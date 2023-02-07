2023/02/07,
生活

《蠢人基本定律》第二條：一個人是蠢人的機率，全然無關乎這個人的其他特質

《蠢人基本定律》第二條：一個人是蠢人的機率，全然無關乎這個人的其他特質
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

自古以來，有股「強大的黑暗力量」阻礙了人類追求幸福快樂，它比黑手黨或軍隊強大，具有毀天滅地的影響力，從世界一流企業的會議室到隔壁家鄰居的餐桌上，都能一再目睹這種人類社會的本質――愚蠢。

文：卡洛．M．契波拉（Carlo M. Cipolla）

第二章：蠢人基本定律第二條

歐美國家當前流行的文化趨勢認同「人生而平等」的觀點。社會大眾老愛把人類想像成是一台設計精良、大規模生產機器製造出來的產物。遺傳學家和社會學家更是極盡所能，運用整套令人佩服的科學數據和公式，企圖證明人類天生平等，而假如有人比其他人更平等，也是歸因於後天（nurture）而不是天性（nature）。

我對上述常見觀點持反對意見。經過多年觀察和實驗佐證後，我堅信人類並不平等，分成蠢人和非蠢人，兩者差異是先天決定，而不是取決於文化力量或因素。一個人天生愚蠢，就像天生是紅髮一樣自然；一個人生來就屬於蠢人這個類別，就像生來是某種血型一樣自然。蠢人天生就是蠢人，這是上帝的旨意。

雖然我相信人類有一定比例（σ）的愚蠢，而且這是先天基因導致，但我並不是什麼反動份子（reactionary），沒有想要偷渡階級或種族歧視的議題。我堅信愚蠢是人類的特權，不分族群，而且按照固定比例均勻分布在世界各地。此一事實可用第二條基本定律的科學表述如下：

一個人是蠢人的機率，全然無關乎這個人的其他特質。

就此來看，只有大自然能超越大自然。（中略）最出人意表的是，大自然成功地讓愚蠢發生率等同於蠢人比例σ，而且完全與群體規模大小無關。因此，無論關乎的群體是大是小，我們都會發現蠢人的比例雷同。這種現象明顯證明了大自然力量的神奇，任何人類所能觀察到的現象都難以比擬。

根據全球各地多所大學的實驗結果，也證明教育程度與蠢人出現機率σ之間，毫無關係。我們可以把大學內部的群體劃分為五大類，分別是藍領員工、白領員工、學生、行政人員與教授。

每當我分析藍領員工，就發覺其中有σ的比例是蠢人。由於σ値比我預期的要高（根據第一條定律），因此我順著當前文化趨勢去思考，認為這應該歸咎於種族隔離、貧窮和教育程度低落。但隨著分析的社會階級愈來愈高，我發現在白領員工和學生中也普遍存在著相同的蠢人比例。

教授群體內的蠢人比例更是令人感到不可思議。無論我觀察的是大型綜合大學或小型學院、不管該所學校是名聲響亮或默默無聞，都可發現有σ比例的教授是蠢人。對此結果一頭霧水的我，刻意將研究拓展到一個特定群體，即眞正的菁英——諾貝爾獎得主。結果再次證實了大自然至高無上的力量：在諾貝爾獎得主中，蠢人的比例也是σ。

這著實讓人無法接受也難以理解，但太多的實驗都證明了此結論千眞萬確。蠢人基本定律第二條是鐵律，毫無例外。女性解放運動必定會支持這條定律，因為這代表男女中的蠢人比例一樣高。第三世界的低度開發國家或許也能聊表安慰，因為他們可以藉此證明已開發國家也沒進步到哪裡去。

然而，無論諸位喜不喜歡第二條基本定律，其背後的涵意都十分嚇人：這條定律意味著，不管你人在哪裡，不論是在上流社會跟有頭有臉的人打交道、在時興波利尼西亞（Polynesia）獵頭習俗的島上抱頭鼠竄、把自己關在修道院裡，抑或是下半輩子鐵了心要與風情萬種的美女相伴左右，你都得面對同樣比例的蠢人――而且比例之高（根據第一條定律），必定會出乎你的意料。

書籍介紹

本文摘錄自《蠢人基本定律：認清、接受、抵擋人類愚蠢的本質與破壞力（全球暢銷五十萬冊處世經典・硬殼精裝私藏版）》，拾青文化出版

作者：卡洛．M．契波拉（Carlo M. Cipolla）
譯者：林步昇

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蠢人，來襲
愚蠢，是人類生存最大的威脅！
你是想措手不及，潰不成軍……
還是早有準備，從容接招？

本書不是給笨蛋、傻瓜、蠢人讀的，送禮、借出前請三思；
而是要獻給——有時不得不應付蠢人蠢事的你

蠢人五大基本定律
濃縮世界人類愚蠢特質之大成

你將知道——
愚蠢的力量，如何阻礙人類追求福快樂？
也將見證人類最深沉的恐懼——
蠢人可以統治世界，也確實做到了！

《黑天鵝效應》作者塔雷伯盛讚：
「我敢保證，你永遠都忘不了蠢人五大定律。」

  • 暢銷全球超過五十萬冊．歐美最受歡迎地下生存寶典
  • 唯一無刪減、原汁原味英文原典直譯——「中文精裝私藏版」首次問世
  • 《出版人週刊》、《金融時報》、《評論雜誌》……同聲讚譽「歷久彌新的必讀經典！」

蠢人會無緣無故地騷擾你，
他們不但從中得不到任何好處、缺乏任何計畫，
選擇的時間或地點也莫名其妙。
你無法用理性判斷蠢人來襲的時間、方法以及原因。
被迫面對蠢人時，你只能完全任他擺布。

——摘自本書第三章

自古以來，有股「強大的黑暗力量」阻礙了人類追求幸福快樂，
它比黑手黨或軍隊強大，具有毀天滅地的影響力，
從世界一流企業的會議室到隔壁家鄰居的餐桌上，
都能一再目睹這種人類社會的本質――愚蠢。

加州大學柏克萊分校經濟史教授契波拉觀察到此一事實，
看似惡搞卻又無比認真地寫下這本短小精悍的生存寶典！
小至應付難搞的長輩、不可理喻的同事，
大至面對殘酷的政治現實（為什麼有許多領袖寧可毀城滅鎮、造成無數傷亡？）；
期望帶領各位認清「蠢力」的殘酷可怕，
進而設法與之抗衡，或是敬而遠之、明哲保身。

關於愚蠢的大哉問，作者也提出了論證嚴謹又妙趣橫生的思考方向：

  • 蠢人何以能取得有權有勢的地位？
  • 社會、政治和機關權力何以強化蠢人的破壞潛力？
  • 蠢人對別人產生危害的關鍵為何——究竟是什麼構成了愚蠢的力量？
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Photo Credit: 拾青文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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