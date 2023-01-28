美空軍上將警告：希望我是錯的，但我直覺認為美中2025年可能因台灣爆衝突
我們想讓你知道的是
美國空軍4星上將米尼漢警告，美國最快恐在2025年因台灣問題與中國爆發衝突，台灣明年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。
（中央社）美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是因為台灣，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。
《法新社》報導，一份內部備忘錄今天（當地時間27日）首度在社群媒體上曝光，隨後獲美國五角大廈證實內容為真。
備忘錄記錄美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢的發言內容，他表示，主要目的應是嚇阻，「必要時擊敗中國」。
米尼漢說：「我希望我是錯的，但直覺告訴我，我們將於2025年開戰。」
米尼漢解釋，台灣明（2024）年舉行的總統大選將成中國國家主席習近平進行軍事侵略的藉口，美國也將被國內總統大選分散注意力。
他表示：「習近平的團隊、理由和機會全都指向2025年。」
備忘錄也呼籲所有機動司令部人員到靶場，練習向目標射擊並「瞄準頭部」。
《法新社》透過電子郵件詢問備忘錄內容時，五角大廈發言人回覆表示：「是的，他確實有發出備忘錄。」
近來愈來愈多美國國會議員呼籲加強援助，包括直接向台灣提供軍事援助，他們認為俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了及早準備有其必要。
美軍關島新基地啟用，為中國威脅預作準備
（中央社）美媒報導，在美國重新部署軍力以對抗中國之際，美軍陸戰隊在關島舉行新基地的啟用儀式。華府認為中國對美國安全的威脅與日俱增。
《華爾街日報》26日報導，美國國防部重新部署軍力抵制中國之際，美國陸戰隊在美國最西端的太平洋島嶼舉行新基地的啟用儀式。
報導指出，這個位於關島的基地是自1952年以來，美國陸戰隊的首個新基地；該基地目前仍在建造中。
這個基地未來可容納5000名陸戰隊隊員，短期內將肩負抵制及探查區域內威脅的任務。
另一方面，關島基地與日本、台灣的距離相當，長遠而言，這個基地也預計成為關島及美國屬地北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的陸戰隊訓練中心，在發生入侵行為時保護太平洋島嶼，包括重要的海上航道。
隨著美國越來越擔憂中國軍力及對台灣構成的威脅，關島基地將讓更多美國陸戰隊隊員為西太平洋島嶼潛在的衝突，預做準備。
新的基地也將降低美國在日本保留大量美軍人員的依賴。
若與中國發生衝突，這些美國陸戰隊員將是首批因應的地面部隊之一。
美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）說：「我們想在裡面就定位，這樣一來，如果發生衝突，頂替的部隊就已經向前了」。
此外，美國防官員指出，在沒有衝突發生的時候，關島的部隊可以進行實彈演習，而派駐在北馬裡亞納群島的人員也可進行操演項目。
新聞來源
延伸閱讀
- 日本國防戰略大改變應對台海有事，台灣須提出自己的印太戰略
- 總統蔡英文視察嘉義空軍第四聯隊，這則新聞洩露了國軍防衛作戰的一個老秘密
- 「攻台失敗怎麼辦？」就是制約習近平不敢攻台的「底線思維」
- 前美國副國安顧問博明：台灣在地協力者散布北京認知戰，荒謬內容「像臭豆腐一樣臭」
- 美智庫評2021全球風險：「美中為台灣爆發危機」、「美中在台交鋒」成焦點
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
Tags：
不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是新世代必備的投資工具。永豐DAWHO數位帳戶，提供一站式多元的服務體驗，除提供台外幣存款帳戶外，更成功整合基金信託、台美股交割及DAWHO現金回饋信用卡等多元的金融服務與功能，可以說是2023新年度的理財好幫手。
許多投資小白往往先從存錢開始，而永豐DAWHO數位帳戶推出大戶等級客戶享有新臺幣活儲年利率最高達1.5%(*註1)，讓小資也能逆襲變大戶。此外，永豐DAWHO也提供每月最高20次的跨行提款、轉帳免手續費優惠，且支援QR Code掃碼提領現金，在永豐、中信ATM皆可使用，支援日常生活便利無虞。
此外，永豐DAWHO數位帳戶更提供專屬理財報告，提供投資現值總覽、臺外幣存款變化，讓客戶輕鬆掌握每月金流，定期檢視資產配置，無論是台美股交割及基金申購，皆能進行查看及追蹤，同時也有永豐「智能理財ibrAin」，為沒空盯盤、財力有限的小資族省時省力，提供ETF投資標的布局全球市場及24小時監控市場脈動的服務，給予客製化投資組合調整建議，不再心慌意亂；此外，最低只要NT$3,000就能開始投資第一步，申購、贖回再平衡皆可享0元手續費。
實現成為大戶的新年新希望，實踐穩健理財的最終目標，即刻申辦：永豐DAWHO數位帳戶！
*註1：大戶等級客戶即當月平均財富達新臺幣10萬元(含)以上之客戶，於新臺幣30萬元(含)內享有1.5%活儲利率。
*注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/SinopacFund
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spUSStock
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spShareShares
3. ibrAin：
永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spibrain
4. 大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
謹慎理財 信用至上
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢