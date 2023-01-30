美中頻頻就「香港問題」唇槍舌劍，布林肯訪中前夕拜登宣布延長援港措施

美國政府在布林肯即將訪華之際宣布延長援港措施，美中兩國近日頻頻就香港問題「唇槍舌劍」。

美國總統拜登1月26日簽署備忘錄，延長身在當地香港人的「延遲強制離境」（Deferred Enforced Departure，DED）計劃24個月，至2025年2月屆滿。

合資格人士除了原本受惠的港人外，也將擴大至有關措施最初公布日2021年8月5日之後入境美國的港人，他們簽證過期後可逗留至少兩年，以免被遣返回港。

該計劃最初給予身在美國的港人18個月的延期離境待遇，容許期間申請就業許可，有關安排原訂今年2月5日到期，據估計已有近4000名身在美國的香港人受惠。

拜登表示，美國外交策略的核心是在世界各地捍衛民主和促進人權，延長有關計劃是「向被奪走自由的港人提供避風港，可以促進美國在該地區的利益」，並強調美國會繼續堅定支持香港人。

Photo Credit: Reuters / BBC News 1月26日當天，白宮舉行了農曆新年招待會，圖為美國總統拜登在觀看中國舞獅表演。

白宮聲明表示，中國政府在2020年6月單方面實施香港《國安法》後，港人在《基本法》及《中英聯合聲明》保障的權利和自由受到北京方面侵蝕，並持續損害香港的自治及僅餘的民主進程，限制學術自由和打擊傳媒自由。

聲明又指，2020年6月至今，香港至少有150名反對派政治人物和示威者面對有政治動機的香港《國安法》相關控罪，目前有超過1200名政治犯，過萬人因為參與反政府示威遭起訴，以上種種都是充分的外交政策理由以延長計劃。

位於美國華盛頓的一家無黨派非政府組織「香港民主委員會」（HKDC）等多個港人團體對該備忘錄表示歡迎，但指該計劃只屬臨時措施，呼籲美國國會研究長期方案，例如提供「P-2」難民身份或臨時保護身份（TPS）。

根據該備忘錄，有關寬限並不包括在公布日後自願返回香港或中國的人，也不適用於在美國被判犯有重罪或兩項以上輕罪、被《移民與國籍法案》規定不得入境或應遣返者，以及被確定不符合美國利益、對公共安全構成威脅、對美國外交政策嚴重不利者等。

中國駐美使館斥「險惡用心」

這次備忘錄公布的時機，適逢美國國務卿布林肯將在2月初首次訪問中國之前。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇批評，拜登政府此舉進一步暴露美國破壞香港穩定和遏制中國發展的「險惡用心」，敦促美國停止干涉香港事務。

中國外交部駐港公署批評美方「操弄簽證政策，為外逃反中亂港分子提供避風港，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心」，又指美方借機詆譭香港法治和人權狀況，惡意攻擊香港《國安法》，蓄意干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本凖則，表示強烈不滿和堅決反對。

香港特區政府也發表聲明指，堅決反對美國政府對香港《國安法》作出毫無事實根據的蓄意抹黑，「美國政府明言所謂備忘錄的最新舉措基於其外交政策利益，充分顯露出險惡用心和霸凌野蠻」，強烈敦促美方停止干涉香港特區事務。

過去兩年1.5萬美國人離港

近日美國官員頻頻就香港問題發聲，新任美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May），1月25日晚在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）線上論壇發表上任後首個公開演說，他批評北京上月對香港《國安法》釋法，擴大香港行政當局影響法庭案件的權力，且不受司法機構監管，恐進一步削弱司法獨立。

梅儒瑞說，很多香港人不支持嚴苛對待《壹傳媒》創辦人黎智英和其他政治犯，指美方會繼續發聲批評北京和香港當局「破壞香港高度自治的行徑」。

他又指，過去兩年共有1萬5000名美國人因為不同原因離港，以2019數據統計佔了在港美國整體人口約兩成，不少企業已將總部或關鍵人員遷出香港，未來在港企業將面對在中國內地營商的風險。

被問到美國是否干預香港事務時，他強調目前仍有數萬美國人在港生活，1300間美國公司在港，投資以百億美元計，因此美國是持份者，對香港問題發聲並非「干預」。

對此，中國外交部駐港特派員公署發聲明譴責梅儒瑞幹「吃飯砸鍋」的勾當，「不斷詆譭香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，只能暴露其亂港遏華的險惡用心，必將會被鐵一般地事實狠狠打臉」，又強調香港《國安法》護國安、保家安、得民心，已成為香港繁榮穩定的「守護神」。

香港特區政府也發表近3000字的聲明，批評梅儒瑞對香港《國安法》的失實和無理指控是「無事生非，危言聳聽」，指該法律讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復，而全國人大常委會根據《中華人民共和國憲法》和香港《國安法》的相關規定行使解釋權，是「一國兩制」下的重要一環，體現了法治原則。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航