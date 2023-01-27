10天春節連假步入尾聲，如何快速收心不焦慮：醫師教4招拒絕收假症候群
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10天的春節連假一晃眼進入尾聲，在經過一連串的親戚拜訪、報復性出遊、及混亂的作息後，許多人開始面臨「收假症候群」，不僅工作心不在焉，還時常出現焦慮的情緒。對此，精神科醫生提出四步驟，有效調節心靈，找回日常作息，一步步引導國人回歸正軌。
（中央社）春節10天連假，放假開心、收假傷心，精神科醫師傳授簡單招式，幫助民眾輕鬆收心，順利轉換回工作或學習狀態，今年不用再擔心因收假症候群感到身體無力、頭暈目眩、噁心想吐。
台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典告訴《中央社》記者，通常長假症候群分為3個階段，第1階段是「預期放假症候群」，因快要放假，工作心不在焉，作息開始混亂。
第2階段是「連假症候群」，在過年期間，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情壓抑很久，報復性遊玩、每天熬夜，再加上與親戚密切接觸、過度關心，可能出現焦慮等情緒。
第3階段才是「收假症候群」，許正典表示，這樣的狀況可能會從假期剩1/3左右開始，會感傷假期過好快，也被稱為「樂不思蜀症候群」，上班後開始提不起勁、憂鬱、睡眠障礙，甚至可能因為自律神經失調，出現腸胃急躁症等腸胃不適現象。
避免收假症候群其實很簡單，許正典分享，在經歷過連假的躁動、亂動、過動之後，可以使用「4動」原則，按部就班，找回日常節奏性、日夜作息規律，恢復上班、學習狀態。
他說，春節10天連假，可以從假期倒數3天開始，第1個「動」是運動，是非常有效的心靈調節劑。
第2個「動」則是進行休閒嗜好活動，許正典建議，以 靜態活動為主，比如寫字、閱讀、聽音樂等，將浮躁的心可以慢慢平靜，也可以整理假期出遊照片、影片，分享生活，透過回顧紀錄，讓自己對放假產生滿足感、慶幸感，可以有效降低收假失落。
許正典進一步提到，第3個「動」是勞動，建議趁著假期尾聲，收拾房間、完成家務，整頓生活空間，是有效的收心方法；第4個「動」則為互動，可以主動聯繫自律感好的親友，請教收假方法。
振興醫院身心醫學科主任陳麗淇也說，當作息出現「時差」，掌握生活節奏，尤其將睡眠調整至和平時一樣，很快就能調整狀態，若透過自我覺察，發現身體狀態與幾個月前或幾週前不太一樣，狀態不對了，看醫師是其中一條可尋求協助的路，但其實再給自己多幾天休假，也是可以的。
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。