《39~63歲・圖解更年期全書》：停經前後女性荷爾蒙量會急遽下降，你的生命階段現在大概落在哪裡？
我們想讓你知道的是
日本婦女的停經年齡約為51歲（台灣為49歲），停經前後的10年間為「更年期」，又被稱為女性的第二次青春期。期間因荷爾蒙產生劇變，容易發生各種身體和精神問題，書中講述許多女性荷爾蒙的相關常識，跟著專家們一同迎接更年期前後突然出現的身心變化！
文：対馬瑠璃子、吉川千明
不知道就虧了！女性荷爾蒙分泌的機制
- 大腦指令讓卵巢分泌
提升感受的指揮塔！自動調節分泌量的驚人系統
大腦的作用是傳送「分泌女性荷爾蒙」的訊息，檢測分泌量，再進行些微的調整，以免過多或不足。雖然許多人談到女性荷爾蒙就會聯想到子宮，分泌的卻是卵巢。假如因為疾病或其他理由摘除卵巢，就無法分泌荷爾蒙，容易出現更年期症狀，但即使摘除子宮，也完全不會影響荷爾蒙分泌，不會顯示症狀。這個地方很容易搞錯，請各位記住。
通常，來自大腦下視丘的指令會讓大腦的下垂體分泌促性腺激素，接著卵巢就會分泌女性荷爾蒙作為回應。分泌量藉由訊號傳到大腦，指令就會受到調整，以免過多或不足。不過下視丘也有個弱點，就是容易受到壓力的影響！
MEMO：要是大腦或卵巢沒有正常運作會怎樣？
荷爾蒙的自動調節系統會讓大腦和卵巢統統順暢運作。要是大腦受到壓力，無法順利發出指令，或是卵巢生病或老化，而無法分泌荷爾蒙，就會突然全線崩潰，簡直就是雙面刃。各位可以想像嗎？
大腦與卵巢都正常的人，荷爾蒙量就會與年齡相應
從大腦的下視丘分泌促性腺激素釋放荷爾蒙（GnRH）之後，大腦的下垂體就會在這份刺激下，分泌濾泡刺激荷爾蒙和黃體生成荷爾蒙（LH）。接著卵巢會受到這股刺激而分泌兩種荷爾蒙。大腦會常常檢測和調整分泌量，以免過多或不足。
你的生命階段現在大概落在哪裡？
- 要注意女性的守護神，荷爾蒙！
要配合自己一路走來的路途來看
圖表的縱軸是女性荷爾蒙（主要是雌激素）分泌量。分泌量從初潮（初經）的前後就急遽上升，於20幾歲後半達到高峰。從35歲時減少，再從45歲時突然下降！接著就一路趨近於零。
停經前後女性荷爾蒙量會急遽下降
即使說女性的身體由女性荷爾蒙保護和控制也不為過，因為女性身肩懷孕生產的重責大任。當這項任務結束時身體也會老化，女性荷爾蒙也會銳減。以前的女性平均壽命為50歲，要生養好幾個孩子，完成育兒工作後人生就會完結。不過生在現代的我們呢？即使不再受到女性荷爾蒙的保護，人生也仍在持續。
想要分辨雌激素哪段時間會急遽減少
- 現在我在「更年期」？
其實雌激素有三種！
女性荷爾蒙的主角是雌激素。假如在這方面知道得再詳細一點，對於了解更年期和之後的身體就會相當有幫助。首先要曉得雌激素有三種，分泌的時期和作用有點不同，雖然是以略為難懂的專有名詞和符號標示，卻會用在荷爾蒙值的檢查結果上，所以只要事先記住就會派上用場。
這兩種數值是了解自己更年期的線索
懷疑身體狀況因為女性荷爾蒙的波動而變差時，就要在婦科抽血檢查「女性荷爾蒙值」。前面提到的「E2」就會看到從卵巢分泌的雌激素量。另一個指標則是濾泡刺激荷爾蒙的數值，當雌激素不足時，就會從腦下垂體分泌出來，要雌激素「多分泌一點」。只要看到這兩種數值，就會知道現在處於什麼階段。
MEMO：男性也有更年期？
經常有人說男性也有更年期，但那跟女性的更年期不同，因為男性的男性荷爾蒙不會急遽減少。男性的更年期是在40歲男性荷爾蒙開始降低以後，無論什麼年代都有可能發生。症狀則為焦躁或失眠等，與女性的更年期類似。
「睾固酮」並非男性專用！
- 對女性也很重要的男性荷爾蒙
帶來精力！功效女性也滿意
雖然只有男性一成以下的量，但女性也會從卵巢或腎上腺分泌男性荷爾蒙「睾固酮」。停經後，睾固酮就會幫忙雌激素的工作，提高經歷和運動機能，成為認知能力的推手。沒有精神的人不妨也留意一下男性荷爾蒙。
男性荷爾蒙（睾固酮）的角色
- 提高肌肉或骨骼品質
- 保持血管年輕
- 增進平衡感和運動機能
- 提高社會能力
- 提升認知能力
- 提高精力
- 發揮領導能力
- 保持好奇心和競爭心
MEMO：女性體內的男性荷爾蒙也會隨著年齡減少
圖表為比較女性體內女性荷爾蒙與男性荷爾蒙的分泌量。女性荷爾蒙的變動就像雲霄飛車一樣，相形之下，男性荷爾蒙減少得倒很緩慢。不過，兩者在老年期還是會無限趨近於零。
書籍介紹
本文摘錄自《39~63歲・圖解更年期全書：婦科權威＆美容師親身經驗，從荷爾蒙帶你輕鬆了解症狀／療法／舒緩／調理／美容》，墨刻出版
作者：対馬瑠璃子、吉川千明
譯者：李友君
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自己的身體，自己照顧！
一本守護「女性身心健康」的圖解全書，
百張圖表認識「女性荷爾蒙」，擁抱魅力爆棚的第二次成長！
日本婦女的停經年齡約為51歲（台灣為49歲），停經前後的10年間為「更年期」，又被稱為女性的第二次青春期。期間因荷爾蒙產生劇變，容易發生各種身體和精神問題，書中講述許多女性荷爾蒙的相關常識，跟著專家們一同迎接更年期前後突然出現的身心變化！
兩大專家帶領入門
書中內容根據日本婦科權威醫師「對馬瑠璃子」，以及美容師・更年期諮詢師「吉川千明」，共同舉辦超過145期的「女性荷爾蒙講座」為經驗基礎，引用最新的研究結果，融合易於理解的說明。
「女性荷爾蒙」基礎認識
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專家向讀者介紹更年期困擾的成因、對策、可能伴隨的疾病，提供相對應的舒緩解方，讓更年期不再是個困擾，助你迎接第二段的美好人生。
學習觀察自己的身體
透過醫師提供的「自我檢測表」，逐步檢視症狀，再結合專家們建議的護理方法，緩解身體或是心理的不適感受。
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在身體面臨不同變化時（停經或是更年期），要如何檢視或保養自己的身心，像是外觀的美容問題、私密處困擾；或是考慮提前使用「荷爾蒙補充療法」；抑或從其他的個案中找到有益的幫助，成功度過更年期。
本書特色
- 日本女性荷爾蒙權威婦產科醫師Ｘ美容師・更年期諮詢師合著，具一定專業性。
- 從停經前後到更年期後婦女可能遇到的困擾，各種疑難雜症都能獲得解答。
- 從基礎知識、居家保健、心理調適，到荷爾蒙補充療法要點等面面俱到。
- 百張圖表和插圖解說，閱讀輕鬆不吃力。
- 解說的文字風格輕鬆好讀，貼近讀者需求。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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我們想讓你知道的是
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