美國加州發生兩起槍擊案：7死1傷，嫌犯趙春利認罪坦言遭霸凌患有精神疾病

美國23日發生兩起槍擊案，嫌犯男子趙春利（Zhao Chunli，音譯）在加州半月灣的蘑菇農場中槍殺4人，並在附近地點再度殺害3人，共計7人死亡，1人重傷，其中受害者皆為亞裔及西班牙裔居民。而趙春利在27日坦承犯案，並向一名外國記者透露，自己長時間受同事霸凌加上超時工作，讓他的精神狀況出現問題。

在案發後的不久，當地警方立刻派員處理，並在一輛車上找到嫌犯，當時並未有其他共犯，只見車內有一把半自動手槍。隨後，嫌犯也在本周三（25）遭聖馬刁地區檢察官辦公室起訴，指控犯有七項謀殺及一項謀殺未遂。

據《CNN》報導，檢察官Corpus表示，趙春利明顯有針對某些特定人士，他刻意跟蹤某些人並傷害他們。警長辦公室也指出，受害者皆為嫌犯的同事或前同事，因此警方推測，很可能是一場「職場暴力事件」。

報導中也指出，趙春利過去就曾被控訴有暴力傾向，在2013年趙春利從餐廳辭職後，便在某天忽然攻擊並威脅前同事要用刀子砍他的頭，雖然嫌犯後來收到法院的臨時限制令，並禁止擁有及購買槍枝，不過該禁令在2013年7月就已經到期，因此才讓他在未來有機會購得槍枝。

對於該事件，中國駐舊金山總領事館發表聲明，針對加州半月灣槍擊事件他們深感震驚與痛惜，據統計，此次遇害民眾中有5名中國公民，「我們強烈譴責這起槍枝暴力事件，謹向遇難者表示深切的哀悼」，他們也補充，當前正與美國相關部門合作溝通，未來將全力提供相關協助。

趙春利坦承犯案，自認因霸凌及過勞患有精神疾病

（中央社）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）灣區記者報導，遭控在加州殺害7名農場工人的趙春利今（27）日承認犯案，並說他忍受霸凌與過勞多年，認為自己有精神疾病。

《法新社》報導，NBC灣區（Bay Area）記者賈奈兒．王（Janelle Wang）到監獄探視趙春利，以中文與他交談約15分鐘。賈奈兒跟觀眾說，她向趙春利表明自己的記者身分，跟趙春利說他可以自行選擇是否與她談話。

賈奈兒表示：「他跟我說，他認為自己有某種精神疾病。他受精神疾病所苦有好一陣子，還說他23日精神不正常。」

66歲的趙春利23日在舊金山南方半月灣（Half Moon Bay）工作的農場和另一處農場開槍擊斃7人，數小時後遭到逮捕。

有5名罹難者經確認為中國公民，另兩人是墨西哥人，還有一名逃過一劫的墨西哥男子在當地醫院接受治療。

賈奈兒報導：「他承認犯案。他感到後悔。」

賈奈兒又說，趙春利說他「覺得他遭受多年的霸凌」，「他有很多疑慮，包括工時長，他提出那些問題，但他說都沒有獲得解決」。

槍擊案爆發後，加州官員對兩家農場的工作環境展開調查。加州州長紐松（Gavin Newsom）24日說，一些農場工人「住在貨櫃裡」，賺取的酬勞低於最低工資。

趙春利告訴賈奈兒，他跟妻子住在半月灣。他說，他有個40歲的女兒，現在住在中國。他是在2021年買下犯案使用的槍枝，購買時沒有遇到任何阻礙。

他說，他來美國約11年了，拿到可讓外籍人士在美國居住與工作的綠卡。

賈奈兒表示，趙春利似乎搞不清楚犯案經過，監獄裡沒有人可以跟他說中文。如果遭到定罪，他可能面臨死刑。

賈奈兒說：「我不知道他是否可以真正理解他接下來將面對的事。」

趙春利昨天在紅木城（Redwood City）的法院短暫出庭。他沒有答辯，下一次提訊出庭日訂在2月16日。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範