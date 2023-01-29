美國制裁中企Spacety China涉嫌向俄方提供烏克蘭衛星影像，支持瓦格納集團作戰行動

美國1月26日宣布制裁一家中國公司。這家公司涉嫌向俄方提供烏克蘭的衛星影像，支持了俄僱傭軍「瓦格納集團」的作戰行動。

長沙「天儀空間科技研究院」是被美國財政部制裁的16家實體之一，也被稱為Spacety China，在北京和盧森堡設有辦事處。

瓦格納集團在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供了數萬名僱傭兵戰士。

美國財政部的外國資產控制辦公室在一份聲明中表示，Spacety China已向總部位於俄羅斯的技術公司Terra Tech提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像。

聲明稱，「收集這些影像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」美國財政部還宣布制裁這家中國公司位於盧森堡的子公司。

制裁內容包括，不得向目標實體轉讓、支付或出口在美國的任何資產或利益。

Spacety China尚未對美國此舉作出回應。

作為俄羅斯的親密盟友，中國一直試圖在烏克蘭戰爭中將自己定位為中立方。中國曾因拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭而受到美國及其盟國的批評。

誰是Spacety China?

Photo Credit: AFP / BBC News Spacety China稱自己是遙感衛星及科研衛星的「引領者」

在網站上，Spacety China稱公司「專注於SAR星座建設和SAR衛星數據服務」，是商業化SAR遙感衛星及科研衛星的「開拓者和引領者」。

網站稱，天儀研究院成立於2016年，共執行14次太空任務、發射衛星25顆、商業用戶超過200家，目標是在2030年成為「世界一流的小衛星研製及數據服務商」。

SAR是一種雷達技術，可以使用更短的天線提供更高分辨率的影像。

據Spacety China網站稱，該公司的首席執行官楊峰是中國科學技術部的專家庫專家、長沙市人大代表。

網站還列出了這家公司的一些合作伙伴，其中包括國有企業中國航天科技集團和中國電子科技集團等。

瓦格納集團在烏克蘭做了什麼？

Photo Credit: Reuters / BBC News 普裏戈津最著名的照片之一是他正在為普亭上菜（2011年11月11日，莫斯科郊外一家餐廳）。隨後他獲得「普亭大廚」這個暱稱。

去（2022）年3月，俄羅斯入侵烏克蘭不久，美國官員就表示至少有一千名瓦格納僱傭軍部署在烏克蘭東部： 「我們知道他們在那裏，」五角大樓新聞秘書約翰・柯比 （John F. Kirby）在去年3月份的簡報會上說。 「我們知道，他們想擴大在烏克蘭的存在。」

英國國防部2023年1月情報更新稱，「幾乎可以肯定」瓦格納現在在烏克蘭指揮大約五萬戰士。

情報還說，瓦格納組織去年開始大規模招募作戰人員，因為俄羅斯在為正規軍徵兵上遇到困難。

美國國家安全委員會估計，派往烏克蘭的大約80%的瓦格納戰士是從監獄招募的。

瓦格納在俄羅斯的烏克蘭戰爭努力中發揮著關鍵作用，並積極參與了俄羅斯試圖奪取對烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）控制的行動。

瓦格納集團由葉夫根尼・普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）指揮，他是俄羅斯總統普亭的親密盟友。

美國為什麼加大制裁？

除Spacety China外，被指構成瓦格納全球支持網絡一部分的其他15個實體、8名個人和4架飛機（其中許多位於俄羅斯）也受到了美國制裁。

其中包括設在中非的Sewa Security Services和設在阿拉伯聯合酋長國的Kratol Aviation，他們被指提供飛機在中非、利比亞和馬里之間運送人員和設備。

美國財政部和國務院在26日還宣布，將瓦格納集團定性為「重大跨國犯罪組織」。

國務卿布林肯在一份聲明中說，新的制裁意在「進一步阻礙克里姆林宮武裝其戰爭機器的能力，」並稱這一行動還能「促進對俄羅斯和其他相關侵權行為負責人的問責，對俄羅斯國防部進一步施壓。」

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也表示：「對瓦格納擴大制裁，以及對他們的同伙和其他支持俄羅斯軍事綜合體的公司實施新的制裁，將進一步阻礙普亭武裝和裝備他的戰爭機器的能力。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航