陳建仁新內閣女力爆發，卻遭在野黨批是民進黨派系平衡的「付酬者聯盟」
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準閣揆陳建仁公布第一波閣員名單，增添多名女性閣員，大爆黑馬出線的財政部長莊翠雲備受注目，成為行憲後的第3位女性財長。但此內閣名單卻被多名在野黨立委公開批評是酬庸和派系的恐怖平衡，國民黨立委李貴敏就指出，新內閣讓民眾感受到的依舊是家族政治、派系政治。
準閣揆陳建仁昨（27）日晚間於個人臉書正式公布第一波閣員名單，副院長鄭文燦，秘書長由李孟諺留任，發言人由原內政部次長陳宗彥接任，8名政務委員則全數留任。
值得注意的是，其中增添了多名女性閣員。除經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲外，還有財政部長莊翠雲、行政院原子能委員會主任委員張靜文，及行政院政務副秘書長何佩珊。助益其定調為「溫暖堅韌」的內閣團隊。
據《中央社》報導，有黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加。
莊翠雲大爆黑馬，成首位國有財產專業出身女性財長
在新內閣的女性成員中，最受關注的無疑是大黑馬財政部長莊翠雲。
據《自由時報》、《中央社》、《鉅亨網》綜合報導，莊翠雲是行憲後繼郭婉容、劉憶如母女的第三位女性財長，也是第一位國有財產業務出身的財長。這次的出線對她而言是相當大的意外，她也坦言壓力很大。
財政圈長期可見「政大幫」，而現年66歲的莊翠雲，也畢業於政治大學地政系。
1987年進入財政部國有財產局（國有財產署前身）後，莊翠雲一路從基層做起，經歷國產局科長、組長、主秘、處長、副局長等，經驗豐富。尤其在她擔任政務次長期間，促參案業務表現亮眼，共簽約76件、金額高達新台幣552億元。不僅如此，莊翠雲還完成了促參法大翻修，增加民間參與誘因，為民間投資公共建設開創新局。
由於財政部主管的國有土地面積，占全國土地總面積65％以上，莊翠雲在擔任國有財產局副局長任內還推動了設定地上權，讓大批國有土地可在不出售的大原則下得以活用，權利金收入也能挹注國庫收益，形成官民雙贏。
除女性閣員是亮點，新內閣了無新意
但據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李貴敏表示，陳建仁的新內閣了無新意，只是酬庸和綠營黨內派系的恐怖平衡，完全看不到檢討跟用人唯才。且民進黨執政以來總預算越編越高，債務也越還越多，民眾感受到的依舊是家族政治、派系政治；政府離選民越來越遠，而施政的紕漏和代價，卻是全民承擔，「這公平嗎？」
台灣民眾黨立委邱臣遠也在其臉書表示，除新任僑務委員會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲、財政部長莊翠雲、原子能委員會主委張靜文這4名女性閣員是亮點外，已公布人選仍舊是政治因素多過於專業考量。甚至與民進黨敗選後外界猜測的名單幾乎一樣，包括：林佳龍（任總統府秘書長）、鄭文燦（任行政院副院長）、林右昌（任內政部長），使民眾沒有過多期待，也被戲稱為「敗選者聯盟」、「付酬者聯盟」。充分表現出執政黨正在與民意脫節。
至於國安外交部分，據《中央社》報導，外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等可望留任，至於陸委會主委邱太三仍在確認續任意願；相關人事一旦定案，預計30日交接。
新聞來源
- 內閣改組／蔡英文宣布陳建仁任閣揆 「溫暖堅韌」內閣年後就位（公視新聞網）
- 陳建仁新內閣 李永得改任政委、莊翠雲掌財政部（中央社）
- 首位國產業務出身財長 莊翠雲坦言「壓力很大」（自由時報）
- 黑馬之姿接財長 莊翠雲歷練豐富推動設定地上權有功（中央社）
- 財長人選爆大黑馬政次莊翠雲升任 史上首位掌管國有財產出身的女財長（鉅亨網）
- 批陳建仁內閣人事 藍委：酬庸和黨內派系的恐怖平衡（聯合新聞網）
- 陳建仁首波閣員女力抬頭 文化部長等人選待確定（中央社）
延伸閱讀
- 蔡英文內閣改組新人事：林佳龍點頭接任總統府秘書長，陳明通請辭國安局長
- 看不見煙硝的「戰時內閣」終結：蘇貞昌時代對總統權力及後繼者的影響
- 蔡英文宣布「溫暖堅韌」新內閣：行政院長由陳建仁接任，推動疫後復甦等4大任務
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。