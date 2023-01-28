東耶路撒冷猶太教堂槍擊案至少7人喪生，以色列軍隊前一天殺死9名「暴力騷亂」巴勒斯坦人
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以色列東耶路撒冷地區一座猶太教堂，在昨（27）日發生恐怖槍擊事件，造成至少7死3傷。由於槍擊發生當日，恰好就國際大屠殺紀念日，更引起國際社會大力譴責。不過就在槍擊案前一天，以色列軍隊在約旦河西岸城市傑寧殺死了9名巴勒斯坦人，根據記錄，這是一年多來約旦河西岸巴勒斯坦人死亡人數最多的一天。
綜合《BBC》、《CNN》報導，以色列東耶路撒冷地區一座猶太教堂，在昨（27）日發生恐怖槍擊事件，雖然槍手隨即被警察擊斃，還是造成至少7人死亡、3人受傷。當地警察局局長沙布泰（Yaakov Shabtai）表示：「這是過去幾年中最嚴重的恐怖襲擊之一。」
在國際大屠殺紀念日行凶
據當地警方聲明，槍擊發生在1月27日當地時間晚上8點15分左右，地點在尼夫亞可夫大道（Neve Yaakov boulevard）旁的一座猶太教堂。警方確認槍手是一名21歲的東耶路撒冷居民，並在一份聲明中說他是單獨行動。東耶路撒冷是巴勒斯坦人為主的地區，於1967年被以色列佔領，並將整個城市視為首都。
「槍手向擋路的人開槍。他上車用手槍近距離殺人，隨後乘車逃離現場。在與警察發生槍戰後被擊斃。」沙布泰說。
以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom，MDA）表示，其中5名槍擊受害者（4女1男）當場就被宣布死亡。 其他5名傷者被送往醫院後，又有1名男子和1名女子在醫院中宣告不治。而傷者中有一名15歲的男孩。
巴勒斯坦激進組織卻稱讚了這次槍擊，但沒有說他們會對此負責。約旦河西岸和加薩地區的巴勒斯坦人則舉行集會並分發糖果來慶祝這次襲擊。《CNN》團隊在槍擊現場聽到附近以巴勒斯坦人為主的貝特哈尼納 （Beit Hanina）區，傳來慶祝的槍聲和汽車喇叭聲。
當日晚間，以色列總理總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即呼籲人民不要進行報復性反擊：「我們有軍隊、警察和安全部隊，他們就是為了處理這些事存在，他們將會按照內閣指示行事，因此不要進行報復。」
由於槍擊發生的1月27日，恰好就是為紀念在納粹大屠殺中喪生的猶太人的國際大屠殺紀念日，更引起國際社會譴責。
美國白宮新聞秘書卡琳・讓皮爾（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中表示：「這是令人髮指的恐怖襲擊，美國政府已向以色列提供全力支持。」
「我對今晚發生在尼夫亞可夫（Neve Yaakov）的可怕襲擊報導感到震驚。 在一座猶太教堂襲擊禮拜者，是一種特別可怕的恐怖主義行為。英國與以色列站在一起。」英國駐以色列大使尼爾・維根（Neil Wigan）在推特上寫道。
歐盟駐以色列大使迪米特・贊切夫（Dimiter Tzantchev）在推特中說：「恐怖永遠不是解決辦法。」
法國駐以色列大使館也在推特上表示：「這一事件在國際大屠殺紀念日發生，顯得更加卑鄙。」
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也譴責了這場恐怖槍擊。他說：「襲擊發生在一個禮拜場所，而且就在我們紀念國際大屠殺紀念日的那天，這尤其令人憎惡。」
槍擊案發生在約旦河西岸，巴勒斯坦人死亡人數最多的一天之後
但《CNN》報導，1月26日以色列軍隊在約旦河西岸城市傑寧（Jenin），殺死了9名巴勒斯坦人，其中包括一名老年婦女。且在傑寧的襲擊事件發生數小時後，又有第10名巴勒斯坦人在耶路撒冷附近，在被以色列警方宣稱為「暴力騷亂」的事件中喪生。
根據《CNN》的記錄，26日是這一年多以來，約旦河西岸巴勒斯坦人死亡人數最多的一天。
根據巴勒斯坦衛生部的數據，這使今年被以色列軍隊殺害的巴勒斯坦人人數達到30人。死亡者包括被以色列視為襲擊目標的武裝分子、襲擊以色列人的個人及旁觀者。
以巴衝突不止、對立不息
《CNN》報導，以色列備受爭議的極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），在27日晚上視察了槍擊現場，並告訴在現場憤怒地高呼「不能再這樣繼續下去」的群眾：「我可以告訴你（指高呼的群眾），你是對的。這是我們的責任，不能讓情況再這樣繼續下去。」
而現場也有人聲援回應班吉維爾，稱：「你是我們的代言人，我們支持你。」
新聞來源
- Jerusalem synagogue attack: Seven killed in shooting（BBC）
- At least seven dead in Jerusalem synagogue attack, Israeli police say（CNN）
- Lethal Israeli raid marks deadliest day in over a year（CNN）
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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