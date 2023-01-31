要賺多少錢才能感覺幸福快樂？研究發現「年收入447萬」可能是個分水嶺
我們想讓你知道的是
收入增加與幸福感上升二者之間呈「對數」（ logarithmic）關係。例如，在這裡它意味著，如果收入從2萬英鎊（約等於新台幣74萬5000元）翻到4萬英鎊 ，那就必須要再增加一倍到8萬，才能體會到同樣的幸福感，而且還必須不斷增加，才能維持同樣的幸福回報。
賺錢越多越開心似乎很容易理解，但是，英國廣播公司BBC廣播四台理財節目《錢箱》（Money Box）的主持人亞當．肖（Adam Shaw）發現，一旦人的基本需求得到滿足後，事情可能會出現令人驚奇地轉變。我們對收入、債務以及損失的情感關係，是複雜而微妙的。
為理清金錢與幸福之間關係的方方面面，亞當特意邀請了兩位專家：牛津大學經濟與行為科學教授伊曼紐爾．德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）和慈善機構「幸福行動」（Action for Happiness）的負責人馬克．威廉姆森（Mark Williamson），做客他的專題節目。
以下是他們對幸福如何與財富掛鉤的一些發現。
越富有，金錢對幸福的影響就越小
毫無疑問，金錢是萬能的，尤其是在危機時刻。正如德內夫教授所說，「金錢能讓人能過上體面生活。」
然而，收入增加與幸福感上升二者之間呈「對數」（ logarithmic）關係。例如，在這裡它意味著，如果收入從2萬英鎊（約等於新台幣74萬5000元）翻到4萬英鎊 ，那就必須要再增加一倍到8萬，才能體會到同樣的幸福感，而且還必須不斷增加，才能維持同樣的幸福回報。
12萬英鎊效果「最好」？
儘管金錢和幸福之間是對數關係，但這裡也有一個警告。研究顯示，試圖不斷增加薪水可能是在浪費時間，至少在每年收入超過12萬英鎊（約新台幣447萬）以上是這樣。雖然許多人無法賺到這麼多薪水，但確實達到這一收入水平的人會經歷一個德內夫教授所說的「平穩期」 （「plateau」），超過這個水平後，「不再能測量出更多金錢與生活滿意度之間值得重視的顯著關係。」
幸福不完全與收入有關
不可否認，人們需要滿足基本需求：食物、住所、保暖等等。但在此之後，除了收入以外，還有一系列因素對幸福感有重要影響。
「幸福行動」負責人威廉姆森指出了一些影響生活質量的因素。它們包括在社區中培養良好人際關係（家人、朋友、單位同事），從成為「超越自我」的一部分中獲得意義。它可以通過各種形式來實現（比如，從個人層面或是做義工），應對生活「突發事件」的彈性以及自主權 - 掌握人生選擇 - 並不總是一定與金錢掛鉤的。
英國國家統計局利用其中一些因素來計算英國的整體幸福水平，它比試圖利用GDP（國內生產總值）方法來推算更直接。
北歐國家由於相對更平等因此更幸福
德內夫教授是聯合國《世界幸福報告》的作者之一。北歐國家一直排在該報告的榜首。他認為強大的社交網絡、為人們提供「一種心理安全感」的福利國家，以及對政府稅收計劃的信任都是北歐國家名列前茅的原因。
德內夫教授說，更加平等的社會是另外一個主要因素。他說，（他們的）不平等程度遠低於包括英國在內的的一些經濟體，這所有一切都意味著，「在我們的報告中，芬蘭或是丹麥國家個人的平均幸福度或是生活滿意度更接近8分，而英國則是大約7分。」
攀比讓人更痛苦
拿自己的財政狀況跟別人相比是人類的天性。經濟學家把它稱之為「零和博弈」，即一人之得即他人之失。亞當稱之為「相對收入」，我們會問：「我比我朋友、鄰居以及我奉為楷模的人更富有還是更貧窮？」
威廉姆森認為，「一旦我們的基本需求得到滿足」，人們可能會情不自禁地進行金錢攀比，並導致「對我們福祉的有害影響」。
在社交媒體的助長下，一些人很容易把自己的生活跟他人做更廣泛的比較。威廉姆森說，「我們經常對自己的生活表現不滿意。因此，要想更開心，關鍵是不要跟人比，不僅是攀比金錢，而是生活的方方面面。」
損失錢比賺錢更令人痛心
賺更多錢時，情感回報逐漸減少，但當我們失去金錢時則正相反。
行為經濟學中把它稱為損失規避（loss aversion），它已經在各種研究中被衡量過多次。德內夫教授舉例說，如果把某人一年中損失了1000英鎊與賺了1000英鎊相比，「（人們）對失去這一收入或是購買力的福祉敏感度是賺到同等收入的兩倍。」
還債關鍵在過程
關於金錢的另外一個有趣心理怪癖是，有時還清部分債務反而比全部了結債務更令人滿足。
這一說法是由亞當的一位聽眾格雷姆提出來的。他在郵件中說，看到自己房屋抵押貸款數量減少「令人興奮」。但當他收到來自親屬的饋贈並可以開始領退休金了，意味著他可以完全還清貸款時，他承認那沒有帶來如他之前所想象的那種幸福感。
「我感覺很空虛。現在沒有理財夢想或目標了。我很想念它。」
選擇少消費、多快樂
雖然節省和拒絕奢侈往往是一種必要的犧牲，但它也可以是一種有意和賦權的行為，它能讓人選擇做一些對他們來說更有意義的事。
一位來自英國曼徹斯特、名叫巴里的聽眾說，他正在兼顧自己的職業生涯與為無家可歸者工作之間的選擇，最初是作為志願者，之後得到了一個低薪職位。巴里最後決定選擇後者。
他說，「我有意識地決定盡量減少消費開銷，同時，盡量減少我必須做的有償工作時間。」
對威廉姆斯來說，巴里是「更多人有意識的選擇『我知道什麼對我更重要，我想花更多時間做一些我真正關心的事』」的代表。
威廉姆斯說，「我認為這實際上是做出明智人生選擇的好模式。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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