2023/01/29,
歐洲

前北約將領帕維爾當選捷克總統：視中國為安全威脅，承諾扎根西方世界、消弭政治分歧

前北約將領帕維爾當選捷克總統：視中國為安全威脅，承諾扎根西方世界、消弭政治分歧
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捷克總統大選結果出爐，前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）最終以58.32%的得票率勝出，將於3月初正式就職。

捷克總統決選投票結果於當地時間週六出爐，北大西洋公約組織（NATO）退役將領帕維爾（Petr Pavel）擊敗了身價億萬的前總理巴比斯（Andrej Babis），當選新任總統。外媒指出，他承諾使捷克更牢固地紮根於西方世界，並彌合社會的政治分歧。

兩週前，帕維爾以些微優勢領先於巴比斯，但未能贏得法定的50%選票，因此需要進行決選。《BBC》報導將第二輪決選描繪成寡頭民粹政治和自由民主之間的競爭。選舉期間更不乏假資訊和對候選人的死亡威脅。

《路透社》報導，根據捷克統計局（Czech Statistical Office），各選區87.9%開票結果顯示，61歲的帕維爾贏得了56.9%選票，巴比斯則是43.1%。決選投票的投票率則創下70.2%的歷史新高。衛報指出，這是捷克總統民意調查有史以來最大的票數，反映了全國超過95萬8000張選票。帕維爾的支持者將這一結果譽為自由民主戰勝寡頭民粹主義的勝利。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和巴比斯皆向帕維爾的勝選表示恭喜。此外，同樣公開反對民粹主義的斯洛伐克總統蘇珊娜．查普托娃（Zuzana Caputova）更現身帕維爾的總部表達祝賀，顯示其密切的政治立場。烏克蘭總統弗拉基米爾．澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則在推特上發表祝賀，表示期待未來密切合作。歐盟委員會主席烏蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示對帕維爾堅守歐洲價值的歡迎。

《聯合新聞網》指出，蔡英文總統28日晚間在第一時間代表台灣政府與人民對帕維爾當選人表達誠摯祝賀。表示樂見捷克順利完成總統大選，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係。

帕維爾將於3月接替現任捷克總統齊曼（Milos Zeman）。捷克總統雖然只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命總理、指派中央銀行行長和憲法法官，能推動政策制定，並在外交政策上握有發言權。

齊曼以親中國、俄羅斯和反美立場聞名，在歐洲政壇備受爭議，而帕維爾則是立場親西方，將中國視為安全威脅。綜合《BBC》衛報報導，帕維爾長年致力於使捷克在歐盟紮根，並強烈支持向烏克蘭提供軍事援助，以打擊俄羅斯的入侵。此次，他透過自由的社會政策吸引廣泛支持，尤其是年輕選民，包含支持捷克目前尚未合法的同性婚姻。

帕維爾也於選後向支持者和媒體發表談話，並誓言在嚴重分裂的競選活動後尋求民族團結。 他表示，此次選舉可見真理、尊嚴、尊重和謙遜等價值觀終將獲勝。他說，我們對許多事情有不同的看法，但這並不意味著我們是敵人。我相信真理、尊嚴、尊重是絕大多數人的共同價值觀，值得努力讓它們成為我們生活的一部分，並將之歸還於布拉格城堡和政治。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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