美國加州再傳槍擊案，比佛利山豪宅聚會現場3死4傷，警方追查嫌犯資訊
我們想讓你知道的是
美國加州又傳槍擊案，地點位於洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）的一處短期租屋，造成至少3人死亡、4人受傷。洛杉磯警方表示，目前還不清楚嫌犯身分。
（中央社）美國加州比佛利山附近一處豪宅今天有3人遭射殺身亡，另外4人受傷。警方形容案發現場是一個短期租屋，當時在辦某種聚會。
綜合《法新》和《美聯社》報導，事發於當地時間凌晨2時30分左右，警方趕赴洛杉磯班乃狄克峽谷（Benedict Canyon）一處豪宅時，在案發現場外的一輛車內發現3人的遺體。
另外4人正在醫院救治，其中2人傷勢危急。
加州才剛發生2起大規模槍擊案，共奪走18條人命。最新這起血案發生在比佛利山（Beverly Hills）以及貝艾爾區（Bel Air）之間，當地有著價值數百萬美元的豪宅並可飽覽洛杉磯壯麗的天際線。
《洛杉磯時報（Los Angeles Times）》報導，偵辦這起攻擊案的警探表示，事發在一處「短期租約住宅」之中。
旅宿訂房平台Airbnb的資料顯示，位於槍擊案發現場附近、但與本案無關的住宅一個週末要價可上看1萬美元（約新台幣30.6萬元）。
今天發生槍擊案的住宅並未列在Airbnb網站之中。
警方表示，案發現場事發時有某種聚會。
洛杉磯警察局的波里漢（Bruce Borihanh）告訴媒體說：「我們目前稱之為聚會，直到我們可以對案發現場的人士進行訊問、釐清這場聚會的本質為止。」
他同時表示目前沒有嫌疑人的資訊，並說：「調查人員也將逐戶訪查，尋找更多的監視畫面或證物，以還原事發經過以及行凶動機。」
根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國2022年釀成至少4人喪生或受傷的大規模槍擊事件的次數，連續第3年達600起以上。
新聞來源
延伸閱讀
- 德州小學槍擊案後：俄亥俄州通過法案給教師配槍，培訓時間從728小時縮減到24小時
- 加拿大宣布槍枝管制新法，凍結全境買賣、進口與轉讓，反對派批走私非法槍械、無證持槍才是核心問題
- 美國校園槍擊案的啟示：在校被霸凌、在家被忽視，孤寂憤世的青少年從攻擊武器中找到自信
- 19名警察在走廊上等待：德州官員說不立即攻堅是「錯誤決定」，教室內不斷傳來求救電話
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。