曾為台灣愛玉取學名，NHK晨間劇《爛漫》描述「日本植物學之父」牧野富太郎人生故事

（中央社）《日本放送協會》（NHK）4月將播放的晨間劇《爛漫》描述「日本植物學之父」牧野富太郎波瀾萬丈的人生。牧野127年前曾到台灣採集植物，台灣愛玉、桂竹的英文學名都有他的名字，他的故鄉高知縣的牧野植物園種有一片台灣竹林。

牧野富太郎1862年4月24日生於土佐國佐川村（現高知縣高岡郡佐川町）的造酒業家庭，三歲喪父、五歲喪母、六歲祖父去世，瘦弱的他是獨生子，由祖母養大。

他10歲在私塾學字，11歲在私塾學漢學，後來在名教館學習英文等西洋知識，12歲那年日本實施小學制，他進入佐川小學就讀，但覺得無趣而中輟，幾乎都憑自學累積知識的他最後成為理學博士。

牧野在青年時期，土佐的自由民權運動興盛，他曾是自由黨黨員，熱中政治，但1883年他21歲那年，認為與其花時間討論政治，不如去研究植物。他22歲第二度到東京，獲准可進出東京帝國大學（現東京大學）理學部植物學教室。

當時日本的植物學研究學者是將植物送到海外，請人取學名，他立志要為日本植物取學名，撰寫日本植物誌。1888年與壽衛結婚，當年自費出版《日本植物志圖篇》，1889年與友人創立《植物學雜誌》，他在這刊物發表新種「大和草」（日本假繁縷，學名Theligonum japonicum），是日本人首度在日本為新種植物取學名。

此時牧野老家已家道中落，經濟困頓，但1900年他還是著手撰寫《大日本植物志》。

自認生來就是「植物的愛人」、「草木精」的牧野認為人類應感謝植物才是。他於1957年去世，94年的生涯中蒐集了約40萬件植物標本，親手描繪1700多件植物圖鑑，並為1500種以上新物種命名，奠定了日本植物分類學的基礎。

為表彰牧野的功績，高知縣於1958年4月在高知市的五台山設縣營牧野植物園，1999年園區內由知名建築師內藤廣設計的牧野富太郎紀念本館開館，園區重新盛大開幕，約8公頃園區種植約3000種植物。

本館中庭有一片竹林，標示是台灣真竹（桂竹，Phyllostachys makinoi Hayata），是台灣原生種，是牧野1896年奉東京帝國大學之命，到台灣調查時發現。1916年在《台灣植物圖譜》中，早田文藏為了向發現台灣桂竹的牧野致敬，發表此學名。

Photo Credit: 中央社 「日本植物學之父」牧野富太郎的故事將搬上《NHK》。他127年前訪台，為愛玉取學名，也發現台灣桂竹並發表學名。他故鄉高知縣的牧野植物園有一片台灣竹林。

1895年清朝與日本之間的甲午戰爭結束後，簽署馬關條約，清朝將台灣割讓給日本。翌年，東京帝大派出一支台灣學術探險隊，34歲的助教牧野、學生大渡忠太郎、東大植物園園丁內山富次郎等參與。

一行10月20日從基隆上岸，在台灣走訪了台北、淡水、新竹、高雄鳳山、澎湖等地，採集逾4000植物標本並記錄1000多種植物。當時在台灣備極艱辛，牧野還隨身攜帶護身用的手槍。一行12月返回東京。

牧野的友人在嘉義調查植物時發現愛玉子，交由他鑑定並於1904年發表新種植物，取學名為Ficus pumila L. var. awkeotsang Makino。其中，awkeotsang是愛玉欉台語發音、Makino則是牧野的日文讀音。後來英國植物學家柯納（Edred John Henry Corner）認為愛玉與薜荔（Ficus pumila L.）極相近，薜荔學名發表較早，因此現代學者大多將愛玉歸類為薜荔的變種，學名為Ficus pumila L. var. awkeotsang（Makino）Corner。

曾任高知「龍馬假期」國際親善大使的作家劉克襄分享，拜訪牧野植物園跟友人提到，台灣特有的愛玉果實可做冰涼飲品、且由牧野命名，結果沒人知曉。

《NHK》今年4月起播放晨間連續劇《爛漫》描寫牧野富太郎的生平，在劇中主角的名字是槙野萬太郎，由知名男星神木隆之介主演，女星濱邊美波演飾其妻（牧野壽衛），在劇中的名字是槙野壽惠子。

神木去（2022）年夏天在拍攝此劇前就走訪高知縣多處，還體驗土佐和紙、稻草燒炙鰹魚生魚片等，彙整這些內容後，3月20日將推出結合神木（Kamiki）、紀行（kiko）、高知（kochi）這3元素的導覽書Kamikikochi，書中介紹牧野植物園、佐川町、大月町柏島等15個景點。

《NHK》的大河劇是用約一年的時間描述主角的一生，曾播放描述高知出身的維新志士坂本龍馬的《龍馬傳》，而晨間劇則是用半年時間描述主角的一生。不論是大河劇或晨間連續劇，拍攝的地點通常可為當地帶來莫大的經濟效益，高知縣預定舉辦觀光博覽會，預料各項宣傳活動將百花齊放。

Photo Credit: 中央社 為彰顯「日本植物學之父」牧野富太郎的功績，他的故鄉高知縣設立牧野植物園，園內有牧野紀念館及展示館，圖為仿牧野的書房「繇條書屋」展區。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航