬3599人。2022年，死亡人數上升到4萬4290人，增幅是31%。這些死亡人數中的大多數是持槍自殺，其次是兇殺案。

雖然大規模槍擊事件經常引起恐慌，但它們實際只佔槍枝相關死亡的一小部分。2020年，大規模槍擊事件受害者佔全部槍枝死亡人數的1.1%。

然而，近年來，活躍的槍手殺人事件急劇增加：美國10起死傷人數最多的大規模槍擊事件中有九起發生在2007年之後。

專家說，很難確定這種上升的確切根源，因為大規模槍擊事件往往具有不可預測的性質。但是，有幾個因素可能是此類事件越來越頻繁的原因。

槍枝擁有量在上升

一是美國人現在擁有的槍枝比以前多。美國槍枝銷售量在2020年達到創紀錄的2300萬支，比2019年增長65%，2021年這一數字仍然保持高位。

在局勢不穩定的時期，如2020年3月的第一次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城期間，警察殺害黑人青年喬治・佛洛伊德後的社會動亂時期，以及2021年1月美國國會大廈騷亂之後，美國聯邦調查局明顯進行了更多的對槍枝購買者的背景調查，因為美國法律要求在有人購買槍枝時進行調查。

約翰霍普金斯大學槍枝暴力解決方案中心（Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions）主任喬希・霍維茨（Josh Horwitz）說，銷售量的上升與「槍能保證我們的安全，尤其是局勢不穩定時期」這一想法有關。

霍維茨補充說，暴力事件的增加，特別是在加油站、舞廳和夜總會等公共場所的槍擊事件的增加，助長了人們的恐懼心理，促使一些人決定買槍。

他說：「人們很害怕，他們想通過買槍來克服這種恐懼。」

壓力、法律和社會趨勢

一些專家還指出生活壓力的增加是原因之一，這些壓力包括日常生活的壓力和COVID-19疫情造成的壓力，特別是金錢收入、就業或家庭和婚姻、個人感情有關的壓力。

洛克菲勒政府研究所的區域槍枝暴力研究聯合會臨時執行主任賈克琳・希爾德克勞特（Jaclyn Schildkraut）說，這些問題可能會導致一些人「採取行動或做出暴力反應」。

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美國特勤局對173起大規模傷亡事件的分析報告也反應了這種趨勢，這173宗中約四分之三是用槍造成的傷亡。

周二發表的這份報告發現，近93%的襲擊者在事件之前曾處理過離婚、健康，學校或工作中的問題。2016年至2020年期間，大規模傷亡事件背後約一成的襲擊者死於自殺。

希爾德克勞特還說，「有毒的陽剛之氣」也可能是令一個因素：幾乎所有大規模槍擊事件的兇手（大約98%）都是男性。

希爾德克勞特說：「我們想要了解槍枝暴力的根本原因，需要從到底是什麼促使人拿槍傷人這個出發點來了解，無論傷害的對象是誰。」

一些專家說，什麼人可以購買槍枝的美國法律也可能是槍擊案增多的原因之一，儘管必須說明的是，加州有關槍枝的法律有些在美國是最為嚴格的。

然而，霍維茨先生說，聯邦法律目前並不要求對私人出售槍枝進行背景調查，包括在槍展上購買或網上購買。

他說，儘管有研究證據表明，安全存放槍枝可以減少槍枝死亡的總人數，但一些州關於安全存放槍枝的法律也很寬鬆。

霍維茨先生說：「把美國與其他國家相比較就不難發現不同之處，有一點美國有而別的國家不一定有的是：在美國想有槍太容易了。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航