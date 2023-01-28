2023/01/28,
國際

過萬在港美國人離開、美國延長「避風港」待遇，中方斥美「干預內政」

過萬在港美國人離開、美國延長「避風港」待遇，中方斥美「干預內政」
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美國駐港澳總領事表示，在過去兩年大約20%的在港美國人離開香港，香港嚴厲的新冠疫情防治措施和「不斷減少的自由」明顯影響了這座城市及其居民。中國外交部駐港公署對其發言表示「嚴厲譴責」。與此同時，美國宣佈，將針對香港人的「延遲強制離境」措施延長兩年。

文：德國之聲中文網

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）表示，在過去兩年中，大約有20%的在港美國人因各種原因離開香港。中國外交部駐港公署斥他「干預中國內政」、「予以嚴厲譴責」。

梅儒瑞說，香港嚴厲的新冠疫情防治措施和「不斷減少的自由」、「明顯影響了這座城市及其居民」，並指出其結果之一是大約1.5萬名美國人的離開。他說，香港目前大約有7萬名美國人和1300家美國公司。

在週三（1月25日）出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的網上研討會發表演講時，梅儒瑞還表示，「作為商業中心的香港的聲譽取決於其對國際標準和法治的遵守」，人們仍然為此感到擔憂。

梅儒瑞說，其中包括中國全國人大常委會上月就港版《國安法》作出的一項解釋。該釋法可能「通過擴大香港行政部門在沒有司法監督的情況下做出影響案件的決定的權力，進一步破壞香港司法系統的獨立性」。

人大釋法確認，特首和香港維護國家安全委員會有權就海外律師聘用問題作決定，其決定不可進行司法覆核。

此次釋法源於香港高等法院早前批准黎智英聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其涉及的港區《國安法》案件辯護。香港律政司上訴失敗後，香港特首李家超提請由全國人大常委會釋法。

現年74歲的黎智英是香港知名的民主運動人士之一，已被拘留將近兩年。根據香港實施的《國安法》，他可能面臨無期徒刑，罪名包括涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

梅儒瑞說，鑑於人大釋法和其他事態發展，「公司應該意識到，在中國大陸面臨的風險現在越來越多地出現在香港」。「《國安法》以及北京和香港當局採取的行動可能會對公司員工、財務、法律聲譽和營運產生負面影響。」

他說，如果更多「最優秀和最聰明的人」離開這座城市，香港作為自由的全球金融中心的聲譽可能會受到進一步損害。他指的是許多香港公民在2020年後決定移居國外。

梅儒瑞說，香港政府應該「停止破壞香港的民主制度、自治和法治」，釋放那些被不公正關押的人，並「尊重所有人的人權」。

梅儒瑞發表演講的次日（1月26日），中國外交部駐香港公署在網上發表聲明，對他的言論「予以嚴厲譴責」，認為他「大放厥詞，公然詆毀香港法治和自由」，「蓄意抹黑香港營商環境」。

聲明說，梅儒瑞「對當前香港海晏河清的大好局面視而不見」，「對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏」，「為反中亂港分子撐腰打氣」，「必將會被鐵一般地事實狠狠打臉，再次遭到可恥的失敗！」

美國和其他主要民主國家一直批評中國壓制香港的政治自由。1997年，英國政府將其殖民地香港的主權移交給北京，北京承諾在「一國兩制」的框架下保持西方式的自由。

香港是導致北京和華盛頓之間的關係跌至多年來地點的系列問題之一，這些問題還包括技術和貿易、人權、中國對台灣的威脅及其在南中國海的主權主張。

華盛頓延長針對港人的「延遲強制離境」措施

美國總統拜登週四（1月26日）宣佈，將針對在美港人的「延遲強制離境」（Deferred Enforced Departure，簡稱「DED」）措施延長兩年，允許在港人簽證到期後繼續留在美國。

拜登於2021年8月5日宣佈給予符合資質的港人18個月的「延遲強制離境」待遇，並允許在此期間申請工作許可，該待遇原本將於2023年2月5日到期。

有港媒將美國政府的這一待遇稱為針對港人的「避風港」政策。在宣佈延期DED時拜登表示，之所以選擇延延長和拓展DED措施，是因為「美國支持香港居民的人權和基本自由。中華人民共和國繼續侵蝕這些權利和自由」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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