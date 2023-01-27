2023/01/27,
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寒流南下各地區恐連續出現10度以下低溫，氣象局長：新一波冷高壓有望讓中高海拔降雪

寒流南下各地區恐連續出現10度以下低溫，氣象局長：新一波冷高壓有望讓中高海拔降雪
中央氣象局預報，27日寒流南下，各地天氣轉冷，預計將影響至29日大年初八，30日起寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。 Photo Credit：中央社

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中央氣象局預報，隨著今（27）日寒流南下，各地區氣溫開始轉冷，而白天回溫的跡象也較不明顯，不過降雨則會趨緩。而這次的寒流預計會持續到29日，直到下周一氣溫才開始回升，不過日夜溫差仍大，各地民眾須注意保暖。氣象局長鄭明典今天表示，新一波的冷高壓來臨時，中高海拔地區有望降雪或出現霧淞美景。

（中央社）今（27）日起寒流逐漸南下，中央氣象局預報，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖，有連續10度或6度以下氣溫發生機率，白天回溫情況也不明顯，但降雨將趨緩。

氣象局發布低溫特報指出，今天寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象局預報員張承傳告訴《中央社》記者，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖有連續10度或6度以下氣溫發生的機率。

到了白天，回溫的情形預估也不會太明顯。張承傳說，北部地區白天高溫頂多10度、11度左右，其他地區也僅11度至14度，下週一氣溫將回升，各地回溫至20度上下，天氣穩定。

不過，張承傳說，明天除北海岸、基隆山區及花東沿岸等局部區域仍將有30至40％降雨機率，其他地區雨勢都會減弱。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今天寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區，雲嘉南以南位下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

據此預測宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。

《中央社》報導，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，今晨愈往南雲量愈少，輻射冷卻較強，截至今天凌晨5時53分，平地最低氣溫為高雄市大樹區9.3度，其次依序為屏東縣林邊鄉9.9度、台南市南化區10.3度。

此外，天氣模型也顯示27日至29日的寒流雖不如上一波強勁，但在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低溫。吳德榮補充，下周一（30）至周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，氣溫降得很低，日夜溫差大。

至於下週一、二清晨平地最低氣溫，吳德榮說，仍在8度左右，皆需注意，下週四另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定。

新一波冷高壓來臨，若水氣充足中海拔有望下雪

（中央社）繼桃園市拉拉山24日降下冰霰和雪後，交通部中央氣象局長鄭明典今天表示，受到新一波冷高壓和另一小股冷空氣影響，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

鄭明典下午在臉書發文表示，受到新一波冷高壓影響，其由西方繞過青藏高原後再影響台灣，加上另外有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，台灣天氣將會偏乾冷。

不過，鄭明典指出，因迎風面仍有一些水氣，迎鋒面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

今年農曆春節受寒流來襲影響，拉拉山24日下冰霰和下雪情形交錯，空中的冰晶、雪狀物都肉眼可見；南橫公路25日清晨向陽山區也降下冰霰，持續1小時，山區鋪上一層宛若糖霜般的冰霰，一片銀白世界，相當美麗。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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