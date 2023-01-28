美空軍上將警告：希望我是錯的，但我直覺認為美中2025年可能因台灣爆衝突

（中央社）美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。

《法新社》報導，一份內部備忘錄今天（當地時間27日）首度在社群媒體上曝光，隨後獲美國五角大廈證實內容為真。

備忘錄記錄美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢的發言內容，他表示，主要目的應是嚇阻，「必要時擊敗中國」。

米尼漢說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」

米尼漢解釋，台灣明（2024）年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，美國也將被國內總統大選分散注意力。

他表示：「習近平的團隊、理由和機會全都指向2025年。」

備忘錄也呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。

《法新社》透過電子郵件詢問備忘錄內容時，五角大廈發言人回覆表示：「是的，他確實有發出備忘錄。」

近來愈來愈多美國國會議員呼籲加強援助，包括直接向台灣提供軍事援助，他們認為俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了及早準備有其必要。

美軍關島新基地啟用，為中國威脅預作準備

（中央社）美媒報導，在美國重新部署軍力以對抗中國之際，美軍陸戰隊在關島舉行新基地的啟用儀式。華府認為中國對美國安全的威脅與日俱增。

《華爾街日報》26日報導，美國國防部重新部署軍力抵制中國之際，美國陸戰隊在美國最西端的太平洋島嶼舉行新基地的啟用儀式。

報導指出，這個位於關島的基地是自1952年以來，美國陸戰隊的首個新基地；該基地目前仍在建造中。

這個基地未來可容納5000名陸戰隊隊員，短期內將肩負抵制及探查區域內威脅的任務。

另一方面，關島基地與日本、台灣的距離相當，長遠而言，這個基地也預計成為關島及美國屬地北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的陸戰隊訓練中心，在發生入侵行為時保護太平洋島嶼，包括重要的海上航道。

隨著美國越來越擔憂中國軍力及對台灣構成的威脅，關島基地將讓更多美國陸戰隊隊員為西太平洋島嶼潛在的衝突，預做準備。

新的基地也將降低美國在日本保留大量美軍人員的依賴。

若與中國發生衝突，這些美國陸戰隊員將是首批因應的地面部隊之一。

美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）說：「我們想在裡面就定位，這樣一來，如果發生衝突，頂替的部隊就已經向前了」。

此外，美國防官員指出，在沒有衝突發生的時候，關島的部隊可以進行實彈演習，而派駐在北馬裡亞納群島的人員也可進行操演項目。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：羅元祺