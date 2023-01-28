德國向烏克蘭提供豹式坦克的四大關鍵問題：國際社會如何反應？德國為何改變初衷？
我們想讓你知道的是
鑒於德國20世紀的痛苦歷史及其對過去戰爭罪行的現代責任感，許多德國人一想到德國製造的坦克要開進納粹曾經犯下暴行的地區就很不舒服。但同樣多的德國選民希望對烏克蘭提供更多軍事支持，並對德國總理奧拉夫・蕭茲在這個問題上的猶豫不決感到憤怒。德國內部激烈的辯論使國家分裂，議會分裂，甚至政府也分裂。
經過數周國際社會施加巨大壓力後，德國明確表示將向烏克蘭運送14輛「豹式2型」作戰坦克。
而就在德國宣布該消息幾個小時之後，美國也宣布將向烏克蘭運送31輛強大的主戰坦克——M1艾布蘭坦克，支持抗擊俄羅斯的入侵。
美國的決定標誌著他們立場的轉變，因為拜登政府一段時間以來一直堅持認為，重型M1艾布蘭主戰坦克將難以交付、維護成本高昂並且對烏克蘭軍隊的作戰具有挑戰性。
美國總統拜登在白宮羅斯福廳說：普京「預計我們對烏克蘭的支持會隨著時間的推移而瓦解。他錯了。他錯了。他從一開始就錯了，而且會繼續錯下去。」
拜登補充說：「我們一如既往地團結和堅定。這些坦克進一步證明了我們對烏克蘭的持久、堅定的承諾以及我們對烏克蘭軍隊能力的信心。」
德國生產了歐洲絕大多數的現代重型坦克——「豹2」，其中約有2000輛分布在歐洲盟國。而且德國擁有這些坦克的所有出口許可證。
德國的這一決定意味著其他擁有德國製造坦克的歐洲國家在徵得德國同意之後也將被允許向烏克蘭運送德制坦克。
圍繞德國同意向烏克蘭提供作戰坦克問題，《BBC中文》梳理以下四個看點：
國際反應
烏克蘭總統澤倫斯基對拜登稱將提供M1艾布蘭坦克的決定表示讚賞，稱「這是通往勝利之路的重要一步」，並在推特上宣稱「自由世界前所未有地團結在一起」。
烏克蘭總統澤倫斯基在與德國總理通電話時，對德國表示感謝。澤倫斯基總統還在推特上表示：「德國主戰坦克，進一步擴大國防支持和培訓任務，為合作伙伴提供類似武器開了綠燈。剛剛在與奧拉夫・蕭茲的通話中聽說了這些重要又及時的決定。衷心感謝蕭茲總理和我們在德國的所有朋友。」
波蘭總理馬特烏斯・莫拉維茨基將德國這一決定稱為「阻止俄羅斯的一大步」。
北約秘書長斯托爾滕貝格對德國的決定表示歡迎，他表示：在俄羅斯戰爭的關鍵時刻，這些坦克可以幫助烏克蘭保衛自己，贏得勝利，成為一個獨立國家。
英國首相蘇納克也對德國的決定表示歡迎。蘇納克表示，這將增強烏克蘭的防禦能力，「團結一致，我們能加速各方努力，確保烏克蘭打贏戰爭，獲得長久的和平。」
但是，克里姆林宮表示此舉「極其危險」。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞・扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示。德國向烏克蘭提供坦克的決定證實了她所說的西方針對莫斯科的「有預謀的戰爭」。
《BBC》俄羅斯事務編輯羅森博格（Steve Rosenberg）認為，俄羅斯會利用西方向烏克蘭運送坦克來大作文章。「但根據克里姆林宮構建的敘事，在這場衝突中，西方是侵略者；俄羅斯當局希望俄羅斯人民相信，在烏克蘭，美國領導下的北約正在向莫斯科發動戰爭。」
德國內部有何看法？
《BBC》柏林記者達米恩・馬基尼斯（Damien McGuinness）分析：
幾個月來，向烏克蘭派遣德制坦克的問題一直是德國政治中最具爭議的話題之一。
鑒於德國20世紀的痛苦歷史及其對過去戰爭罪行的現代責任感，許多德國人一想到德國製造的坦克要開進納粹曾經犯下暴行的地區就很不舒服。
但同樣多的德國選民希望對烏克蘭提供更多軍事支持，並對德國總理奧拉夫・蕭茲在這個問題上的猶豫不決感到憤怒。德國內部激烈的辯論使國家分裂，議會分裂，甚至政府也分裂。
現在，蕭茲算是團結了主流政治。除了極右翼和激進的左翼之外，大多數政治家都歡迎總理蕭茲運送德國坦克到烏克蘭的舉動。
但蕭茲總理現在面臨的難題是如何贏得選民的支持，因為他們擔心向烏克蘭無休止地增加武器裝備支持可能意味著戰爭已經失控。
德國為何改變初衷？
過去幾個月來烏克蘭一直要求得到西方的坦克，說迫切需要這些坦克，增強部隊的火力和機動性，從而突破俄羅斯的防線，奪回東部和南部的被佔領土。
德國總理蕭茲在議會講話中表示：「國家邊界不能通過武力改變。正是因此我們與伙伴國家合作，向烏克蘭提供支持是正確的。」
他說：「在我們國家，有一些公民在擔心。我想對這些公民說。相信我! 相信聯邦政府！」
在被問及德國此時做出如此決定難道就不怕被視為挑釁時，蕭茲回答說：「德國單獨行動是一個嚴重的錯誤，我們必須與我們的伙伴和盟友進行協調。我從未使用過『挑釁』一詞。俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭才是挑釁」。
《BBC》在柏林的記者達米恩・馬基尼斯（Damien McGuinness）分析認為，在周三德國議會辯論向烏克蘭提供坦克的過程中，「最令人驚訝的是，蕭茲的中左翼社會民主黨和他的聯盟伙伴綠黨都在鼓掌和點頭表示支持。」
「這兩個政黨都有和平主義的根基，傳統上認為，和平只能與俄羅斯一起合作實現，而不是與俄羅斯對著幹。但這種想法直到俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後已經不再。」
「這顯示出德國在過去一年中的變化有多大。」
《BBC》歐洲事務編輯卡提亞・阿德勒（Katya Adler）分析認為，「作為兩次世界大戰的侵略者，許多德國人對德國成為烏克蘭作戰坦克的主要提供者持謹慎態度。」
「德國總理蕭茲在俄羅斯入侵烏克蘭後不久宣布的『轉折點』具有巨大的意義，不僅對德國本身乃至整個歐洲來說都意義重大。
柏林當時承諾將大規模投資改善過時落伍的軍隊，並在歐洲防務中發揮更積極的作用。這標誌著柏林徹底擺脫勒二戰後的膽怯和傾向於由盟國主導安全事務的做法。」
哪些國家向烏克蘭提供了支持？
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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