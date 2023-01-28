美前眾院議長裴洛西夫婿家中遇襲影片公開，嫌犯律師批：內容煽動且無助公正審判

（中央社）美國舊金山有關當局今（28）日公布前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的夫婿保羅（Paul Pelosi）遇襲影片，當中可見闖入保羅家中的男子手持榔頭攻擊的瞬間，警方衝進去制止。

路透社報導，當局公布警方隨身攝影機及監視器拍下的影片，畫面顯示42歲男子德帕佩（David DePape）去年10月28日破窗闖入裴洛西與保羅位在舊金山的住宅；當局也公布苦惱的保羅打911報警電話的錄音，聽起來德帕佩似乎就在他旁邊。

根據隨身攝影機拍下的畫面，兩名警察當時敲門，門開了之後，看到身穿睡衣的保羅和德帕佩手裡同時抓著一把大榔頭。

德帕佩告訴警察「一切都很好」，而警察要他放下榔頭。德帕佩隨後奪走榔頭，用力往保羅頭上打。兩名警察馬上衝進去，其中一人大罵一聲。警察隨即制伏德帕佩，並且呼叫後援和救護人員。

保羅當時一動也不動地躺在地上，身體一部分被德帕佩壓在下面。

影片公開恐令襲擊者無法受到公平審判

政治新聞機構《Politico》報導，一名舊金山法官本週下令公布這些不利於德帕佩的證據。

德帕佩的公設辯護人李普森（Adam Lipson）表示，公開證據是「嚴重的錯誤」。他在聲明中說：「這段影片具有煽動性，可能會助長關於此案毫無根據的理論，我們非常擔心德帕佩先生無法獲得公平審判。」

德帕佩已依綁架未遂和攻擊等聯邦罪名被起訴。他對謀殺未遂、持致命武器攻擊、入室盜竊、虐待長者、非法拘禁和威脅公職人員的指控拒不認罪。

保羅說，德帕佩當時想找裴洛西，本想等她回家。

保羅遇襲昏迷後，被送往醫院接受緊急手術治療傷勢，包括顱骨骨折。他當時住院將近一週。

《法新社》報導，裴洛西昨天說，她還沒看影片。她告訴媒體：「我甚至不知道我會不會看。我的意思是，看我丈夫遭受攻擊會是非常難熬的事。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：羅元祺