美曼非斯市黑人遭警毆打致死影片曝光：全美多城爆示威，5名涉案警員遭解僱並被控二級謀殺罪
我們想讓你知道的是
美國田納西州曼菲斯市黑人男子尼可斯（Tyre Nichols）遭5名黑人警察毆打致死，當地警方週五（27日）公布事發影片後，全美至少9座城市舉行示威，譴責警察執法過當並要求改革。
美國田納西州曼菲斯市一名黑人男子尼可斯（Tyre Nichols）本月初遭5名非裔警員毆打致死，引發軒然大波，5名涉案警察遭撤職並以二級謀殺罪起訴。曼菲斯警方週五（27日）晚間公布警察隨身攝影機錄下的影像，其中尼可斯在4分鐘內遭拳打腳踢至少9次。畫面公布後，全美多個城市皆爆發示威抗議。
因涉嫌魯莽駕駛而遭警方毆打，送醫3天後不治
據《CNN》報導，事發於1月7日晚間8:30左右，29歲的尼可斯因涉嫌魯莽駕駛而遭警方盤查。並在試圖逃跑後與警方爆發衝突，最終尼可斯遭到5名員警圍毆，送醫3天後不治。
警方表示，救護車在尼可斯抱怨呼吸急促後抵達現場，而他隨後被送往附近的一家醫院治療。1月10日，田納西州調查局宣布尼可斯在與警方的暴力事件中受傷死亡。
從釋出的影片中可見，幾名警員反覆踢尼可斯的頭，並用警棍打他。《衛報》指出，尼可斯在遭襲擊後無法直坐，警方和醫務人員並未進行干預。5名涉案警員被解僱並被指控犯有二級謀殺罪。
全美各地皆爆發示威遊行
綜合《衛報》和《CNN》的報導，週五晚上，抗議者湧上田納西州和阿肯色州的55號州際公路，對影片中曼菲斯警方持續、過度使用武力表示憤怒。
在亞特蘭大、波士頓、巴爾的摩、匹茲堡、鹽湖城、喬治亞州雅典和俄亥俄州哥倫布等城市也可見抗議人潮。曼菲斯市議員Michalyn Easter-Thomas表示，由於警方在先前的類似事件中缺乏問責制度，因此在影片釋出之前，他十分擔心抗議活動會趨於暴力。
他說，昨晚我們在曼菲斯市看到了一種非常和平直接的抗議意識，我認為這是因為我們確實有信心，並希望這次問題能得到解決。
然而，紐約的示威者擠滿了時代廣場，幾名抗議者和警察間爆發小規模衝突。紐約警察局表示，3名示威者被捕，其中1人被看到跳上警車的引擎蓋，打破了擋風玻璃。
拜登：美國有色人種的創傷，應視為沉重提醒
《ABC News》引述尼可斯的繼父Rodney Well的說法表示，這些警察不知道他們所殘酷對待的人有著什麼樣的性格，他們不知道尼可斯是一個如此傑出的公民。我猜他們總是在和罪犯打交道。 但他們不知道尼可斯是多麼受到身邊的人喜愛。
據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）週五也迅速譴責了這段影片，並呼籲和平抗議。他說他就如許多人一樣，在看到尼可斯被毆打致死的可怕影片後感到憤怒和痛苦。並表示創傷再一次的提醒美國社會，這是黑人和有色人種每天經歷的深刻恐懼。
新聞來源
- A timeline of the investigations into Tyre Nichols’ death after a traffic stop and arrest by Memphis police（CNN）
- ‘We’re tired of being beaten’: protesters across US call for justice for Tyre Nichols（The Guardian）
- Calls to ‘demolish and rebuild’ police as Memphis mourns Tyre Nichols（The Guardian）
- Memphis police permanently disband unit tied to deadly beating of Tyre Nichols（CNN）
- ABC News Twitter
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。