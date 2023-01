《一道門》：沒有人是一座孤島，追求不止政治的理想未來

英國詩人 John Donne 有一首詩歌名為〈沒有人是一座孤島〉(“No Man Is An Island”),單憑題目或許沒有印象,但說到「 不要問喪鐘為誰而鳴/它就為你而鳴」( never send to know for whom the bell tolls;/it tolls for thee.),大概都在網路廣傳的圖文看過。

除了現今的政治聯想,我更喜歡John Donne指涉「人類」(Mankind)宏大關懷,對比當下主流高舉的孤獨、自我,詩作提倡人類為整體的博愛精神,任何個體的死亡、消失,也等同我們自身的損毀。因此,才會導出詩歌結尾的名句。

讀畢郭梓祺繼兩年前《無腔曲》的散文結集, 2022年5月再度出版的《一道門》,讓我想到John Donne詩歌。這種風馬牛不相及的聯想,每次隨手翻閱篇章句子,如同推開隨意門不知將會通向那個神秘世界,是閱讀《一道門》的最大樂趣。

本來隔周六見報的「無腔曲專欄」就這樣寫下去,當繼續交稿,幸得《立場新聞》和《關鍵評論網》轉載。但同年十二月底,立場也被迫關門,許多門變成牆,世界與語言都愈縮愈小。如果將想法往肚裏吞不是比喻,幾多人早已飽死。「後」就是這大半年來文章,也有增補而成或未公開過的。至於「後」之後會怎樣?天曉得。大概會在欲言、無言、欲無言之間繼續周旋,閂門開門。

前作《無腔曲》乃由2018至2020年的結集,取名明末文人張岱的〈西湖七月半〉,晚明小品名篇,看似只談風月,不關國事,實則意在言外,遺民深埋思念舊國的深情。最激烈的日子暫告終結,媒體關閉自由受窄,《一道門》則展示了身在亂世的不同可能,於閂門開門之間,繼續說著多餘但必要的話。

圖片來源:花千樹出版有限公司

人在江湖,身不由己,在這些動盪歲月,我們都了解政治無孔不入,在正確錯誤部分正確無從判斷的區分,壓迫生存的諸種可能。《一道門》雖有不少篇章直接指涉,或作微言大義,但真正關注、精彩的卻是,在香港這道門關上之前,閂門之後,如何面對、轉化自己的人生。

同樣因為受觸動,劇作家和特務才從習慣行當和被指派的任務中掙脫,尋找最適合自己的文類,不被虛名和權威牽制,建立另一世界,同時自我轉化、提昇,藉創作首先改變自己,過另一種人生。或許,這才是戲名The Lives of Others的意義。