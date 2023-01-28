TNL+ 2023/01/28,
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疫情、政變、通膨內外夾擊，緬甸罌粟種植面積增加33％、鴉片產量創20年新高

疫情、政變、通膨內外夾擊，緬甸罌粟種植面積增加33％、鴉片產量創20年新高
Photo Credit: GettyImages

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聯合國報告將罌粟種植量的增加歸咎於貧窮、國安等問題。國內，緬甸經濟因疫情走下坡；又在2年後遭逢政變，導致社會動盪不安。烏俄戰爭促使燃料及化肥價格上漲，對農村人口更造成重大影響。未來緬甸罌粟種植若持續復甦，將對湄公河下游地區的毒品經濟鏈產生重大影響。

文：黃皓筠

受疫情、政變、烏俄戰爭影響，緬甸經濟再度陷入危機，而種植罌粟製毒再度成為緬甸貧窮人口維持生計的最後一根稻草。聯合國最新報告《2022年度緬甸鴉片調查》指出，緬甸在軍政府的統治下，罌粟的種植量於去（2022）年增加了33％，扭轉過去6年來數量持續下降的趨勢。

根據報告，去年，也是軍方自2021年從民主領袖翁山蘇姬手中奪取政權後的第一個完整產季，緬甸的罌粟種植面積增加了33％，達到約4.01萬公頃。另一方面，未似種植量大幅增加，緬甸的罌粟剷除工作去年僅交出1403公頃的成績，相比2021年減少高達70％。

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緬甸歷年罌粟種植面積｜Photo Credit: UNODC

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime ，UNODC）官員表示，此次鴉片增長趨勢與近2年前軍方發動政變，導致的政治及經濟動盪有關。

「2021年2月軍方接管政府後，緬甸經濟、國安及政府治理皆陷入混亂，居住於偏遠或經常發生衝突地區的農民基本上已別無選擇，只能重新開始種植鴉片。」UNODC地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）說道。

自政變以來，緬甸經濟下滑，緬元兌換美金大幅貶值，食品與燃料價格則是持續攀升。對此UNODC緬甸區經理霍夫曼（Benedikt Hofmann）警告：「若沒有找到替代方案解決問題，並維持經濟穩定，鴉片的種植及生產將持續擴大。」

與其他大多數合法經濟作物相比，過去在緬甸發現的罌粟種植面積較小、農地組織不佳，因此種植密度相對低。此外，這些罌粟田位置通常遠離主要農業區、村莊及道路。然而報告顯示，去年開始罌粟的耕種日益複雜，除了種植熱區的面積持續擴大，罌粟田的出現也越來越普遍。

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