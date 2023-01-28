中國春節期間並未如預期出現COVID-19感染高峰，專家：病毒有點傳不動了

（中央社）中國春節期間並未出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染高峰，專家表示此前絕大多數人已感染，形成群體免疫，病毒有點傳不動了。四川多名農村醫生也指出，過年不但未發現染疫，連感冒都比往年少了。

中國疾病預防控制中心官網25日發布全國COVID-19感染疫情情況，核酸檢測結果方面，陽性人數在2022年12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率在2022年12月25日（29.2％）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5％。

Photo Credit: 中國疾病預防控制中心官網

《健康時報》報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江指出，COVID-19傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水準傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點傳不動了。

北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也表示，優化防控20條實施以後，全國陸續有將近80％的人感染，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著COVID-19會消失了。

《澎湃新聞》報導，截至1月22日，全國春運客流總量突破6億人次。四川作為勞務輸出大省，春節期間也迎來大量歸鄉人流。

報導指出，一週以來在四川多個市縣基層探訪發現，無論是在村級衛生室還是在鄉鎮衛生院，醫生們反映發燒病人並未增加。今年從外地返鄉過年的人明顯比前兩年增加了很多，但在醫院值班卻是比較輕鬆的。

四川射洪仁和鎮臥龍村衛生室醫生胥鋒24日表示，一個月前的疫情高峰期，他一個小小的衛生室，每天要接診六、七十個病人，午飯都沒時間吃。但過年前後沒有出現疑似染疫的情況，甚至感冒的人似乎也比往年少了，這多少讓他感到有點意外。

1月20日，在仁和鎮的仁和中心衛生院大廳裡，一邊的藥房有兩個人等待取藥，另一邊的掛號收費、醫保結算處有十來個人在排隊。門診走廊裡，只有兩人在候診，門診二樓的輸液室裡只有三名輸液患者和一名陪護家屬。整個醫院看上去格外冷清。

鹽亭縣玉龍衛生院發燒診室醫生王波，大年初一、初二都在醫院裡值班。他說：「不僅感冒發熱的人少，連酒後打架、摔傷的人都少了。」

疫情趨緩，中國出現報復性出遊潮

（中央社）中國文化和旅遊部昨（27）日通報，經文旅部數據中心測算，今（2023）年春節假期中國國內旅遊出遊3.08億人次，比去年同期增長23.1％，恢復至疫情前2019年同期的88.6％。

通報稱，中國今年春節假期實現國內旅遊收入人民幣3758.43億元（約新台幣1.69兆元），比去年同期增長30％，恢復至2019年同期的73.1％。

中國文旅部微信公眾號「文旅之聲」27日下午作以上通報。

由於疫情趨緩，中國大陸今年春節期間出現報復性旅遊，景點重現疫情前人山人海的盛況。

中國文旅部稱，今年春節假期有1萬739家A級旅遊景區正常開放，占全國A級旅遊景區總數的73.5％。

中國文旅部並稱，各地相繼推出景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，占全國A級旅遊景區總數的9％，其中62家5A級旅遊景區免門票。

此外，中國大陸各地舉辦豐富多樣的文化和旅遊活動，吸引當地民眾和遊客。例如上海以「樂嗨過大年，皆得你所願」為主題，推出豐富年味大餐，包括十大主題近500項新春文旅活動。

中國文旅部並指出，夜間文化和旅遊消費成為市場亮點。根據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。

其中，北京八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放；四川成都開展夜遊錦江、成都燈會、光影節、火花節等系列夜遊活動，宜賓集中推出夜飲、夜景、夜娛、夜購、夜遊等新業態新場景。

另外，陝西西安以「華彩閃耀夢長安，溫暖祥和中國年」為主題，舉辦城牆新春燈會；重慶舉辦都市藝術節，推出焰火表演、燈光秀、無人機表演等系列活動。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：羅元祺