2023/01/27,
中東

以巴衝突加劇：兩枚巴基斯坦火箭遭攔截，以色列回擊加薩走廊

以巴衝突加劇：兩枚巴基斯坦火箭遭攔截，以色列回擊加薩走廊
1月27日，約旦河西岸城鎮Al-Ram舉行葬禮，紀念因以色列砲火死亡的人們。 Photo Credit: GettyImages

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巴勒斯坦武裝份子向以色列發射兩枚火箭，遭以色列飛彈防空系統攔截，隨後，以色列便大舉攻擊加薩走廊以示回擊，該事件也成為近期交戰最嚴重的單一死傷事件。對此，許多國家紛紛安撫以色列及巴勒斯坦情緒，希望將衝突範圍限縮，而阿拉伯聯合大公國、中國以及法國也要求安理會召開閉門會議商討對策。

（中央社）巴勒斯坦武裝分子今（27）日從加薩走廊（Gaza Strip）朝以色列南部發射兩枚火箭，被以色列的飛彈防禦系統攔截，以軍隨後對加薩地區發動攻擊。

《路透社》報導，以色列昨天突襲約旦河西岸（West Bank），導致近年兩方交戰最嚴重的單一死傷事件。

巴勒斯坦夜間發射的火箭觸發以色列靠近加薩邊界的社區空襲警報，提醒當地居民避難。目前未通報有人受傷。

以色列電視台「第12頻道」（Channel 12）播出以色列在阿什克隆市（Ashkelon）朝夜空發射攔截飛彈的畫面。這座城市位於加薩地區北方約12公里處，而加薩目前由伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）控制。

數小時後，以色列軍方表示，已在加薩地區發動攻擊。巴勒斯坦目擊者說，以色列軍機攻擊了哈瑪斯訓練營。目前沒有傷亡通報。

以色列突擊隊在約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）突襲中殺了7名槍手和2名平民，以致以巴關係更加緊張。哈瑪斯和較小的武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）矢言報復，但目前沒有人承認發動火箭攻擊。

巴勒斯坦自治政府在哲寧鎮突襲事件後表示，將終止與以色列的安全協調工作；一般認為這項安排是協助維持約旦河西岸秩序，預防以色列受到攻擊。巴勒斯坦方面先前也曾多次暫停這項合作，以示抗議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列無意引發局勢惡化，但他已下令安全部隊保持警戒。

美國、聯合國和阿拉伯國家官員分別與以色列和巴勒斯坦派系談話，試圖把衝突限制在哲寧鎮，避免擴大。

自從以色列去年3、4月發生一連串巴勒斯坦人犯下的街頭致命攻擊後，暴力事件就有增無減。隨之而來的外交僵局促使巴勒斯坦人支持哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織，這兩個團體都與以色列勢不兩立；同時，尼坦雅胡領軍的以色列極右翼政府內部也不乏反對巴勒斯坦建國的成員。

《路透社》報導，阿拉伯聯合大公國、中國以及法國已經要求聯合國安理會針對以巴暴力事件召開閉門會議。

而一名伊斯蘭聖戰組織成員表示，他們已經要求國際調解員警告以色列「哲寧事件可能會蔓延至其他地區」；哈瑪斯指揮官Saleh Al-Arouri也表示，擴散戰事並不會耗費他們太久的時間。

對此，國際調解員Tor Wennesland則發文表示，「未來將會積極與以色列及巴勒斯坦當局接觸，以緩和緊張局勢，恢復平靜並避免進一步的衝突。」

另外，《BBC》指出，今年目前為止已經有至少30名巴勒斯坦人在約旦河西岸遭以色列人殺害，其中包括了武裝份子及平民；去年則有近150多名的巴勒斯坦人被殺，幾乎全是以色列軍隊所為。

不過巴勒斯坦及以色列阿拉伯人也同時對以色列發動一系列的攻擊，甚至武裝份子還在逮捕行動中對部隊開槍，造成30多名平民、警察及軍隊的人員傷亡。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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