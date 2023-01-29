寒流影響至30日清晨，春節收假國道將湧車潮，高公局建議避開5大易壅塞路段

（中央社）受寒流影響，中央氣象局預報，今天各地天氣仍非常寒冷，但大多晴到多雲。氣象專家吳德榮預測，寒流持續影響至明天清晨，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地低溫6度左右。

氣象局預報，今天仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，白天氣溫略為回升，北部及宜花溫度落在攝氏15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估可以到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，冷空氣已漸減弱，但輻射冷卻加持，部分平地再創此波低溫；截至上午6時43分，平地最低氣溫前3名依序為苗栗縣頭屋鄉4.2度、嘉義縣民雄鄉5.0度，嘉義市東區5.2度。

吳德榮表示，今天至明晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。

至於今天天氣概況，吳德榮指出，大台北及高屏多雲時晴，新竹以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；白天高溫較昨天回升。各地區平地氣溫為北部8至16度，中部5至21度，南部7至24度，東部9至20度。

吳德榮說，明天起至週三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨仍很冷；本島平地最低氣溫亦逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

他表示，週四相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台灣白天轉涼。週五冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。週六另一波弱冷空氣，水氣移入、降雨明顯。

（中央社）今天是農曆年假最後一天，預計國道北向將湧入車潮，高公局建議用路人盡量上午出發，並避開包括國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽等5大易壅塞路段，預計晚間車潮可望紓解。

高速公路局提醒用路人5大易壅塞路段，除國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口，另國3北向竹山至中興、關西至大溪等，預計今晚6時後全線可恢復正常。

今天是大年初八，也是春節連假的收假日，依照高公局即時路況系統顯示，早上全國道路況皆大致正常，不過國5部分路段已開始湧現車潮。

高公局提醒今天疏導措施包括午後3時至晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口採高乘載管制、單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據高公局資料，昨天全日交通量為107.3百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，高公局也預估，今天將有大批返回工作地點的車潮，車流預估將集中在部分觀光景點與省道銜接高速公路段。

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責任編輯：葉冠妤

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