陳建仁新內閣女力爆發，卻遭在野黨批是民進黨派系平衡的「付酬者聯盟」

準閣揆陳建仁昨（27）日晚間於個人臉書正式公布第一波閣員名單，副院長鄭文燦，秘書長由李孟諺留任，發言人由原內政部次長陳宗彥接任，8名政務委員則全數留任。

值得注意的是，其中增添了多名女性閣員。除經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲外，還有財政部長莊翠雲、行政院原子能委員會主任委員張靜文，及行政院政務副秘書長何佩珊。助益其定調為「溫暖堅韌」的內閣團隊。

據《中央社》報導，有黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加。

Photo Credit: 陳建仁臉書

莊翠雲大爆黑馬，成首位國有財產專業出身女性財長

在新內閣的女性成員中，最受關注的無疑是大黑馬財政部長莊翠雲。

據《自由時報》、《中央社》、《鉅亨網》綜合報導，莊翠雲是行憲後繼郭婉容、劉憶如母女的第三位女性財長，也是第一位國有財產業務出身的財長。這次的出線對她而言是相當大的意外，她也坦言壓力很大。

財政圈長期可見「政大幫」，而現年66歲的莊翠雲，也畢業於政治大學地政系。

1987年進入財政部國有財產局（國有財產署前身）後，莊翠雲一路從基層做起，經歷國產局科長、組長、主秘、處長、副局長等，經驗豐富。尤其在她擔任政務次長期間，促參案業務表現亮眼，共簽約76件、金額高達新台幣552億元。不僅如此，莊翠雲還完成了促參法大翻修，增加民間參與誘因，為民間投資公共建設開創新局。

由於財政部主管的國有土地面積，占全國土地總面積65％以上，莊翠雲在擔任國有財產局副局長任內還推動了設定地上權，讓大批國有土地可在不出售的大原則下得以活用，權利金收入也能挹注國庫收益，形成官民雙贏。

除女性閣員是亮點，新內閣了無新意

但據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李貴敏表示，陳建仁的新內閣了無新意，只是酬庸和綠營黨內派系的恐怖平衡，完全看不到檢討跟用人唯才。且民進黨執政以來總預算越編越高，債務也越還越多，民眾感受到的依舊是家族政治、派系政治；政府離選民越來越遠，而施政的紕漏和代價，卻是全民承擔，「這公平嗎？」

台灣民眾黨立委邱臣遠也在其臉書表示，除新任僑務委員會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲、財政部長莊翠雲、原子能委員會主委張靜文這4名女性閣員是亮點外，已公布人選仍舊是政治因素多過於專業考量。甚至與民進黨敗選後外界猜測的名單幾乎一樣，包括：林佳龍（任總統府秘書長）、鄭文燦（任行政院副院長）、林右昌（任內政部長），使民眾沒有過多期待，也被戲稱為「敗選者聯盟」、「付酬者聯盟」。充分表現出執政黨正在與民意脫節。

Photo Credit: 邱臣遠臉書

至於國安外交部分，據《中央社》報導，外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等可望留任，至於陸委會主委邱太三仍在確認續任意願；相關人事一旦定案，預計30日交接。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：羅元祺