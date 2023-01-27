美國加州發生兩起槍擊案：7死1傷，嫌犯趙春利認罪坦言遭霸凌患有精神疾病
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美國加州23日發生兩起槍擊案，做案兇嫌皆為時年66歲的趙春利，共計造成7人死亡，1人受傷，檢方隨後以7項謀殺罪及1項謀殺未遂起訴。如今，趙春利已經坦承犯罪，並表示自己忍受多年霸凌及超時工作，認為自己患有精神疾病，外國記者表示，若趙春利最終遭定罪，那麼他可能面臨死刑的懲罰。
美國23日發生兩起槍擊案，嫌犯男子趙春利（Zhao Chunli，音譯）在加州半月灣的蘑菇農場中槍殺4人，並在附近地點再度殺害3人，共計7人死亡，1人重傷，其中受害者皆為亞裔及西班牙裔居民。而趙春利在27日坦承犯案，並向一名外國記者透露，自己長時間受同事霸凌加上超時工作，讓他的精神狀況出現問題。
在案發後的不久，當地警方立刻派員處理，並在一輛車上找到嫌犯，當時並未有其他共犯，只見車內有一把半自動手槍。隨後，嫌犯也在本周三（25）遭聖馬刁地區檢察官辦公室起訴，指控犯有七項謀殺及一項謀殺未遂。
據《CNN》報導，檢察官Corpus表示，趙春利明顯有針對某些特定人士，他刻意跟蹤某些人並傷害他們。警長辦公室也指出，受害者皆為嫌犯的同事或前同事，因此警方推測，很可能是一場「職場暴力事件」。
報導中也指出，趙春利過去就曾被控訴有暴力傾向，在2013年趙春利從餐廳辭職後，便在某天忽然攻擊並威脅前同事要用刀子砍他的頭，雖然嫌犯後來收到法院的臨時限制令，並禁止擁有及購買槍枝，不過該禁令在2013年7月就已經到期，因此才讓他在未來有機會購得槍枝。
對於該事件，中國駐舊金山總領事館發表聲明，針對加州半月灣槍擊事件他們深感震驚與痛惜，據統計，此次遇害民眾中有5名中國公民，「我們強烈譴責這起槍枝暴力事件，謹向遇難者表示深切的哀悼」，他們也補充，當前正與美國相關部門合作溝通，未來將全力提供相關協助。
趙春利坦承犯案，自認因霸凌及過勞患有精神疾病
（中央社）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）灣區記者報導，遭控在加州殺害7名農場工人的趙春利今（27）日承認犯案，並說他忍受霸凌與過勞多年，認為自己有精神疾病。
《法新社》報導，NBC灣區（Bay Area）記者賈奈兒．王（Janelle Wang）到監獄探視趙春利，以中文與他交談約15分鐘。賈奈兒跟觀眾說，她向趙春利表明自己的記者身分，跟趙春利說他可以自行選擇是否與她談話。
賈奈兒表示：「他跟我說，他認為自己有某種精神疾病。他受精神疾病所苦有好一陣子，還說他23日精神不正常。」
66歲的趙春利23日在舊金山南方半月灣（Half Moon Bay）工作的農場和另一處農場開槍擊斃7人，數小時後遭到逮捕。
有5名罹難者經確認為中國公民，另兩人是墨西哥人，還有一名逃過一劫的墨西哥男子在當地醫院接受治療。
賈奈兒報導：「他承認犯案。他感到後悔。」
賈奈兒又說，趙春利說他「覺得他遭受多年的霸凌」，「他有很多疑慮，包括工時長，他提出那些問題，但他說都沒有獲得解決」。
槍擊案爆發後，加州官員對兩家農場的工作環境展開調查。加州州長紐松（Gavin Newsom）24日說，一些農場工人「住在貨櫃裡」，賺取的酬勞低於最低工資。
趙春利告訴賈奈兒，他跟妻子住在半月灣。他說，他有個40歲的女兒，現在住在中國。他是在2021年買下犯案使用的槍枝，購買時沒有遇到任何阻礙。
他說，他來美國約11年了，拿到可讓外籍人士在美國居住與工作的綠卡。
賈奈兒表示，趙春利似乎搞不清楚犯案經過，監獄裡沒有人可以跟他說中文。如果遭到定罪，他可能面臨死刑。
賈奈兒說：「我不知道他是否可以真正理解他接下來將面對的事。」
趙春利昨天在紅木城（Redwood City）的法院短暫出庭。他沒有答辯，下一次提訊出庭日訂在2月16日。
新聞來源
- Half Moon Bay shooting suspect legally owned his gun and targeted specific people, authorities said. Here’s what we know about him（CNN）
- 加州農場槍手獄中受訪承認犯案 自稱有精神疾病（中央社）
延伸閱讀
- 南加州台灣教會槍擊案初步調查：兇手因不滿兩岸關係、仇恨台灣人犯案
- 美國律師談南加州教會槍擊案：仇恨犯罪定義與判決輕重，別聽范琪斐的節目誤導觀眾
- 南加州教會槍擊案所感：誰才算台灣人？台裔美籍的我是台灣人嗎？
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。