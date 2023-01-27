2023/01/27,
政治

蔡英文宣布「溫暖堅韌」新內閣：行政院長由陳建仁接任，推動疫後復甦等4大任務

蔡英文宣布「溫暖堅韌」新內閣：行政院長由陳建仁接任，推動疫後復甦等4大任務

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蔡英文總統今（27）日帶領蘇貞昌及陳建仁召開記者會，對外公布內閣重組消息，其中行政院長預計由陳建仁接下，其他內閣成員則需等陳建仁親自詢問後定案再對外公布，因此會中並未提及內閣成員名單，而蔡總統也將新內閣定調為「溫暖堅毅」的內閣，同時擬定4項首要任務，期望為人民打造安全的生活環境。

總統蔡英文今（27）日偕同前行政院院長蘇貞昌、前副總統陳建仁召開記者會，宣布行政院內閣改組消息，會中確定行政院長將由陳建仁接任，並擬定新內閣的四大任務。

蔡總統首先在會中感謝蘇院長任職期間的貢獻，更細數蘇院長帶領的行政團隊打出漂亮的政績，直言蘇院長是「推動台灣進步的重要力量」。此外，蔡總統還表示，由於蘇院長忍辱負重扛下重責，才讓他能夠更專心的關注外交、國防及兩岸等事務，「蘇貞昌是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長。」

對於即將接任行政院長一職的陳建仁，蔡總統也表達感謝之情，他表示，無論使20年前SARS傳播時期，或是現在疫後重建，陳建仁總是捨己為國，「願做地上的鹽，成就台灣的光」。隨著蔡政府執政已達第7個年頭，蔡總統直言2023將會是充滿挑戰的一年，今年也會變得非常關鍵。

這次的內閣重組蔡總統將其定調為「溫暖堅韌」的內閣，並且擬定新內閣未來的四大任務：穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業。

一、 穩健邁向疫後復甦：蔡總統表示未來將持續盤點各項防疫措施，讓國民生活朝向更開放、更正常化的方向前進。

二、 強化社會安全體系：無論是育兒、長照、租屋、房貸、掃黑、掃毒等等都會納入新內閣的總檢討中，期望降低人民的生活負擔，照顧全體民眾。

三、提升國家基礎建設：新內閣擬提升國家基礎建設，確保農漁民的生計，並提升台灣農產品的競爭力，同時提升中小企業體制，協助產業再造，達到低碳化、智慧化、模組化的目標。

四、推動六大核心戰略產業：鞏固台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，期望陳建仁院長以自身科學專業，在既有的六大核心產業中，除鞏固半導體產業優勢外，更要打造更有競爭力的體制。

而陳建仁也在會中坦言，當初收到蔡總統的徵召時相當猶豫，因為那時他手邊仍有學術研究及各種國際學術交流的計畫必須進行，不過後來看到台灣面臨疫後重建的必要性時，他認為應該放下自我，讓台灣變得更堅韌，因此除了蔡總統交付的4大任務外，他也認為重建經濟、社會及環境的韌性非常必要。

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Photo Credit：中央社
陳建仁（圖）27日出席總統府記者會表示，在總統蔡英文任期最後一哩路需要共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；未來一年多，新內閣3大重要目標是強化台灣經濟韌性、環境韌性與社會韌性。

據外傳，新內閣的改組除了有陳建仁接任行政院長外，交通部長林佳龍也將接任總統府秘書長，行政院副院長則可能由鄭文燦所擔任，行政院政務委員兼發言人則可能由內政部政務次長陳宗彥接任，內政部長則可能由前基隆市長林右昌接任。

不過相關人事案仍必須由陳建仁親自徵詢當事人意見後，定案後再對外宣布，因此今天的記者會中並未提及新任內閣的成員名單。

《公視新聞網》報導，未來新內閣相會朝向三個方向布局，包括增加女性閣員、閣員年輕化、培養中壯世代人才。

陳建仁於2003年SARS疫情大擴散時期，接任衛生署長建立了台灣傳染病防疫體系。到了2015年，陳建仁向中研院請辭特聘研究員及副院長一職，與蔡英文總統搭檔參選政府總統選舉，最後順利當選，成為行憲後首位無黨籍副總統。

2020年陳建仁卸任副總統一職，獲邀回中研院擔任特聘研究員。2021年正式加入民進黨。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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