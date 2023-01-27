2023/01/27,
健康

10天春節連假步入尾聲，如何快速收心不焦慮：醫師教4招拒絕收假症候群

10天春節連假步入尾聲，如何快速收心不焦慮：醫師教4招拒絕收假症候群
隨著10天春節連假的結束，許多人會開始面臨收假症候群，失去對工作的熱情，並且感到焦慮。 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

10天的春節連假一晃眼進入尾聲，在經過一連串的親戚拜訪、報復性出遊、及混亂的作息後，許多人開始面臨「收假症候群」，不僅工作心不在焉，還時常出現焦慮的情緒。對此，精神科醫生提出四步驟，有效調節心靈，找回日常作息，一步步引導國人回歸正軌。

（中央社）春節10天連假，放假開心、收假傷心，精神科醫師傳授簡單招式，幫助民眾輕鬆收心，順利轉換回工作或學習狀態，今年不用再擔心因收假症候群感到身體無力、頭暈目眩、噁心想吐。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典告訴《中央社》記者，通常長假症候群分為3個階段，第1階段是「預期放假症候群」，因快要放假，工作心不在焉，作息開始混亂。

第2階段是「連假症候群」，在過年期間，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情壓抑很久，報復性遊玩、每天熬夜，再加上與親戚密切接觸、過度關心，可能出現焦慮等情緒。

第3階段才是「收假症候群」，許正典表示，這樣的狀況可能會從假期剩1/3左右開始，會感傷假期過好快，也被稱為「樂不思蜀症候群」，上班後開始提不起勁、憂鬱、睡眠障礙，甚至可能因為自律神經失調，出現腸胃急躁症等腸胃不適現象。

避免收假症候群其實很簡單，許正典分享，在經歷過連假的躁動、亂動、過動之後，可以使用「4動」原則，按部就班，找回日常節奏性、日夜作息規律，恢復上班、學習狀態。

他說，春節10天連假，可以從假期倒數3天開始，第1個「動」是運動，是非常有效的心靈調節劑。

第2個「動」則是進行休閒嗜好活動，許正典建議，以 靜態活動為主，比如寫字、閱讀、聽音樂等，將浮躁的心可以慢慢平靜，也可以整理假期出遊照片、影片，分享生活，透過回顧紀錄，讓自己對放假產生滿足感、慶幸感，可以有效降低收假失落。

許正典進一步提到，第3個「動」是勞動，建議趁著假期尾聲，收拾房間、完成家務，整頓生活空間，是有效的收心方法；第4個「動」則為互動，可以主動聯繫自律感好的親友，請教收假方法。

振興醫院身心醫學科主任陳麗淇也說，當作息出現「時差」，掌握生活節奏，尤其將睡眠調整至和平時一樣，很快就能調整狀態，若透過自我覺察，發現身體狀態與幾個月前或幾週前不太一樣，狀態不對了，看醫師是其中一條可尋求協助的路，但其實再給自己多幾天休假，也是可以的。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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