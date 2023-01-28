2023/01/28,
印太

【東南亞週報】佐科威滿意度76.2%創新高｜東南亞運動會倒數100日｜美國務院亞太助卿訪菲

【東南亞週報】佐科威滿意度76.2%創新高｜東南亞運動會倒數100日｜美國務院亞太助卿訪菲
印尼總統佐科威。Photo Credit：Presiden Joko Widodo

我們想讓你知道的是

根據1月22日印尼調查研究所最新公布民調結果顯示，佐科威的施政滿意度相較於去年9月的數據上漲了13個百分比，滿意度高達76.2%，創下其自2014年就任以來的新高。印尼調查研究所的執行董事賈亞迪（Djayadi Hanan）認為，滿意度上升的背後主要原因，是佐科威政府在12月宣布放寬新冠肺炎的管控措施，以及有效抑制燃料價格上漲。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第207期，為讀者挑選2023年1月21日至1月27日期間，有關印尼、緬甸、柬埔寨、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞與汶萊的六則東協區域大事。

印尼｜印佐科威滿意度76.2% 創任內新高

根據印尼調查研究所（Lembaga Survei Indonesia）在1月7日至11日針對1200位民眾進行調查，最新民調結果顯示，佐科威的滿意度高達76.2%，創下其任內新高。

根據1月22日印尼調查研究所最新公布民調結果顯示，佐科威的施政滿意度相較於去年9月的數據上漲了13個百分比，滿意度高達76.2%，創下其自2014年就任以來的新高。印尼調查研究所的執行董事賈亞迪（Djayadi Hanan）認為，滿意度上升的背後主要原因，是佐科威政府在12月宣布放寬新冠肺炎的管控措施，以及有效抑制燃料價格上漲。

此外，該家民調機構亦針對2024年總統大選候選人進行民調，結果顯示中爪哇州長甘賈爾（Ganjar Pranowo）以27.2%的支持率位居所有候選人之首，其次是前雅加達州長阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）的16.8%，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）則以16%的支持率緊跟在後。

甘賈爾和佐科威同屬印尼民主奮鬥黨（PDI-P），民調機構認為佐科威的高滿意度有帶動同黨人士的效應，但目前呼聲最高的甘賈爾尚未表態參選，而阿尼斯與普拉伯沃則於2022年便分別宣布將投入選戰。

緬甸｜羅興亞人及緬政變倖存者在德國對軍政府提起刑事訴訟

根據衛報1月24日報導，16名來自緬甸各民族的倖存者與人權團體鞏固人權（Fortify Rights）的成員，在德國對緬甸軍方有關個人提出刑事訴訟，指責緬軍犯下種族滅絕、戰爭罪和危害人類罪。

鞏固人權在聲明中透露，訴訟是於1月20日提交給德國檢方。這份長達215頁的起訴書指出，緬甸軍方「有系統地殺害、強暴、酷刑、監禁、強迫失蹤、迫害，並犯下其他構成種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪的行為」。起訴書稱緬甸高級軍官「知道他們下屬的罪行，但並未採取任何行動阻止犯罪的發生，以及懲罰行兇者」。這項訴訟要求德國檢察官對緬甸特定官員，以及其他應該對大規模暴行負起責任的人展開調查。

相關人士表示，在德國提出訴訟是獨特的，因為所代表的族裔很廣，且既要追究軍方2016年和2017年在若開邦（Rakhine）對羅興亞（Rohingya）人的殘酷鎮壓，又要追究軍政府在2021年推翻翁山蘇姬民選政府後在國內犯下的罪行。

發起訴訟者中有學生、學者、農民、人權維護者及商人等，這些人居住在不同國家且來自於緬甸眾多群族，包括羅興亞人、若開族（Rakhine）、緬族（Bamar）、欽族（Chin）、克倫族（Karen）、紅克倫族（Karenni）和孟族（Mon）等。鞏固人權（Fortify Rights）人權專家昆利（John Quinley III）表示：「這種民族團結在政變前是完全不可想象的」。

該組織董事會成員戴蒙（Nickey Diamond）則是舉例，過去緬族多數人對羅興亞人幾乎沒有同情心，他們相信軍方打擊恐怖主義的說法，但如今反對軍政府的團結程度大大提高，「人民已真正看到〔軍方〕的真面目」。

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Photo Credit: GettyImages
羅興亞難民在印尼亞齊省。照片攝於2023年1月 12日。

柬埔寨＆泰國｜柬倒數100日舉辦東南亞運動會 泰恐杯葛自由搏擊

柬埔寨1月25日舉行2023年東南亞運動會的百日倒數活動，該活動在柬國首都金邊的摩羅多克泰科國家體育場（Morodok Techo National Stadium）舉行，其中出席該儀式的包括柬國副總理兼柬國東南亞運動會籌組委員會（CAMSOC）的主席狄班（Tea Banh）、觀光部長兼CAMSOC副主席唐坤（Thong Khon）等重要人物。

2023年東南亞運動會為「第32屆東南亞運動會」，同時亦為柬埔寨在64年以來首次舉辦該運動盛事。CAMSOC副主席在致詞時表示，本次運動會主題為「Sports: Live in Peace」，象徵和平對於柬國發展體育的重要性。他也提到和平對於柬國在眾多面向的發展及穩定性扮演著極其重要的角色。柬國將在5月5日至17日舉辦該運動會，並於6月3日至9日舉辦東南亞殘疾人運動會，由東協10國及東帝汶參加。值得一提的是，柬國預計要花費1億美元以籌辦該運動會。

惟柬國在籌辦該運動會的過程中，已面臨泰國杯葛其中一個項目的可能性。由於柬國將自由搏擊（或稱踢拳道，kickboxing）命名為「Kun Khmer」（柬國版踢拳道），而非泰國的「泰拳」（Muay Thai），泰國官方宣稱將不派代表參加該賽事

泰國國家奧運委員會副主席Charoen Wattanasin表示，國際奧運委員會並未接受「Kun Khmer」此名稱。儘管泰拳更廣為人知，但柬國認為該體育源自於其文化，並表示這是柬國作為本屆運動會主辦國的權利。

菲律賓｜菲美恢復外交、國防2加2會談

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）1月18到21日訪問菲律賓，訪問期間菲美宣布將恢復中斷7年的雙邊外長、防長2加2會談。

美國國務院亞太助卿康達近期訪問菲律賓，會見菲國外長和防長。在20日的第十屆雙邊戰略對話後，菲美同意在中斷7年後恢復雙邊外交、國防首長2加2會談。兩國在上一次舉行2加2會談為2016年，時值杜特蒂執政期間，而後便因杜特蒂政府與美國的外交關係緊張中止舉行。據報導，菲美重啟2加2會談預計在今年上半年、於美國華府舉行。


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