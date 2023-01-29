寒流影響至30日清晨，春節收假國道將湧車潮，高公局建議避開5大易壅塞路段
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今天是春節連假的最後一天，氣象局預報，寒流將持續影響至明天清晨，平地低溫下探6度。另外，預計國道北向將湧入車潮，高公局建議用路人盡量上午出發，並避開包括國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽等5大易壅塞路段。
（中央社）受寒流影響，中央氣象局預報，今天各地天氣仍非常寒冷，但大多晴到多雲。氣象專家吳德榮預測，寒流持續影響至明天清晨，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地低溫6度左右。
氣象局預報，今天仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，白天氣溫略為回升，北部及宜花溫度落在攝氏15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估可以到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，冷空氣已漸減弱，但輻射冷卻加持，部分平地再創此波低溫；截至上午6時43分，平地最低氣溫前3名依序為苗栗縣頭屋鄉4.2度、嘉義縣民雄鄉5.0度，嘉義市東區5.2度。
吳德榮表示，今天至明晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。
至於今天天氣概況，吳德榮指出，大台北及高屏多雲時晴，新竹以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；白天高溫較昨天回升。各地區平地氣溫為北部8至16度，中部5至21度，南部7至24度，東部9至20度。
吳德榮說，明天起至週三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨仍很冷；本島平地最低氣溫亦逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。
他表示，週四相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台灣白天轉涼。週五冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。週六另一波弱冷空氣，水氣移入、降雨明顯。
（中央社）今天是農曆年假最後一天，預計國道北向將湧入車潮，高公局建議用路人盡量上午出發，並避開包括國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽等5大易壅塞路段，預計晚間車潮可望紓解。
高速公路局提醒用路人5大易壅塞路段，除國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口，另國3北向竹山至中興、關西至大溪等，預計今晚6時後全線可恢復正常。
今天是大年初八，也是春節連假的收假日，依照高公局即時路況系統顯示，早上全國道路況皆大致正常，不過國5部分路段已開始湧現車潮。
高公局提醒今天疏導措施包括午後3時至晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口採高乘載管制、單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
根據高公局資料，昨天全日交通量為107.3百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，高公局也預估，今天將有大批返回工作地點的車潮，車流預估將集中在部分觀光景點與省道銜接高速公路段。
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責任編輯：葉冠妤
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。