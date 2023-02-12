《睡前這麼做，與夜尿徹底告別》：聽說夜間頻尿會提高「死亡率」是真的嗎？

文：主婦と生活社ライフ・ケア編集部

Q10：聽說夜間頻尿會提高「死亡率」是真的嗎？

A：是的。晚上起來上廁所很可能摔倒、以至於臥病在床等，產生此類間接影響，死亡率會提高到二倍。

一旦有夜間頻尿問題，晚上的睡眠會被打斷好幾次，導致慢性睡眠不足。因此在排尿問題當中，夜間頻尿甚至比漏尿、日間頻尿等問題都還要嚴重降低「QOL（生活品質）」。但其實不單純如此，還有研究報告指出，夜間頻尿甚至與「死亡率」息息相關。

東北大學的研究團隊耗費五年時間，追蹤調查七百多名七十歲以上高齡者，發現晚上起來上廁所次數在二次以上的人，其死亡率為一次以下之人的1.98倍，而且次數越多、死亡率也會更高。

如果晚上經常起來上廁所，原有的疾病可能惡化、去上廁所的時候摔倒結果在床上動彈不得等等，會導致全身狀態惡化，可能也因此間接影響了死亡率。另外，也有研究雖然尚未分析完詳細情況，但是指出夜間頻尿也有可能是提高死亡率之疾病的初期症狀。

比方說，夜間頻尿或許是睡眠呼吸中止症引發的症狀，而睡眠呼吸中止症本身據說就會提高腦中風或心肌梗塞等疾病的風險。夜間頻尿的背後可能隱藏著此類提高死亡率的疾病，而其初期症狀便是夜間頻尿。

另外還有研究結果也顯示，此情況下由於跌倒而骨折住院的風險也比一般人高了2.2倍。骨折會使人在床上動彈不得，對於高齡者來說這會嚴重影響到之後的生活。不要因為年齡問題，必須正視夜間頻尿問題、好好治療，才能夠延長建康壽命。

Photo Credit: 墨刻出版 調查居住在宮城縣的70歲以上共784人，發現夜間排尿次數為2次以上的人與1次以下的人相比，死亡率是1.98倍。引用◎依據中川晴夫等人製圖，Impact of nocturia on bone fracture and mortality in older individuals： a Japanese longitudinal cohort study (2010)

Q11：據說「癌症」也會造成夜間頻尿？

A：是的，若有血尿等症狀，還請務必儘快前往醫院。

任何人到了一定的年齡，都有可能發生夜間頻尿、漏尿等排尿相關問題，但若認為這是單純的老化現象而輕忽，可能會非常危險。

尤其是曾經發生過「血尿」的話，絕對不可以不加理會。若是「某天突然不感疼痛卻排出血尿」的話，很可能是「膀胱癌」或者「腎臟癌」。除此之外，「攝護腺癌」若是惡化，也可能會有血尿。

雖然這裡說的是「血尿」，但並不一定明顯是血液的顏色。血液混在尿液當中，又經過了排尿之前所需要的時間以後，會變成茶褐色。另外，若是出血量少，也可能沒有什麼顏色變化。請每天好好觀察自己尿液的顏色，只要和平常的顏色不太一樣，就請立刻前往醫療機關求診。

還有，一大清早上廁所的時候，尿液可能會是相當深的黃色，這只是因為尿液比較濃而已，請不用擔心。

Q12：除了年長者以外，年輕人也會夜間頻尿？

A：是的，年輕人很可能是罹患重大疾病，因此要多加留心。

夜間頻尿大多是隨著年齡增長而發生的，不過也可能出現在二十～四十歲的人身上。年輕人就算晚上起來上廁所，也可能馬上就又睡回去了，所以不覺得是太大的問題。但是年輕人並不常發生夜間頻尿，因此背後可能隱藏著更為重大的疾病，必須要多加留心。

若是年輕人發生夜間頻尿，可能是與排尿相關的荷爾蒙異常、或者由於腎臟功能衰退導致整天的尿量製造過多。另外，也可能潛藏著神經系統的疾病。夜間頻尿有時是發現這類重大疾病的契機，因此年紀輕輕就對於晚上要起床上廁所一事感到煩惱的人，建議還是要前往專科醫師處求診。

當然，若是年輕但有睡前攝取大量水分的習慣、或者因為糖尿病而攝取過多水分的話，也很容易晚上不斷起來上廁所。另外，也有些人是和長輩一樣，由於淺眠所以晚上一直醒來，結果誤會自己是感受到尿意而醒來的。

Q13：請告訴我哪些是必須馬上去醫院的「危險性夜間頻尿」？

A：血尿、下腹部或泌尿器官有疼痛感的話，請立即前往醫療機關求診。

晚上必須起床好幾次去上廁所的排尿問題，確實是會因為年齡增長而發生，但絕對不是因為這屬於老化現象，就認為完全不需要擔心。除了夜間頻尿以外，如果發生「血尿」、「排尿時下腹部或者泌尿器官有疼痛或者不適感」這類和平常不太一樣的症狀，那就非常緊急了。

比方說「下腹部或者泌尿器官有疼痛或者不適感」很可能是細菌性膀胱炎。這種疾病大多是由於大腸菌侵入膀胱造成，通常出現在女性身上。另外，也很可能是攝護腺炎或者間質性膀胱炎這類疾病。如果出現「血尿」的時候，則可能是膀胱癌、攝護腺癌、尿道結石等，如果不予理會的話疾病可能會惡化，非常危險。

排尿問題有時候能夠讓人發現其他疾病，因此若發現前述症狀，請千萬別遲疑、立即前往泌尿器官科接受診療吧！

Q14：症狀大概到何種程度，就應該去醫院？

A：最重要的，就是自己是否因為夜間頻尿而感到相當困擾。

有許多人年過六十以後就會在半夜去上廁所，有些人可能是「睡眠中起來上廁所一～二次好痛苦」，但也有人覺得「起床三次也沒什麼」。因此重點不在於要起來的「次數」，而是「當事者是否感到困擾」。

有報告指出健康之人在六十歲以上也會起來上一次廁所、七十歲以上則為二次，因此若是這個程度，基本上來說不太需要擔心。但是，畢竟這是每天都會發生的事情，只要當事者自己覺得有點痛苦，那最好就要前往醫療機關尋求協助。這是因為只要有適當對策，就有極大可能改善長輩的夜間頻尿情況。另外，夜間頻尿有些成因，只需要靠自我保養就能夠改善。