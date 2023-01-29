美國制裁中企Spacety China涉嫌向俄方提供烏克蘭衛星影像，支持瓦格納集團作戰行動
我們想讓你知道的是
除Spacety China外，被指構成瓦格納全球支持網絡一部分的其他15個實體、8名個人和4架飛機（其中許多位於俄羅斯）也受到了美國制裁。其中包括設在中非的Sewa Security Services和設在阿拉伯聯合酋長國的Kratol Aviation，他們被指提供飛機在中非、利比亞和馬里之間運送人員和設備。
美國1月26日宣布制裁一家中國公司。這家公司涉嫌向俄方提供烏克蘭的衛星影像，支持了俄僱傭軍「瓦格納集團」的作戰行動。
長沙「天儀空間科技研究院」是被美國財政部制裁的16家實體之一，也被稱為Spacety China，在北京和盧森堡設有辦事處。
瓦格納集團在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供了數萬名僱傭兵戰士。
美國財政部的外國資產控制辦公室在一份聲明中表示，Spacety China已向總部位於俄羅斯的技術公司Terra Tech提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像。
聲明稱，「收集這些影像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」美國財政部還宣布制裁這家中國公司位於盧森堡的子公司。
制裁內容包括，不得向目標實體轉讓、支付或出口在美國的任何資產或利益。
Spacety China尚未對美國此舉作出回應。
作為俄羅斯的親密盟友，中國一直試圖在烏克蘭戰爭中將自己定位為中立方。中國曾因拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭而受到美國及其盟國的批評。
誰是Spacety China?
在網站上，Spacety China稱公司「專注於SAR星座建設和SAR衛星數據服務」，是商業化SAR遙感衛星及科研衛星的「開拓者和引領者」。
網站稱，天儀研究院成立於2016年，共執行14次太空任務、發射衛星25顆、商業用戶超過200家，目標是在2030年成為「世界一流的小衛星研製及數據服務商」。
SAR是一種雷達技術，可以使用更短的天線提供更高分辨率的影像。
據Spacety China網站稱，該公司的首席執行官楊峰是中國科學技術部的專家庫專家、長沙市人大代表。
網站還列出了這家公司的一些合作伙伴，其中包括國有企業中國航天科技集團和中國電子科技集團等。
瓦格納集團在烏克蘭做了什麼？
去（2022）年3月，俄羅斯入侵烏克蘭不久，美國官員就表示至少有一千名瓦格納僱傭軍部署在烏克蘭東部： 「我們知道他們在那裏，」五角大樓新聞秘書約翰・柯比 （John F. Kirby）在去年3月份的簡報會上說。 「我們知道，他們想擴大在烏克蘭的存在。」
英國國防部2023年1月情報更新稱，「幾乎可以肯定」瓦格納現在在烏克蘭指揮大約五萬戰士。
情報還說，瓦格納組織去年開始大規模招募作戰人員，因為俄羅斯在為正規軍徵兵上遇到困難。
美國國家安全委員會估計，派往烏克蘭的大約80%的瓦格納戰士是從監獄招募的。
瓦格納在俄羅斯的烏克蘭戰爭努力中發揮著關鍵作用，並積極參與了俄羅斯試圖奪取對烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）控制的行動。
瓦格納集團由葉夫根尼・普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）指揮，他是俄羅斯總統普亭的親密盟友。
美國為什麼加大制裁？
除Spacety China外，被指構成瓦格納全球支持網絡一部分的其他15個實體、8名個人和4架飛機（其中許多位於俄羅斯）也受到了美國制裁。
其中包括設在中非的Sewa Security Services和設在阿拉伯聯合酋長國的Kratol Aviation，他們被指提供飛機在中非、利比亞和馬里之間運送人員和設備。
美國財政部和國務院在26日還宣布，將瓦格納集團定性為「重大跨國犯罪組織」。
國務卿布林肯在一份聲明中說，新的制裁意在「進一步阻礙克里姆林宮武裝其戰爭機器的能力，」並稱這一行動還能「促進對俄羅斯和其他相關侵權行為負責人的問責，對俄羅斯國防部進一步施壓。」
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也表示：「對瓦格納擴大制裁，以及對他們的同伙和其他支持俄羅斯軍事綜合體的公司實施新的制裁，將進一步阻礙普亭武裝和裝備他的戰爭機器的能力。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 俄烏戰爭：招募罪犯參戰的俄羅斯僱傭軍「瓦格納集團」首領是誰？
- 「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？
- 4萬名罪犯投入烏克蘭戰場，傭兵組織「瓦格納集團」被美國列為「跨國犯罪組織」
- 俄傭兵瓦格納集團稱攻下烏東鹽礦小鎮，烏克蘭否認；俄軍指揮官「末日決戰將軍」被撤換
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。