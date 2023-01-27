美德兩國計畫提供烏克蘭坦克，俄羅斯迅速轟炸能源設施造成11死11傷
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美國在25日宣布提供烏克蘭美製M1艾布蘭坦克，扭轉原先不提供的決議，德國也改變立場，積極提供製豹2戰車，對此，俄羅斯則以空襲能源設施做回應，雖多數飛彈已遭烏方摧毀，但仍造成11人死亡11人受傷，奧德薩州目前仍持續受緊急斷電所苦。
（中央社）德國宣布將提供烏克蘭德製豹2戰車後，美國也宣布支援31輛美製M1艾布蘭戰車；俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，造成至少1人死亡。
德國援助豹2尖端戰車 美國跟進提供31輛M1艾布蘭
美國總統拜登25日宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，扭轉了美國政府先前不提供這款武器的決定，並稱西方未如俄羅斯預期那樣陷入分裂。
拜登在白宮宣布這項決定時表示，有必要提供M1艾布蘭坦克幫助烏克蘭人，藉此「增強他們在開闊地形的機動能力」。
德國政府稍早也改變先前立場，宣布將運送德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，並批准盟友將戰車轉手交給烏國。
拜登感謝德國的決定，稱「德國確實挺身而出」。他提及：「俄羅斯方面預期我們會分裂，但我們完全、徹底團結一致。」
烏軍：俄羅斯上班尖峰時段空襲 防空部隊擊落飛彈
俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，烏國官員通知民眾前往避難所掩護。官員表示，基輔至少有1人因空襲身亡。
烏國說，俄國飛彈已遭防空部隊擊落。烏軍還說，俄軍前一夜出動24架無人機已全數遭擊落。
梅科萊夫（Mykolaiv）州長吉姆（Vitaliy Kim）在社交平台Telegram發文表示，該州上空看到了兩枚飛彈來襲。「飛彈進入烏克蘭領土，至少兩枚穿越 梅科萊夫州西北。」
就在烏克蘭民眾出門上班時，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難，有些人坐在墊子上或小型塑膠椅上。
烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「第一批來襲的俄羅斯飛彈已被擊落。」
烏克蘭民營能源公司DTEK表示，基於飛彈攻擊的危險性，該公司已在首都基輔、周遭地區，以及 奧德薩（Odesa）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）兩州執行緊急斷電。
坦克援烏法國考慮跟進 有國家擬援烏集束彈藥
法國總理柏納（Elisabeth Borne）表示，法國正在研究提供烏克蘭雷克勒（Leclerc）主力戰車的可能性；外電披露有歐洲國家已在尋求德國許可，打算給烏克蘭集束彈藥。
德國同意運送豹2戰車給烏克蘭後，美國也隨即宣布提供M1艾布蘭戰車，外界焦點料將轉向法國會否跟進援烏雷克勒戰車。
雷克勒是與德製豹2同等級的主戰坦克，但法國可提供的數量要少得多，且會帶來不同的維修和後勤挑戰；法國約有200輛雷克勒，由奈克斯特系統公司（Nexter Systems）製造。
柏納25日被問到此事時告訴國會議員：「關於雷克勒戰車的事，我們會持續與國防部分析。對烏克蘭的援助問題不限於特定武器。」
《法新社》引述官員表示，有歐洲國家提議供烏克蘭集束彈藥，認為在戰場上有幫助。俄羅斯先前使用這種具有爭議的武器招致譴責聲浪。
一位不願透露姓名或所屬國家的歐洲國家官員說，他的政府批准運送集束彈藥，且已在尋求德國許可。
德美軍援戰車 澤倫斯基還要長程飛彈與戰機
繼德國宣布提供德製豹2戰車後，美國總統拜登也決定提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭戰車。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日表示，他們還需要長程飛彈與戰機。
澤倫斯基在推特發文感謝拜登的「有力」決策，稱「這是邁向勝利之路上重要一步」。但他也表示，希望西方國家能援助長程飛彈和噴射戰機給烏克蘭。
澤倫斯基說：「我今天和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）談過，還必須放行長程飛彈到烏克蘭，這相當重要，我們必須擴大在砲兵方面的合作。」
他說烏克蘭也需要噴射機，「這是一個夢想，也是一項任務」。
繼美德宣布戰備支援後，俄羅斯迅速發動空襲造成11人死亡
（中央社）德國與美國25日承諾將提供重型戰車給基輔政府對抗俄羅斯入侵後，俄國26日鎖定烏克蘭能源基礎設施發動一波猛烈空襲，造成11人死亡。
《法新社》報導，烏克蘭救難單位表示，俄國今天這波飛彈空襲導致11人死亡、11人受傷。烏克蘭軍方則指出，俄國發射的55枚飛彈中，有47枚被烏軍摧毀。
官員稍早表示，一枚飛彈遭烏克蘭防空系統擊落後，其碎片造成首都基輔（Kyiv）一名55歲男子喪命。
俄國自去年10月起經常空襲烏克蘭各地能源基礎設施，而烏國目前氣溫接近攝氏零度。
能源部長加盧申科（German Galushchenko）指控俄國試圖讓烏克蘭能源體系出現系統性故障，還說奧德薩（Odessa）和文尼察（Vinnytsia）地區的局勢特別艱困。
基輔局勢到下午已經穩定下來，但烏克蘭民營能源公司DTEK表示，毗鄰黑海（Black Sea）的奧德薩州「將繼續緊急斷電」。
這波攻擊也耽擱了法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）的訪問行程，她為了跟烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）討論援助事宜而來到奧德薩。
對於西方等了許久終於承諾提供重型戰車給烏克蘭，一名烏國醫師在東部前線巴赫姆特市（Bakhmut）表態樂見，還說「這種事早該發生，而且數量應該要更多」。
克里姆林宮則在俄國發動最新攻勢之際說，莫斯科認為運送戰車給烏克蘭是「直接涉入衝突」。而法國堅稱巴黎政府及其盟邦都未跟俄國交戰。
另外，據《路透社》報導，有消息人士指出，法國與義大利即將敲定提供烏克蘭SAMP／T防空系統的技術細節，該系統能一次追蹤並攔截多達10個目標物，是唯一一個能夠攔截導彈的歐洲製造系統。
一名法國外交官則表示，「法國與義大利做出了一項政治決策，不過現在只是敲定技術細節，畢竟這是一個複雜的系統。」他也補充，預計會由法國總統馬克宏與義大利總理梅洛尼共同做出最終決策。
新聞來源
- 美德宣布支援戰車 俄國尖峰時間對烏空襲（中央社）
- 德美軍援戰車翌日 烏克蘭遭俄羅斯空襲11死11傷（中央社）
- France, Italy close to deal on supplying air defence system to Ukraine -sources（Reuters）
延伸閱讀
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）