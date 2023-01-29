美曼非斯市黑人遭警毆打致死影片曝光：全美多城爆示威，5名涉案警員遭解僱並被控二級謀殺罪

美國田納西州曼菲斯市一名黑人男子尼可斯（Tyre Nichols）本月初遭5名非裔警員毆打致死，引發軒然大波，5名涉案警察遭撤職並以二級謀殺罪起訴。曼菲斯警方週五（27日）晚間公布警察隨身攝影機錄下的影像，其中尼可斯在4分鐘內遭拳打腳踢至少9次。畫面公布後，全美多個城市皆爆發示威抗議。

因涉嫌魯莽駕駛而遭警方毆打，送醫3天後不治

據《CNN》報導，事發於1月7日晚間8:30左右，29歲的尼可斯因涉嫌魯莽駕駛而遭警方盤查。並在試圖逃跑後與警方爆發衝突，最終尼可斯遭到5名員警圍毆，送醫3天後不治。

警方表示，救護車在尼可斯抱怨呼吸急促後抵達現場，而他隨後被送往附近的一家醫院治療。1月10日，田納西州調查局宣布尼可斯在與警方的暴力事件中受傷死亡。

從釋出的影片中可見，幾名警員反覆踢尼可斯的頭，並用警棍打他。《衛報》指出，尼可斯在遭襲擊後無法直坐，警方和醫務人員並未進行干預。5名涉案警員被解僱並被指控犯有二級謀殺罪。

全美各地皆爆發示威遊行

綜合《衛報》和《CNN》的報導，週五晚上，抗議者湧上田納西州和阿肯色州的55號州際公路，對影片中曼菲斯警方持續、過度使用武力表示憤怒。

在亞特蘭大、波士頓、巴爾的摩、匹茲堡、鹽湖城、喬治亞州雅典和俄亥俄州哥倫布等城市也可見抗議人潮。曼菲斯市議員Michalyn Easter-Thomas表示，由於警方在先前的類似事件中缺乏問責制度，因此在影片釋出之前，他十分擔心抗議活動會趨於暴力。

他說，昨晚我們在曼菲斯市看到了一種非常和平直接的抗議意識，我認為這是因為我們確實有信心，並希望這次問題能得到解決。

然而，紐約的示威者擠滿了時代廣場，幾名抗議者和警察間爆發小規模衝突。紐約警察局表示，3名示威者被捕，其中1人被看到跳上警車的引擎蓋，打破了擋風玻璃。

拜登：美國有色人種的創傷，應視為沉重提醒

《ABC News》引述尼可斯的繼父Rodney Well的說法表示，這些警察不知道他們所殘酷對待的人有著什麼樣的性格，他們不知道尼可斯是一個如此傑出的公民。我猜他們總是在和罪犯打交道。 但他們不知道尼可斯是多麼受到身邊的人喜愛。

據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）週五也迅速譴責了這段影片，並呼籲和平抗議。他說他就如許多人一樣，在看到尼可斯被毆打致死的可怕影片後感到憤怒和痛苦。並表示創傷再一次的提醒美國社會，這是黑人和有色人種每天經歷的深刻恐懼。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：葉冠妤

核稿編輯：翁世航