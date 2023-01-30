TNL+ 2023/01/30,
歐洲

芬蘭「媒體識讀」教育從幼稚園扎根，抵禦不實資訊能力連續5年蟬聯歐洲第一

芬蘭「媒體識讀」教育從幼稚園扎根，抵禦不實資訊能力連續5年蟬聯歐洲第一
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

芬蘭早在2014年便開始推動將媒體素養、批判性思考等知識，納入各學習階段的核心課程。教育專家指出，芬蘭的目標是培育積極、負責任的公民及選民。無論資訊從何而來，評估內容、批判性思考、事實查核，每一步都至關重要。

編譯：黃皓筠

不實資訊的散播已非新聞，當各國學者、政府、NGO正在想盡辦法圍堵假新聞、加強全民媒體識讀能力時，芬蘭早已將辨識假新聞的知識融入於各學習階段的教育當中，抵禦假新聞威脅的能力更是連續5年蟬聯歐洲第一。

正在芬蘭海門林納（Hameenlinna）任教的馬蒂卡（Saara Martikka）教的不是數學、社會和科學，而是在課堂中讓8年級生閱讀新聞。她帶著學生們一起討論該篇新聞背後的目的為何、如何被產製、何時被完成，以及記者的核心觀點是什麼。

「雖然這是一件好事，但並不意味這樣的媒體識讀課程就會有成效。」馬蒂卡說道。除了閱讀新聞，她也將抖音影片納入教學範圍，與學生一同了解內容創作者的動機，及這些短影音會對學生造成什麼影響。

馬蒂卡並非芬蘭唯一一位加強媒體識讀的教師，她的目標與其他人一樣是幫助學生學會如何辨認不實資訊。

開放社會基金會（Open Society Institute）的一項調查顯示，在抵抗不實資訊方面，芬蘭已連續5年排名歐洲第一。《紐約時報》報導，官員除了將這項成就歸功於芬蘭強大的教育體系，也認為將媒體識讀從幼兒園時期就納入課程功不可沒。

根據《衛報》，芬蘭在2014年便開始推動將媒體素養、批判性思考等知識，納入各學習階段的核心課程。歐盟智慧財產辦公室（European Union Intellectual Property Office）的教育研究員基維寧（Kari Kivinen）表示，芬蘭的目標是培育積極、負責任的公民及選民。「無論資訊從何而來，評估內容、批判性思考、事實查核，每一步都至關重要。」他補充。

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