並讀《蒙馬特遺書》與《其後》：學運世代的同性情愛書寫，對當下已通過同婚專法的台灣何有特殊意義？

文：陳鈺欣

知己是碰著面可以拿彼此生命最深刻、最難堪處嘻笑怒罵，

不相見時閉眼又能歷歷看見對方身上每個傷痕；

真正的不忍心吧。——賴香吟跋邱妙津《寂寞的群眾》

一九九六年的夏天末了，我從父親的四門家用汽車上卸下一輛捷安特腳踏車，就這樣搬進台灣大學女生第二宿舍。不久，同寢室的電機系大四學姊借給我一本時報文化出版的紅皮小說，名為《鱷魚手記》（1994）。她說是畢業沒多久、自殺了的台大學姊寫的。日後回想起來，那是我與研究文本《鱷魚手記》的初次相逢，儘管我仍在台中時，報章已開始連載。當時我一心嚮往著椰林大道的精采生活，台北琳琅滿目的藝文活動紛紛向我招手。我既無心理解邱妙津的苦澀文字，又僅僅視之為另一種少年維特的煩惱。

於此同時，生活在九○年代下半頁的台北，不可避免地要閱讀小說：那是蘇偉貞《沉默之島》（1995）、董啟章《安卓珍妮》（1996）。大學二年級，當時的女朋友從外公家訂製的原木書櫃裡，抽出一本嶄新但輕薄的小說集，慎重其事地交在我手上，說：「這是賴香吟《散步到他方》（1997）。」

時序移至二○二二年，繼《其後》（2012）之後，賴香吟以《白色畫像》再次獲得台灣文學獎金典獎首獎；香港導演陳耀成拍攝的邱妙津紀錄片《蒙馬特之愛與死》，在台南「烏山頭影展」播映、《鱷魚手記》與《蒙馬特遺書》翻譯成多國語言出版。《蒙馬特遺書》出版於一九九六年，時年畢業於台灣大學的賴香吟二十七歲，與邱妙津同年；即至《其後》二○一二年出版，賴香吟等學運世代已步入四十歲中年，同輩之人早已在政壇身居要職。

二○一九年台灣同性婚姻專法通過，曾於大二參與野百合學運的文化部長鄭麗君於媒體專訪憶學運、憶留法時期好友邱妙津；二○二○年卸任部長職位後，她參加當年度的台灣同志遊行並受邀上台發言，媒體所下標題為「同志大遊行 鄭麗君向已故作家邱妙津說：我們做到了」。

至此，同志平權嶄露曙光。同志研究雖尚未建制化，但已在文學領域發光發熱。而當年讀不懂《鱷魚手記》的我，接受台灣大學女同志文化研究社的洗禮，逐漸步入了台灣同志文學研究社群，經歷了一個世代的女同性戀文青將《蒙馬特遺書》視為聖經、人人說得一口邱腔的年代。

我將邱妙津《蒙馬特遺書》與賴香吟《其後》書寫中的同性情愛關係，視為前代人的生活再現。若我們是她們世代的延續，我該如何解讀這些文學遺產？除了揭露之外，還能如何在文學研究上達到同情與理解，甚或，共感？它們對當下同性婚姻專法已然通過的台灣，有何特殊意義？

學運世代的同性情愛書寫：透過對知識的辯證，裹藏情感

邱妙津的《蒙馬特遺書》初版於一九九六年，也是在同一年，我在椰林風情BBS按圖索驥敲開了「共四○一」這個密碼：在共同教室偏僻的四樓，尋到了浪達社（台大女同性戀文化研究社）。那日敲開的密碼，日後橫向連結到「壞女兒」BBS、GLAD（Gay & Lesbian Awakening Day），縱向連結到《愛報》、《我們是女同性戀》，還有人手一本的《蒙馬特遺書》。

作為台大浪達過去的參與者，我把《蒙馬特遺書》讀作一則畢業自台灣大學的T留學生青春愛欲辯證，以二十封書信，連綴首尾兩篇見證寫就。敘事時間始自主人翁Zoë巴黎第八大學碩士班求學，師事法國女性主義學者西蘇，至一九九五年至東京探訪碩士班求學的小詠，返回巴黎。在故事裡，絮與Zoë有過婚姻的盟誓，而絮離開了她，情感受挫精神狀態不佳的Zoë飛到東京投靠小詠，幾夜溫存後，回到巴黎蒙馬特，開始寫作遺書。遺憾遺書寫作成為真的「遺書」，作者邱妙津逝世於巴黎。

二○○三年，賴香吟在中時電子報人間副刊發表〈憂鬱貝蒂〉，以第一人稱敘事陳述她與匿名朋友C的同性情感。透過文章中談論到的電影、作家，文青女同志網路瘋傳，指認文章中所提及的C是邱妙津，而〈憂鬱貝蒂〉也於二○一二年正式出版，成為賴香吟自傳體小說《其後》的一章。在《其後》中，賴香吟以第一人稱敘事，描述「我」與朋友「五月」自大學乃至碩士班於東京重逢的友誼，而後五月返回巴黎，自殺早逝於斯。同樣一條時間軸的敘事線，也出現在《蒙馬特遺書》當中，關於兩本小說的互文性，容後討論。《其後》出版隔年，獲頒台灣文學獎金典獎，賴香吟於得獎感言再憶邱妙津與自身於藝術創作的提問、辯證，與和解。

台灣同志研究學者朱偉誠編選《台灣同志小說選》（2005），為台灣同志文學史開先河，在國家文學機構尚未將「同志文學」納入集體身分認同打造時，將之命名為「另類經典」，為文〈台灣同志文學（小說）史論〉。澳洲文化研究學者馬嘉蘭在早先出版於香港的《定位性相：台灣小說、電影與公眾文化中的酷異再現》（2003）亦支持了將邱妙津的作品讀為一個同志文本╱現身的讀法。但我在這篇書評中要拓展的，是將邱妙津的《蒙馬特遺書》與賴香吟的《其後》（2012）並讀，將之視為台灣野百合學運世代的文本，從其中看到學運世代的同性情愛書寫。

賴香吟與邱妙津結識於《台大小說選》（1989）編選之際，七十八學年度的台大學生會長范雲設置「出版委員會」，邀請外文系教授蔡源煌編選小說，集結六位在學台大學生的作品，後因邱妙津已出版個人作品，遂未選入選集。隔年，一九九○年，時值中華民國總統間接選舉，將近六千多名學生在中正紀念堂廣場（今日改名「自由廣場」）集結，被稱為「野百合學運」，由台大女學生范雲擔任總指揮。