寒流南下各地區恐連續出現10度以下低溫，氣象局長：新一波冷高壓有望讓中高海拔降雪

（中央社）今（27）日起寒流逐漸南下，中央氣象局預報，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖，有連續10度或6度以下氣溫發生機率，白天回溫情況也不明顯，但降雨將趨緩。

氣象局發布低溫特報指出，今天寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象局預報員張承傳告訴《中央社》記者，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖有連續10度或6度以下氣溫發生的機率。

到了白天，回溫的情形預估也不會太明顯。張承傳說，北部地區白天高溫頂多10度、11度左右，其他地區也僅11度至14度，下週一氣溫將回升，各地回溫至20度上下，天氣穩定。

不過，張承傳說，明天除北海岸、基隆山區及花東沿岸等局部區域仍將有30至40％降雨機率，其他地區雨勢都會減弱。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今天寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區，雲嘉南以南位下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

據此預測宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。

新一波冷高壓來臨，若水氣充足中海拔有望下雪

（中央社）繼桃園市拉拉山24日降下冰霰和雪後，交通部中央氣象局長鄭明典今天表示，受到新一波冷高壓和另一小股冷空氣影響，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

鄭明典下午在臉書發文表示，受到新一波冷高壓影響，其由西方繞過青藏高原後再影響台灣，加上另外有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，台灣天氣將會偏乾冷。

不過，鄭明典指出，因迎風面仍有一些水氣，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

今年農曆春節受寒流來襲影響，拉拉山24日下冰霰和下雪情形交錯，空中的冰晶、雪狀物都肉眼可見；南橫公路25日清晨向陽山區也降下冰霰，持續1小時，山區鋪上一層宛若糖霜般的冰霰，一片銀白世界，相當美麗。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範