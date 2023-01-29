印度女記者德里街頭實測女性夜歸安全風險，沒等到警車卻引來詢問「價錢」的車輛
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印度跨年一宗酒駕撞死女子的悲劇，引發數百位民眾上街示威，以及外界對夜歸女子人身安全的關注。印度電視台派出11名女記者在首都德里街頭實測，發現儘管德里街頭的監視器、警察巡邏車數量在過去10年間有所增加，女性的安全指數仍非常低。
（中央社）印度跨年一宗酒駕撞死女子並拖行13公里案，再次引發外界對夜歸女子人身安全的關注。印度電視台派出多名女記者在首都德里街頭實測，發現夜歸女性的安全風險不小。
元旦清晨，德里一名騎機車返家的20歲女子遭一輛轎車撞倒捲入車底拖行長達13公里。受害人幾乎全裸、難以辨認。轎車上5人全是年輕男性，落網時有人坦承飲酒，並稱肇事當時知道撞到人。
雖然驗屍報告顯示受害人未被性侵，但肇事者冷血行為仍激起印度民眾公憤，且女子被拖行期間，至少有3輛警車與肇事車輛擦身而過，均未發現異狀，民眾對此也極為不滿。
《今日印度（India Today）》電視台在案發後派出11名女記者，在德里暗夜實地測試，以瞭解夜歸女子的人身安全情況。
根據影片，多名女記者站在較偏遠或路燈較少的路段查看警車巡邏頻率，結果沒等到警車，卻引來一些詢問「價錢」的路過車輛。
另一名女記者則表示，遇到已開過去的車輛又倒車回來，開窗詢問是否要搭便車，即使她已拒絕，但對方仍繼續糾纏，「這是令人憂心的一點」。
還有一名女記者說，雖然過去10年來，德里街頭已裝了許多監視器、警察巡邏車也增至800輛，但實際巡邏及主動關懷夜歸婦女的力道，仍有待加強。
電視台女主播總結，「現在最大的問題是，即使有人停在妳前面表態願意伸出援手，但妳永遠不知道他的真正目的。」
根據印度包容性諮詢機構「虛擬化身」集團（Avtar Group）1月初公布的調查，在人口超過100萬的印度城市當中，對女性最友善的前3大城是清奈（Chennai）、普恩（Pune）和邦加羅爾（Bangalore）。
商業大城孟買（Mumbai）排名第5，德里則遠遠落後，排在第14；調查也發現，整體而言，印度南部的城市比北部的安全。
印度政府多年來推出許多措施保護女性安全，包括在火車與捷運設置婦女專用車廂、為夜歸婦女提供女警護送服務，立法禁止跟蹤女性、禁止工作場所性騷擾、禁止家庭暴力、禁止夜間拘捕及訊問女性以及提供免費法律諮詢等，甚至還禁止在市面上販售鹽酸。
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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。