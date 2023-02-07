《蠢人基本定律》第二條：一個人是蠢人的機率，全然無關乎這個人的其他特質

文：卡洛．M．契波拉（Carlo M. Cipolla）

第二章：蠢人基本定律第二條

歐美國家當前流行的文化趨勢認同「人生而平等」的觀點。社會大眾老愛把人類想像成是一台設計精良、大規模生產機器製造出來的產物。遺傳學家和社會學家更是極盡所能，運用整套令人佩服的科學數據和公式，企圖證明人類天生平等，而假如有人比其他人更平等，也是歸因於後天（nurture）而不是天性（nature）。

我對上述常見觀點持反對意見。經過多年觀察和實驗佐證後，我堅信人類並不平等，分成蠢人和非蠢人，兩者差異是先天決定，而不是取決於文化力量或因素。一個人天生愚蠢，就像天生是紅髮一樣自然；一個人生來就屬於蠢人這個類別，就像生來是某種血型一樣自然。蠢人天生就是蠢人，這是上帝的旨意。

雖然我相信人類有一定比例（σ）的愚蠢，而且這是先天基因導致，但我並不是什麼反動份子（reactionary），沒有想要偷渡階級或種族歧視的議題。我堅信愚蠢是人類的特權，不分族群，而且按照固定比例均勻分布在世界各地。此一事實可用第二條基本定律的科學表述如下：

一個人是蠢人的機率，全然無關乎這個人的其他特質。

就此來看，只有大自然能超越大自然。（中略）最出人意表的是，大自然成功地讓愚蠢發生率等同於蠢人比例σ，而且完全與群體規模大小無關。因此，無論關乎的群體是大是小，我們都會發現蠢人的比例雷同。這種現象明顯證明了大自然力量的神奇，任何人類所能觀察到的現象都難以比擬。

根據全球各地多所大學的實驗結果，也證明教育程度與蠢人出現機率σ之間，毫無關係。我們可以把大學內部的群體劃分為五大類，分別是藍領員工、白領員工、學生、行政人員與教授。

每當我分析藍領員工，就發覺其中有σ的比例是蠢人。由於σ値比我預期的要高（根據第一條定律），因此我順著當前文化趨勢去思考，認為這應該歸咎於種族隔離、貧窮和教育程度低落。但隨著分析的社會階級愈來愈高，我發現在白領員工和學生中也普遍存在著相同的蠢人比例。

教授群體內的蠢人比例更是令人感到不可思議。無論我觀察的是大型綜合大學或小型學院、不管該所學校是名聲響亮或默默無聞，都可發現有σ比例的教授是蠢人。對此結果一頭霧水的我，刻意將研究拓展到一個特定群體，即眞正的菁英——諾貝爾獎得主。結果再次證實了大自然至高無上的力量：在諾貝爾獎得主中，蠢人的比例也是σ。

這著實讓人無法接受也難以理解，但太多的實驗都證明了此結論千眞萬確。蠢人基本定律第二條是鐵律，毫無例外。女性解放運動必定會支持這條定律，因為這代表男女中的蠢人比例一樣高。第三世界的低度開發國家或許也能聊表安慰，因為他們可以藉此證明已開發國家也沒進步到哪裡去。

然而，無論諸位喜不喜歡第二條基本定律，其背後的涵意都十分嚇人：這條定律意味著，不管你人在哪裡，不論是在上流社會跟有頭有臉的人打交道、在時興波利尼西亞（Polynesia）獵頭習俗的島上抱頭鼠竄、把自己關在修道院裡，抑或是下半輩子鐵了心要與風情萬種的美女相伴左右，你都得面對同樣比例的蠢人――而且比例之高（根據第一條定律），必定會出乎你的意料。

書籍介紹

本文摘錄自《蠢人基本定律：認清、接受、抵擋人類愚蠢的本質與破壞力（全球暢銷五十萬冊處世經典・硬殼精裝私藏版）》，拾青文化出版

作者：卡洛．M．契波拉（Carlo M. Cipolla）

譯者：林步昇

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蠢人，來襲

愚蠢，是人類生存最大的威脅！

你是想措手不及，潰不成軍……

還是早有準備，從容接招？

本書不是給笨蛋、傻瓜、蠢人讀的，送禮、借出前請三思；

而是要獻給——有時不得不應付蠢人蠢事的你

蠢人五大基本定律

濃縮世界人類愚蠢特質之大成

你將知道——

愚蠢的力量，如何阻礙人類追求福快樂？

也將見證人類最深沉的恐懼——

蠢人可以統治世界，也確實做到了！

《黑天鵝效應》作者塔雷伯盛讚：

「我敢保證，你永遠都忘不了蠢人五大定律。」

暢銷全球超過五十萬冊．歐美最受歡迎地下生存寶典

唯一無刪減、原汁原味英文原典直譯——「中文精裝私藏版」首次問世

《出版人週刊》、《金融時報》、《評論雜誌》……同聲讚譽「歷久彌新的必讀經典！」

蠢人會無緣無故地騷擾你，

他們不但從中得不到任何好處、缺乏任何計畫，

選擇的時間或地點也莫名其妙。

你無法用理性判斷蠢人來襲的時間、方法以及原因。

被迫面對蠢人時，你只能完全任他擺布。

——摘自本書第三章

自古以來，有股「強大的黑暗力量」阻礙了人類追求幸福快樂，

它比黑手黨或軍隊強大，具有毀天滅地的影響力，

從世界一流企業的會議室到隔壁家鄰居的餐桌上，

都能一再目睹這種人類社會的本質――愚蠢。

加州大學柏克萊分校經濟史教授契波拉觀察到此一事實，

看似惡搞卻又無比認真地寫下這本短小精悍的生存寶典！

小至應付難搞的長輩、不可理喻的同事，

大至面對殘酷的政治現實（為什麼有許多領袖寧可毀城滅鎮、造成無數傷亡？）；

期望帶領各位認清「蠢力」的殘酷可怕，

進而設法與之抗衡，或是敬而遠之、明哲保身。

關於愚蠢的大哉問，作者也提出了論證嚴謹又妙趣橫生的思考方向：

蠢人何以能取得有權有勢的地位？

社會、政治和機關權力何以強化蠢人的破壞潛力？

蠢人對別人產生危害的關鍵為何——究竟是什麼構成了愚蠢的力量？

Photo Credit: 拾青文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰