2023/01/28,
歐洲

德國收容百萬烏克蘭難民約三成將續留，有望解決德國人口老化難題

德國收容百萬烏克蘭難民約三成將續留，有望解決德國人口老化難題
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德國至今已收容逾百萬的烏克蘭難民，根據調查，從烏克蘭逃出來的難民8成為女性，平均年齡28歲，受過高等教育的比例達7成2。而調查顯示，即便戰火平息，這些年輕而且教育水準高的烏克蘭難民，有超過三分之一的人將繼續留在德國，恰好補足德國因嚴重的人口老化產生的勞動力不足問題。

（中央社）俄國入侵烏克蘭即將屆滿一年，許多烏克蘭人逃往他國避難，德國至今已收容逾百萬的烏克蘭難民。調查顯示，難民們普遍年輕且教育水準高，即便戰火平息，超過三分之一的人仍將繼續留在德國。

根據德國聯邦勞工局附屬的「就業研究機構」（IAB）去（2022）年12月發布的調查，從烏克蘭逃出來的難民8成為女性，平均年齡28歲，遠比全國平均的41歲低，受過高等教育的比例達7成2。可見逃到德國的烏克蘭難民年輕而且教育水準高。

歐洲2015、2016年曾爆發難民危機，當時德國收容上百萬敘利亞等中東國家的難民，造成本地居民不滿，極右政黨趁勢崛起，至今仍在德國社會留下傷痕。

德國從上次的失敗經驗學到教訓，烏克蘭難民一入境即取得合法居留身分，可以馬上工作和獲得生活補貼，孩子也可送到學校就讀，大幅縮短他們融入社會的時間。

目前看來，不論戰火何時結束，這一波湧入德國的100多萬烏克蘭難民，不少人將繼續留在德國。

調查結果顯示，去年2月24日戰爭爆發後逃來德國的烏克蘭難民，超過一半的人上過語言課，6成住在自己的公寓，17％已找到工作。

過去一年來，德國社會普遍張開雙臂迎接逃離戰火的烏克蘭人，近8成烏克蘭難民自認在德國受到歡迎；三分之一的人準備戰火平息後踏上返鄉路，另有超過三分之一的人打算繼續住在德國。

德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）表示，德國面臨嚴重的人口老化問題，經濟很快會因此出問題，從這份調查結果來看，烏克蘭難民在德國工作的意願很高，讓人對他們融入德國、成為德國社會的一分子充滿期待。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：羅元祺


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