《睡前這麼做，與夜尿徹底告別》：聽說夜間頻尿會提高「死亡率」是真的嗎？
我們想讓你知道的是
本書內容基礎來自於〈日本夜間頻尿診療指導手冊〉──歷經11年修訂，並集結日本10位醫療泌尿專科名醫共同監修而成，針對臨床、診間最多人發生的困擾以及最常詢問的104個問題，透過QA問答的方式，以淺白、生活化的詞彙將深奧的泌尿、腎臟保健等知識一一羅列，確實引導民眾獲得正確的醫療知識。
文：主婦と生活社ライフ・ケア編集部
Q10：聽說夜間頻尿會提高「死亡率」是真的嗎？
A：是的。晚上起來上廁所很可能摔倒、以至於臥病在床等，產生此類間接影響，死亡率會提高到二倍。
一旦有夜間頻尿問題，晚上的睡眠會被打斷好幾次，導致慢性睡眠不足。因此在排尿問題當中，夜間頻尿甚至比漏尿、日間頻尿等問題都還要嚴重降低「QOL（生活品質）」。但其實不單純如此，還有研究報告指出，夜間頻尿甚至與「死亡率」息息相關。
東北大學的研究團隊耗費五年時間，追蹤調查七百多名七十歲以上高齡者，發現晚上起來上廁所次數在二次以上的人，其死亡率為一次以下之人的1.98倍，而且次數越多、死亡率也會更高。
如果晚上經常起來上廁所，原有的疾病可能惡化、去上廁所的時候摔倒結果在床上動彈不得等等，會導致全身狀態惡化，可能也因此間接影響了死亡率。另外，也有研究雖然尚未分析完詳細情況，但是指出夜間頻尿也有可能是提高死亡率之疾病的初期症狀。
比方說，夜間頻尿或許是睡眠呼吸中止症引發的症狀，而睡眠呼吸中止症本身據說就會提高腦中風或心肌梗塞等疾病的風險。夜間頻尿的背後可能隱藏著此類提高死亡率的疾病，而其初期症狀便是夜間頻尿。
另外還有研究結果也顯示，此情況下由於跌倒而骨折住院的風險也比一般人高了2.2倍。骨折會使人在床上動彈不得，對於高齡者來說這會嚴重影響到之後的生活。不要因為年齡問題，必須正視夜間頻尿問題、好好治療，才能夠延長建康壽命。
Q11：據說「癌症」也會造成夜間頻尿？
A：是的，若有血尿等症狀，還請務必儘快前往醫院。
任何人到了一定的年齡，都有可能發生夜間頻尿、漏尿等排尿相關問題，但若認為這是單純的老化現象而輕忽，可能會非常危險。
尤其是曾經發生過「血尿」的話，絕對不可以不加理會。若是「某天突然不感疼痛卻排出血尿」的話，很可能是「膀胱癌」或者「腎臟癌」。除此之外，「攝護腺癌」若是惡化，也可能會有血尿。
雖然這裡說的是「血尿」，但並不一定明顯是血液的顏色。血液混在尿液當中，又經過了排尿之前所需要的時間以後，會變成茶褐色。另外，若是出血量少，也可能沒有什麼顏色變化。請每天好好觀察自己尿液的顏色，只要和平常的顏色不太一樣，就請立刻前往醫療機關求診。
還有，一大清早上廁所的時候，尿液可能會是相當深的黃色，這只是因為尿液比較濃而已，請不用擔心。
Q12：除了年長者以外，年輕人也會夜間頻尿？
A：是的，年輕人很可能是罹患重大疾病，因此要多加留心。
夜間頻尿大多是隨著年齡增長而發生的，不過也可能出現在二十～四十歲的人身上。年輕人就算晚上起來上廁所，也可能馬上就又睡回去了，所以不覺得是太大的問題。但是年輕人並不常發生夜間頻尿，因此背後可能隱藏著更為重大的疾病，必須要多加留心。
若是年輕人發生夜間頻尿，可能是與排尿相關的荷爾蒙異常、或者由於腎臟功能衰退導致整天的尿量製造過多。另外，也可能潛藏著神經系統的疾病。夜間頻尿有時是發現這類重大疾病的契機，因此年紀輕輕就對於晚上要起床上廁所一事感到煩惱的人，建議還是要前往專科醫師處求診。
當然，若是年輕但有睡前攝取大量水分的習慣、或者因為糖尿病而攝取過多水分的話，也很容易晚上不斷起來上廁所。另外，也有些人是和長輩一樣，由於淺眠所以晚上一直醒來，結果誤會自己是感受到尿意而醒來的。
Q13：請告訴我哪些是必須馬上去醫院的「危險性夜間頻尿」？
A：血尿、下腹部或泌尿器官有疼痛感的話，請立即前往醫療機關求診。
晚上必須起床好幾次去上廁所的排尿問題，確實是會因為年齡增長而發生，但絕對不是因為這屬於老化現象，就認為完全不需要擔心。除了夜間頻尿以外，如果發生「血尿」、「排尿時下腹部或者泌尿器官有疼痛或者不適感」這類和平常不太一樣的症狀，那就非常緊急了。
比方說「下腹部或者泌尿器官有疼痛或者不適感」很可能是細菌性膀胱炎。這種疾病大多是由於大腸菌侵入膀胱造成，通常出現在女性身上。另外，也很可能是攝護腺炎或者間質性膀胱炎這類疾病。如果出現「血尿」的時候，則可能是膀胱癌、攝護腺癌、尿道結石等，如果不予理會的話疾病可能會惡化，非常危險。
排尿問題有時候能夠讓人發現其他疾病，因此若發現前述症狀，請千萬別遲疑、立即前往泌尿器官科接受診療吧！
Q14：症狀大概到何種程度，就應該去醫院？
A：最重要的，就是自己是否因為夜間頻尿而感到相當困擾。
有許多人年過六十以後就會在半夜去上廁所，有些人可能是「睡眠中起來上廁所一～二次好痛苦」，但也有人覺得「起床三次也沒什麼」。因此重點不在於要起來的「次數」，而是「當事者是否感到困擾」。
有報告指出健康之人在六十歲以上也會起來上一次廁所、七十歲以上則為二次，因此若是這個程度，基本上來說不太需要擔心。但是，畢竟這是每天都會發生的事情，只要當事者自己覺得有點痛苦，那最好就要前往醫療機關尋求協助。這是因為只要有適當對策，就有極大可能改善長輩的夜間頻尿情況。另外，夜間頻尿有些成因，只需要靠自我保養就能夠改善。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。