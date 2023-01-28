中國春節期間並未如預期出現COVID-19感染高峰，專家：病毒有點傳不動了
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今年是中國防疫政策放寬後的第一個春節，中國卻並未出現新一波COVID-19感染高峰，甚至檢測陽性率從去年底開始就逐步下降。且由於疫情趨緩，中國今年春節期間也出現報復性旅遊潮，各大景點重現疫情前人山人海的盛況。一名中國發燒診室醫生王波更表示：「不僅感冒發熱的人少，連酒後打架、摔傷的人都少了。」
（中央社）中國春節期間並未出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染高峰，專家表示此前絕大多數人已感染，形成群體免疫，病毒有點傳不動了。四川多名農村醫生也指出，過年不但未發現染疫，連感冒都比往年少了。
中國疾病預防控制中心官網25日發布全國COVID-19感染疫情情況，核酸檢測結果方面，陽性人數在2022年12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率在2022年12月25日（29.2％）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5％。
《健康時報》報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江指出，COVID-19傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水準傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點傳不動了。
北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也表示，優化防控20條實施以後，全國陸續有將近80％的人感染，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著COVID-19會消失了。
《澎湃新聞》報導，截至1月22日，全國春運客流總量突破6億人次。四川作為勞務輸出大省，春節期間也迎來大量歸鄉人流。
報導指出，一週以來在四川多個市縣基層探訪發現，無論是在村級衛生室還是在鄉鎮衛生院，醫生們反映發燒病人並未增加。今年從外地返鄉過年的人明顯比前兩年增加了很多，但在醫院值班卻是比較輕鬆的。
四川射洪仁和鎮臥龍村衛生室醫生胥鋒24日表示，一個月前的疫情高峰期，他一個小小的衛生室，每天要接診六、七十個病人，午飯都沒時間吃。但過年前後沒有出現疑似染疫的情況，甚至感冒的人似乎也比往年少了，這多少讓他感到有點意外。
1月20日，在仁和鎮的仁和中心衛生院大廳裡，一邊的藥房有兩個人等待取藥，另一邊的掛號收費、醫保結算處有十來個人在排隊。門診走廊裡，只有兩人在候診，門診二樓的輸液室裡只有三名輸液患者和一名陪護家屬。整個醫院看上去格外冷清。
鹽亭縣玉龍衛生院發燒診室醫生王波，大年初一、初二都在醫院裡值班。他說：「不僅感冒發熱的人少，連酒後打架、摔傷的人都少了。」
疫情趨緩，中國出現報復性出遊潮
（中央社）中國文化和旅遊部昨（27）日通報，經文旅部數據中心測算，今（2023）年春節假期中國國內旅遊出遊3.08億人次，比去年同期增長23.1％，恢復至疫情前2019年同期的88.6％。
通報稱，中國今年春節假期實現國內旅遊收入人民幣3758.43億元（約新台幣1.69兆元），比去年同期增長30％，恢復至2019年同期的73.1％。
中國文旅部微信公眾號「文旅之聲」27日下午作以上通報。
由於疫情趨緩，中國大陸今年春節期間出現報復性旅遊，景點重現疫情前人山人海的盛況。
中國文旅部稱，今年春節假期有1萬739家A級旅遊景區正常開放，占全國A級旅遊景區總數的73.5％。
中國文旅部並稱，各地相繼推出景區門票減免或打折、發放文化和旅遊消費券等惠民利民政策措施。據不完全統計，春節期間免費開放A級旅遊景區1281家，占全國A級旅遊景區總數的9％，其中62家5A級旅遊景區免門票。
此外，中國大陸各地舉辦豐富多樣的文化和旅遊活動，吸引當地民眾和遊客。例如上海以「樂嗨過大年，皆得你所願」為主題，推出豐富年味大餐，包括十大主題近500項新春文旅活動。
中國文旅部並指出，夜間文化和旅遊消費成為市場亮點。根據監測，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區客流量5212.2萬人次，平均每個集聚區每夜3.06萬人次。
其中，北京八達嶺夜長城首次在春節期間對公眾開放；四川成都開展夜遊錦江、成都燈會、光影節、火花節等系列夜遊活動，宜賓集中推出夜飲、夜景、夜娛、夜購、夜遊等新業態新場景。
另外，陝西西安以「華彩閃耀夢長安，溫暖祥和中國年」為主題，舉辦城牆新春燈會；重慶舉辦都市藝術節，推出焰火表演、燈光秀、無人機表演等系列活動。
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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