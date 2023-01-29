2023/01/29,
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紐西蘭最大城奧克蘭暴雨成災破紀錄，15小時內累積75%夏季降雨量，宣布進入緊急狀態

紐西蘭最大城奧克蘭暴雨成災破紀錄，15小時內累積75%夏季降雨量，宣布進入緊急狀態
Photo Credit: GettyImages

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紐西蘭北島的洪災進入第3天，暴雨造成的死亡人數上升到4人，緊急狀況仍未解除。截至目前為止，豪雨已造成土石流、道路坍塌、停電和機場關閉。

綜合《路透社》《BBC》報導，紐西蘭最大城市、擁有160萬人口的奧克蘭（Auckland），27日歷經史上最多的雨量，在短短15小時內就累積了75%的夏季降雨量，引發洪患，至今仍處於緊急狀態。

目前緊急情況的重心已向南移動，位於距離奧克蘭約220公里的懷托摩區（Waitomo District），該地區於昨晚宣布進入緊急狀態。警方在週日表示，暴雨導致多次土石流並造成道路損壞，他們正極力協助該區的交通管理。

紐西蘭氣象局（MetService）警告，北島天氣不見好轉，將持續到週二，密集的降雨可能引發淹水及暴洪。

奧克蘭機場（Auckland Airport）於27日宣布國內與國際航班停飛，至少維持至當地時間週日5點。紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，紐航將於今天恢復起降作業。

奧克蘭應急管理處（AEM）表示，目前已將重點從疏散轉移到雨後的清理工作。然而，他們仍提醒當地居民除非必要，否則不要外出。

上任不到一週的紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）昨天搭乘直升機前往奧克蘭，除了巡視災區外，也向罹難者表示哀悼。他形容這次洪患對奧克蘭的影響是記憶中不曾聽聞的，並感謝緊急服務部門對災難的迅速反應。

此次豪雨打破了奧克蘭的降雨紀錄，奧克蘭機場截至昨天上午9點，24小時累積雨量高達249毫米，超越了1985年創下的161.8毫米。據《紐西蘭先驅報》週六的報導，奧克蘭周圍傳出高達2000多次的呼救電話和70次疏散，數千處房屋仍處停電狀態，而數百處房屋沒有水。

《BBC》引述該國氣候科學機構（NIWA）的說法表示，這是奧克蘭某些地區有史以來最潮溼的一天， 預計在未來至少5天內該市仍要嚴防大雨。氣候專家則呼籲正視氣候變遷和愈發頻繁的洪水事件，並個案探討奧克蘭對於洪患的不足準備。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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