蕭秀琴《料理風土》：有不好吃的竹筍嗎？客家鄉親會直接地用兩個否定句來肯定的回

文：蕭秀琴

桂竹筍：如何界定邊界

如果說箭竹筍是陽明山的，桂竹筍就是南庄的，無論如何，兩者都有各自的擁護者。

有多少人就有多少真相，但事實只有一個是法曹的準則；飲食也有一條真理，好吃就是美食的王道。有不好吃的竹筍嗎？對隨時都能吃到筍料理的台灣人來說，無處不在的滷筍乾是沒有季節性的食物，小吃店裡，滷肉飯配滷筍乾，陽春麵配油悶筍絲，一季生產儲備一年的食份，這個島嶼到底有多少竹林？

「既至南崁，入深箐中，披荊度莽，冠屢俱敗」《裨海紀遊》。

從一六九七年要去台北採硫磺的清朝人郁永河開始，密林就是藏身之所；博物學家鹿野忠雄在玉山箭竹林中躲避風雨和野獸，原住民詩人瓦歷斯・諾幹在雪山腳下的竹林中詠嘆《迷霧之旅》，另一位集聲樂家、作家和劇作家於一身的客家文人呂赫若，讓三兄弟躲在竹林裡的小屋中想著如何回家（小說〈清秋〉的情節），而他自己據說是在石碇山坡上的竹林裡被毒蛇咬死。

竹子是世界上生長最快速的植物之一，人類全面性的依賴其生活，除了隱匿更適合做分隔的邊界，雖然客家諺語「圍牆背生竹筍」說的是外甥，宗族分內外是界線也是倫理。在飲食文化上最容易辨認的是手法，以竹的使用方式和筍的料理手路能夠看出族群的本來面貌。

像是竹筒飯是原住民的，竹葉粽是漢人的，日本人愛涼筍是旬味，而誰不愛旬味呢？某種程度上吃筍終究還是有季節性的意涵，旬味指的是鮮食，在台灣要特意去吃的新筍大約只有三種，箭竹筍（Pseudosasa usawae）、桂竹筍（Phyllostachys reticulata）和孟宗竹冬筍（Phyllostachys edulis），都有珍味的意思在其中。

箭竹極少卻極知名，桂竹極廣卻少有人知曉，更別說拿來食用的幼筍，只有北台三線上的客家人，就是蔡英文總統說的浪漫台三線，季節一到就望著春雨來，見雨就心中暗喜，想到在熬得白白的大骨湯中沸騰的新筍氣味直衝，就會感到希望無窮。

有不好吃的竹筍嗎？客家鄉親會直接地用兩個否定句來肯定的回；沒有不好吃的竹筍，除非你連殼都吃了去。這話的明確指涉我倒是可以很肯定的說出是炒桂竹筍，而且只能是清明過後端午之前，剛挖出來的新筍，有卜菜豬肉炒筍絲，有加大量的油炒到成為客家油悶筍絲，素菜加木耳，葷菜加肉絲，放幾天當冷菜吃更好，卜菜又稱鹹菜，就是一般人常說的客家福菜或覆菜。

Photo Credit: 蔚藍文化出版

這道菜是竹筍和卜菜借味的美妙組合，有些食材的特質很幽微，需要借味，也就是借用其他食材的味道互相撞擊，才能逼出珍貴的咪緒。高級食材魚翅海參是代表，普通食材要能做出精緻料理，除了延續傳統精益求精，更多的是對美味元素年復一年的運用，直至深入肌理骨髓而能隨手端出一盤菜，經典台灣料理的湯頭裡要加筍片是其一，從味重的八寶鴨到清湯中的清湯魚翅、清湯鮑魚莫不如此。

地方菜能夠傳承延續的原因之一，是當地人能夠挖掘出食材的精華變出習以為常的雋永口味，食用桂竹筍能成為北台三線客家人的傳統口味，是因為在這條邊界線上，桂竹林在此是邊界的界線。

山坡上的桂竹林是你家跟我家的山頭分隔線，我們向陽的時間不同，你種水果我任林木茂盛。

桂竹（Phyllostachys makinoi Hayata，孟宗竹屬）台灣原生種筀竹，也稱台灣桂竹，客家人說桂竹仔。既是原生種，就有自己的地方說法，泰雅族稱阿力（Ali），賽夏族人的筍子一律是阿嗨（anhi），這兩個用桂竹最多的原住民，一如把山胡椒搶做自家傳統食物的方式各自命名，為泰雅語叫馬告（Makauy），賽夏人要馬奧（「ma’ao」），就擁有了各自的精神。

中港溪流域的桂竹林，從平地到一千五百公尺的山上都能見到，山上的住民擁有壯闊山頭，一入山就是走不出去的桂竹林。而從竹南後龍海邊上岸的閩粵移民，靠著一分地兩分地拓殖往東推進，一排竹子一道圍籬，防風防水兼防盜匪為禍，以此佔地維生。老家在南富小村名大南埔，主街之外的家屋，一排刺竹分隔出你的家我的田，一排竹林間隔各自的產業。山上原住民以桂竹林為界，山下客家人則用莿竹劃地。

Photo Credit: 蔚藍文化出版

家人上小學一年級時都有個難言喟嘆，為什麼不姓許呢？因為常聽到人家喊「斬竹仔許」的鄰居，是小村裡最有錢的人家，我們倒不是羨慕財富，而是啟蒙的小孩認為姓許筆畫比較少，能夠快一點學會寫自己的姓名，趕快把回家作業寫完出門玩耍。

那時還不知道桂竹是一門大生意，小孩子不會意識到處處可見的竹椅、竹籠、竹牆、竹籬到架子床、搖床……都是竹材，用竹子構築起生活的細節。每年修整竹籬只做成竹炮、打板和竹蜻蜓等玩具，後來才得知劍道館中的《竹劍少年》強大的武器均來自台灣竹林，更是日本武士最好的竹劍原材。

約一八一八年前後，客家人沿中港溪而上開墾，以廣東梅縣人黃祈英、張大滿、蔡細滿等人為主，我的小學同學中超過三之二不是姓黃就是姓張，我阿婆就是黃姓人家的女兒。黃祈英和賽夏族通婚，拓殖進入中港溪的源頭加里山腳下，發現連綿八個山頭，有樟樹很多的地方叫「拉嘎散」就是八卦力，而山頭之間的山坡上都是桂竹林，因此在山的另一頭有條桂竹林溪是後龍溪的上游，這些山頭在挖礦富起來之前就有了開採山林的的富豪。