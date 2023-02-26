代理孕母經驗談：懷名人的孩子是什麼感覺？
我們想讓你知道的是
「我有過兩次美好的代孕經歷，有一次則是糟糕透頂的交易。」「代孕並不適合所有人。但對於這種私人的事情，如果參與其中的每個人都感到快樂且自主，我們就不應該評判其他人的選擇。」
越來越多的名人選擇通過代孕生孩子，並公開談論此事。娜奧米・坎貝爾（Naomi Campbell）、樸雅卡・喬普拉（Priyanka Chopra）、埃隆・馬斯克（Elon Musk）和金・卡戴珊（Kim Kardashian），之後還有帕麗斯・希爾頓（Paris Hilton）。但是做名人的代孕者是什麼感覺？莎娜・聖克萊爾（Shanna St.Clair）有兩次截然不同的經歷。
莎娜的手機閃了一下，是凱瑟琳。
莎娜記得，她連招呼都沒打就開始說了：「聽著，我想在你在新聞上看到前告訴你。我用了另一個代孕媽媽，她剛剛生了孩子。」
莎娜坐下讓自己鎮定下來。這是她懷上凱瑟琳孩子的最初幾周，不過凱瑟琳現在又有了一個孩子。她不是凱瑟琳找的唯一的代孕媽媽。這意味著什麼？凱瑟琳還想要莎娜懷的孩子嗎？
「我希望你早點告訴我，」莎娜鼓起勇氣說，「明天我做體檢後我們再談好嗎？」
凱瑟琳同意了，掛了電話。
數個小時後，莎娜給凱瑟琳發了短信。
「聽到這個消息我有點吃驚，但我為你感到高興。享受你的寶貝。等我檢查完再談。」
凱瑟琳沒有回答。第二天她也沒有打電話來。
莎娜在一篇雜誌文章中發現了代孕的世界。當她的三個孩子在美國賓夕法尼亞州鄉下的家庭農場外面玩耍時，她喝著熱飲，全神貫注。
她了解到「傳統代孕者」，這些女性的卵子與精子提供者的精子受精然後懷孕，以及「妊娠代理孕母」，這些代孕母親被植入他人受精卵。
她發現了「商業代孕」和「利他代孕」之間的區別。商業代孕是指女性有償懷孕。
該文章贊成代孕。它認為，即使是商業代孕也是對單身父母、不孕夫婦和想要自己親生孩子的LGBT（男同性戀、女同性戀、雙性戀與跨性別等）家庭的一份禮物。
對莎娜來說，她突然靈光一閃。
她剛滿30歲，輕鬆懷孕了三次。她和丈夫都不想再要孩子了。
「我可以成為妊娠代理孕母，」她想。
為了加入代孕機構，莎娜和她的丈夫填寫了成堆的調查問卷。莎娜說，他們接受了心理學家和醫生的評估，並與律師進行了數十次會議。
幾周後，她接到了一個電話。一對名人夫婦詹妮弗和馬克讀了她的資料，想在紐約和他們見面。
莎娜立刻和他們熟絡起來。
「他們都是好人，」她說，「他們努力去了解我的生活，了解我的孩子們。」
莎娜的報酬將包括去試管嬰兒診所的旅費、酒店、燃料、食物以及她在懷孕期間作為理髮師的日常工作中失去的所有收入。在三年的時間裡，她收到了五萬美元。
她試了好幾次才懷孕。當她分娩時，詹妮弗和馬克握著她的手，哭著感謝她給他們的新家庭。
所以，幾個月後詹妮弗打電話來，問她能不能把她介紹給凱瑟琳，莎娜同意了。
凱瑟琳出身名門。多年來，她一直想要一個自己的孩子，在聽到詹妮弗的成功經驗後，她想和莎娜聊聊。
「回想起來，第一次電話談話出現了危險信號。」莎娜說。
莎娜回憶說，凱瑟琳建議他們繞過代孕機構，以節省費用，只需要讓他們的律師起草一份合同。
「然後她說，因為我為詹妮弗代孕時已經通過心理評估，我不需要再做一次。」
莎娜同意試三次。
首先是一個叫做「循環」的過程，即代孕者和卵子捐贈者通過每天注射激素來同步她們的經期。然後，莎娜和她的丈夫親自前往試管受精診所，在那裡受精卵將被放置在莎娜的子宮裡。
凱瑟琳正等著他們，光彩照人，穿著漂亮。
莎娜走過去擁抱她，但凱瑟琳退縮了。她不喜歡擁抱。
莎娜說，凱瑟琳告訴莎娜，放置時她會和她在一起，但很快就得離開。她的司機會把他們送回旅館。
私下裡，莎娜想：「這不會像詹妮弗和馬克那樣。」
第一次嘗試懷孕沒有成功。第二次嘗試的前晚，凱瑟琳邀請莎娜和她的丈夫一起晚餐，並給他們講了私人飛機和設計師家具的故事。莎娜穿著黑色緊身褲和百貨公司的運動衫，坐在豪華的餐廳裡聽著，她感到很不舒服。他們毫無共同之處。
莎娜說，第二天，在生育診所，凱瑟琳手裡拿著一個藥瓶。凱瑟琳說，也許是因為莎娜太緊張了，第一次嘗試沒有成功。
她遞給莎娜一片安定片。
「不用了，謝謝，」莎娜回答。
但是凱瑟琳沒有放棄。
「她一直在說，『你有什麼問題，莎娜？一粒藥不會傷害你，』我覺得我不能爭辯，」莎娜說。
莎娜把藥丸放進嘴裡，卻趁凱瑟琳不注意時小心翼翼地扔掉了。
同樣，莎娜沒有懷孕。他們又試了一次。
這一次，當他們在診所見面時，凱瑟琳大部分時間都在給母親打電話，為他們其中一所房子的室內設計爭論不休。她幾乎不跟莎娜說話。
十天後，好消息來了。莎娜的hCG（一種由胎盤產生的激素）水平表明她懷孕了。
「我很高興，」莎娜說。
另一方面，凱瑟琳沒有表現出任何情緒。
凱瑟琳告訴她，她不想太興奮，因為之前的代孕媽媽懷孕了，然後遭遇了流產。
莎娜說：「很抱歉，我不知道發生了這種事。」
「都是她的錯，」莎娜記得凱瑟琳這樣回答。
凱瑟琳說，這位代孕母親在機場等了12個小時的航班去探望身體不適的父親。
莎娜說，凱瑟琳接下來的話讓她驚呆了：「我告訴她不要旅行，但她還是去了，看看發生了什麼！死嬰。」
幾天后，莎娜的hCG水平略有下降，但醫生告訴她不要失去希望。
她打電話給凱瑟琳，她說凱瑟琳冷漠回復：「好，讓我們看看情況如何。」
世界各地的代孕
- 烏克蘭、哥倫比亞、墨西哥和俄羅斯允許商業代孕，但柬埔寨、印度、墨西哥、尼泊爾和泰國禁止為非居民代孕
- 在英國，商業代孕是非法的，所以第三方不能從配對中獲利，但支付代孕費用並不違法。從2011年到2020年，英國代孕生育的數量增長了近四倍
- 在美國，各州的規定不同。莎娜・聖克萊爾居住的賓夕法尼亞州允許有償和無償代孕協議，被認為對代孕友好
- 格洛麗亞・斯泰納姆（Gloria Steinem）和朱莉・賓德爾（Julie Bindel）等著名女權主義者認為，代孕將女性的身體商品化，讓那些通常來自貧困家庭的代孕者容易受到剝削
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。