2023/01/28,
政治

陳建仁新內閣女力爆發，卻遭在野黨批是民進黨派系平衡的「付酬者聯盟」

陳建仁新內閣女力爆發，卻遭在野黨批是民進黨派系平衡的「付酬者聯盟」
Photo Credit: GettyImages

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準閣揆陳建仁公布第一波閣員名單，增添多名女性閣員，大爆黑馬出線的財政部長莊翠雲備受注目，成為行憲後的第3位女性財長。但此內閣名單卻被多名在野黨立委公開批評是酬庸和派系的恐怖平衡，國民黨立委李貴敏就指出，新內閣讓民眾感受到的依舊是家族政治、派系政治。

準閣揆陳建仁昨（27）日晚間於個人臉書正式公布第一波閣員名單，副院長鄭文燦，秘書長由李孟諺留任，發言人由原內政部次長陳宗彥接任，8名政務委員則全數留任。

值得注意的是，其中增添了多名女性閣員。除經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲外，還有財政部長莊翠雲、行政院原子能委員會主任委員張靜文，及行政院政務副秘書長何佩珊。助益其定調為「溫暖堅韌」的內閣團隊。

《中央社》報導，有黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加。

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Photo Credit: 陳建仁臉書

莊翠雲大爆黑馬，成首位國有財產專業出身女性財長

在新內閣的女性成員中，最受關注的無疑是大黑馬財政部長莊翠雲。

《自由時報》《中央社》《鉅亨網》綜合報導，莊翠雲是行憲後繼郭婉容、劉憶如母女的第三位女性財長，也是第一位國有財產業務出身的財長。這次的出線對她而言是相當大的意外，她也坦言壓力很大。

財政圈長期可見「政大幫」，而現年66歲的莊翠雲，也畢業於政治大學地政系。

1987年進入財政部國有財產局（國有財產署前身）後，莊翠雲一路從基層做起，經歷國產局科長、組長、主秘、處長、副局長等，經驗豐富。尤其在她擔任政務次長期間，促參案業務表現亮眼，共簽約76件、金額高達新台幣552億元。不僅如此，莊翠雲還完成了促參法大翻修，增加民間參與誘因，為民間投資公共建設開創新局。

由於財政部主管的國有土地面積，占全國土地總面積65％以上，莊翠雲在擔任國有財產局副局長任內還推動了設定地上權，讓大批國有土地可在不出售的大原則下得以活用，權利金收入也能挹注國庫收益，形成官民雙贏。

除女性閣員是亮點，新內閣了無新意

但據《聯合新聞網》報導，國民黨立委李貴敏表示，陳建仁的新內閣了無新意，只是酬庸和綠營黨內派系的恐怖平衡，完全看不到檢討跟用人唯才。且民進黨執政以來總預算越編越高，債務也越還越多，民眾感受到的依舊是家族政治、派系政治；政府離選民越來越遠，而施政的紕漏和代價，卻是全民承擔，「這公平嗎？」

台灣民眾黨立委邱臣遠也在其臉書表示，除新任僑務委員會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲、財政部長莊翠雲、原子能委員會主委張靜文這4名女性閣員是亮點外，已公布人選仍舊是政治因素多過於專業考量。甚至與民進黨敗選後外界猜測的名單幾乎一樣，包括：林佳龍（任總統府秘書長）、鄭文燦（任行政院副院長）、林右昌（任內政部長），使民眾沒有過多期待，也被戲稱為「敗選者聯盟」、「付酬者聯盟」。充分表現出執政黨正在與民意脫節。

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Photo Credit: 邱臣遠臉書

至於國安外交部分，據《中央社》報導，外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等可望留任，至於陸委會主委邱太三仍在確認續任意願；相關人事一旦定案，預計30日交接。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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