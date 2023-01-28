2023/01/28,
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美空軍上將警告：希望我是錯的，但我直覺認為美中2025年可能因台灣爆衝突

美空軍上將警告：希望我是錯的，但我直覺認為美中2025年可能因台灣爆衝突
Photo Credit: U.S. Marine Corps Facebook

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美國空軍4星上將米尼漢警告，美國最快恐在2025年因台灣問題與中國爆發衝突，台灣明年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。

（中央社）美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。

《法新社》報導，一份內部備忘錄今天（當地時間27日）首度在社群媒體上曝光，隨後獲美國五角大廈證實內容為真。

備忘錄記錄美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢的發言內容，他表示，主要目的應是嚇阻，「必要時擊敗中國」。

米尼漢說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」

米尼漢解釋，台灣明（2024）年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，美國也將被國內總統大選分散注意力。

他表示：「習近平的團隊、理由和機會全都指向2025年。」

備忘錄也呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。

《法新社》透過電子郵件詢問備忘錄內容時，五角大廈發言人回覆表示：「是的，他確實有發出備忘錄。」

近來愈來愈多美國國會議員呼籲加強援助，包括直接向台灣提供軍事援助，他們認為俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了及早準備有其必要。

美軍關島新基地啟用，為中國威脅預作準備

（中央社）美媒報導，在美國重新部署軍力以對抗中國之際，美軍陸戰隊在關島舉行新基地的啟用儀式。華府認為中國對美國安全的威脅與日俱增。

《華爾街日報》26日報導，美國國防部重新部署軍力抵制中國之際，美國陸戰隊在美國最西端的太平洋島嶼舉行新基地的啟用儀式。

報導指出，這個位於關島的基地是自1952年以來，美國陸戰隊的首個新基地；該基地目前仍在建造中。

這個基地未來可容納5000名陸戰隊隊員，短期內將肩負抵制及探查區域內威脅的任務。

另一方面，關島基地與日本、台灣的距離相當，長遠而言，這個基地也預計成為關島及美國屬地北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的陸戰隊訓練中心，在發生入侵行為時保護太平洋島嶼，包括重要的海上航道。

隨著美國越來越擔憂中國軍力及對台灣構成的威脅，關島基地將讓更多美國陸戰隊隊員為西太平洋島嶼潛在的衝突，預做準備。

新的基地也將降低美國在日本保留大量美軍人員的依賴。

若與中國發生衝突，這些美國陸戰隊員將是首批因應的地面部隊之一。

美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）說：「我們想在裡面就定位，這樣一來，如果發生衝突，頂替的部隊就已經向前了」。

此外，美國防官員指出，在沒有衝突發生的時候，關島的部隊可以進行實彈演習，而派駐在北馬裡亞納群島的人員也可進行操演項目。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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