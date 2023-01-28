【東南亞週報】佐科威滿意度76.2%創新高｜東南亞運動會倒數100日｜美國務院亞太助卿訪菲
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根據1月22日印尼調查研究所最新公布民調結果顯示，佐科威的施政滿意度相較於去年9月的數據上漲了13個百分比，滿意度高達76.2%，創下其自2014年就任以來的新高。印尼調查研究所的執行董事賈亞迪（Djayadi Hanan）認為，滿意度上升的背後主要原因，是佐科威政府在12月宣布放寬新冠肺炎的管控措施，以及有效抑制燃料價格上漲。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第207期，為讀者挑選2023年1月21日至1月27日期間，有關印尼、緬甸、柬埔寨、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞與汶萊的六則東協區域大事。
印尼｜印佐科威滿意度76.2% 創任內新高
根據印尼調查研究所（Lembaga Survei Indonesia）在1月7日至11日針對1200位民眾進行調查，最新民調結果顯示，佐科威的滿意度高達76.2%，創下其任內新高。
根據1月22日印尼調查研究所最新公布民調結果顯示，佐科威的施政滿意度相較於去年9月的數據上漲了13個百分比，滿意度高達76.2%，創下其自2014年就任以來的新高。印尼調查研究所的執行董事賈亞迪（Djayadi Hanan）認為，滿意度上升的背後主要原因，是佐科威政府在12月宣布放寬新冠肺炎的管控措施，以及有效抑制燃料價格上漲。
此外，該家民調機構亦針對2024年總統大選候選人進行民調，結果顯示中爪哇州長甘賈爾（Ganjar Pranowo）以27.2%的支持率位居所有候選人之首，其次是前雅加達州長阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）的16.8%，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）則以16%的支持率緊跟在後。
甘賈爾和佐科威同屬印尼民主奮鬥黨（PDI-P），民調機構認為佐科威的高滿意度有帶動同黨人士的效應，但目前呼聲最高的甘賈爾尚未表態參選，而阿尼斯與普拉伯沃則於2022年便分別宣布將投入選戰。
緬甸｜羅興亞人及緬政變倖存者在德國對軍政府提起刑事訴訟
根據衛報1月24日報導，16名來自緬甸各民族的倖存者與人權團體鞏固人權（Fortify Rights）的成員，在德國對緬甸軍方有關個人提出刑事訴訟，指責緬軍犯下種族滅絕、戰爭罪和危害人類罪。
鞏固人權在聲明中透露，訴訟是於1月20日提交給德國檢方。這份長達215頁的起訴書指出，緬甸軍方「有系統地殺害、強暴、酷刑、監禁、強迫失蹤、迫害，並犯下其他構成種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪的行為」。起訴書稱緬甸高級軍官「知道他們下屬的罪行，但並未採取任何行動阻止犯罪的發生，以及懲罰行兇者」。這項訴訟要求德國檢察官對緬甸特定官員，以及其他應該對大規模暴行負起責任的人展開調查。
相關人士表示，在德國提出訴訟是獨特的，因為所代表的族裔很廣，且既要追究軍方2016年和2017年在若開邦（Rakhine）對羅興亞（Rohingya）人的殘酷鎮壓，又要追究軍政府在2021年推翻翁山蘇姬民選政府後在國內犯下的罪行。
發起訴訟者中有學生、學者、農民、人權維護者及商人等，這些人居住在不同國家且來自於緬甸眾多群族，包括羅興亞人、若開族（Rakhine）、緬族（Bamar）、欽族（Chin）、克倫族（Karen）、紅克倫族（Karenni）和孟族（Mon）等。鞏固人權（Fortify Rights）人權專家昆利（John Quinley III）表示：「這種民族團結在政變前是完全不可想象的」。
該組織董事會成員戴蒙（Nickey Diamond）則是舉例，過去緬族多數人對羅興亞人幾乎沒有同情心，他們相信軍方打擊恐怖主義的說法，但如今反對軍政府的團結程度大大提高，「人民已真正看到〔軍方〕的真面目」。
柬埔寨＆泰國｜柬倒數100日舉辦東南亞運動會 泰恐杯葛自由搏擊
柬埔寨1月25日舉行2023年東南亞運動會的百日倒數活動，該活動在柬國首都金邊的摩羅多克泰科國家體育場（Morodok Techo National Stadium）舉行，其中出席該儀式的包括柬國副總理兼柬國東南亞運動會籌組委員會（CAMSOC）的主席狄班（Tea Banh）、觀光部長兼CAMSOC副主席唐坤（Thong Khon）等重要人物。
2023年東南亞運動會為「第32屆東南亞運動會」，同時亦為柬埔寨在64年以來首次舉辦該運動盛事。CAMSOC副主席在致詞時表示，本次運動會主題為「Sports: Live in Peace」，象徵和平對於柬國發展體育的重要性。他也提到和平對於柬國在眾多面向的發展及穩定性扮演著極其重要的角色。柬國將在5月5日至17日舉辦該運動會，並於6月3日至9日舉辦東南亞殘疾人運動會，由東協10國及東帝汶參加。值得一提的是，柬國預計要花費1億美元以籌辦該運動會。
惟柬國在籌辦該運動會的過程中，已面臨泰國杯葛其中一個項目的可能性。由於柬國將自由搏擊（或稱踢拳道，kickboxing）命名為「Kun Khmer」（柬國版踢拳道），而非泰國的「泰拳」（Muay Thai），泰國官方宣稱將不派代表參加該賽事。
泰國國家奧運委員會副主席Charoen Wattanasin表示，國際奧運委員會並未接受「Kun Khmer」此名稱。儘管泰拳更廣為人知，但柬國認為該體育源自於其文化，並表示這是柬國作為本屆運動會主辦國的權利。
菲律賓｜菲美恢復外交、國防2加2會談
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）1月18到21日訪問菲律賓，訪問期間菲美宣布將恢復中斷7年的雙邊外長、防長2加2會談。
美國國務院亞太助卿康達近期訪問菲律賓，會見菲國外長和防長。在20日的第十屆雙邊戰略對話後，菲美同意在中斷7年後恢復雙邊外交、國防首長2加2會談。兩國在上一次舉行2加2會談為2016年，時值杜特蒂執政期間，而後便因杜特蒂政府與美國的外交關係緊張中止舉行。據報導，菲美重啟2加2會談預計在今年上半年、於美國華府舉行。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）