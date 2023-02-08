《模仿欲望》：從銷售輪胎轉變為銷售欲望的公司，米其林指南運用的是模仿行銷

文：柏柳康（Luke Burgis）

米其林：欲望的飛輪或枷鎖？

米其林指南是一種媒介，一種欲望的傳遞者，成千上萬的廚師從中尋求認可。自從一九○○年第一本米其林指南出版，米其林兄弟開始轉動欲望的飛輪。

米其林運用的是模仿行銷。如果這間公司可以將自己定位為人們應該去哪些餐廳的欲望榜樣，那麼米其林將從一家銷售輪胎的公司轉變為一家銷售欲望的公司。他們將由康柏電腦變身為蘋果電腦。

在世紀交替時，路上的車子很少。米其林的計畫是根據人們的未來欲望（駕駛汽車）而來。或許，米其林指南的創造者了解欲望的反身性，知道他們可以扮演重要推手，催生他們所押注的欲望。

到了一九二○年，這本指南已成為全國發行量最大的出版刊物之一。而今天，它是備受推崇的印刷刊物之一。

無疑地，米其林指南為數百萬人提供價值，他們用它來尋找難忘的用餐體驗或只是一頓美味的佳餚。一九五五年至一九九九年擔任執行長的法朗斯瓦．米其林（François Michelin）是將人本精神融入商業經營的領導者典範。但是這本指南卻變成米其林裡沒有人想像得到的東西（當然不是在早期想像得到）：一個限制和扼殺欲望的系統。

「你被困在一個可怕的系統中，」塞巴斯蒂安說。「如果你不尊重指南的官方或非官方規範和做法，你就有被降級的風險。這對於餐廳的聲譽、廚師的士氣和整個團隊來說都很可怕。降級就是失敗。」

Photo Credit: 天下文化提供

最少人走的那條路

真相都有歷史。如果不了解我們欲望的歷史，我們就無法了解自己。

當我們坐在塞巴斯蒂安的辦公室交談時，他主動提起自己的故事。「在我小時候，我的房間就在我父母餐廳廚房的正上方。無論是我醒來後、睡覺時，或是整個下午的時間，我都被廚房的聲音給包圍：餐廳裡的服務、從市場運送過來的農產品、工作時間的壓力時刻，還有廚師們在晚上離開時的笑聲。」他對廚房的美好回憶正是這樣形成的。

「我還花很多時間和父母一起在奧布拉克徒步旅行，」他說。「到了選擇職業的時候，我心想，『做一名廚師就表示我可以留在這裡，繼續享受樂趣。』我想到的就是我不想離開我的遊樂場。」

布拉斯故意測試他的欲望。他念中學，就讀一般的教育學程。「我通過經濟學領域的中學畢業考試，以確認我想要的工作是成為一名主廚。我想確定我這樣做不是只為了走好走的路。」他得到了自己需要的確認——在中學時期，成為一名主廚的欲望一直存在，而且不斷增長。當他接受了自己的角色之後，這個欲望還會一次又一次地遇到考驗，但是他可以保持信心，因為他知道自己已經事先檢驗過。

塞巴斯蒂安致力於經營他的家族餐廳。他熱愛烹飪，而且他知道自己要做什麼。「我當時的目標是幫助我的父親獲得並保住米其林三顆星，」他說。

塞巴斯蒂安加入父親的餐廳時，Le Suquet還只有兩顆米其林星。獲得第三顆星至關重要。只有世界一流的餐廳能得到米其林授予第三顆星——根據米其林指南，這些地方值得「進行一次特別的旅程」。

由於Le Suquet地處偏遠，與大多數餐廳相比，這間餐廳更依賴這份榮譽。該指南的星級讓布拉斯家族能夠建立事業基礎，並讓餐廳的名聲遠播。

Le Suquet在一九九九年獲得第三顆星。接下來的十年裡，這間餐廳的聲望和讚譽不斷增長。但就在塞巴斯蒂安於二○○九年正式從父親手中接下這家餐廳後不久，他和妻子發現，米其林系統不再是追求卓越的獎勵，而是壓力和規範的來源。

策略9：測試欲望

不要從表面看欲望。找出欲望帶領你前往的地方。接受相互競爭的欲望，並將它們投射到未來。假設有兩份工作等你選擇：A公司和B公司。如果你有兩天時間做出最終決定，請運用你的想像力，分別與這兩間公司在你的想像裡各花一天時間相處。在第一天，盡可能詳細地想像你在A公司工作的情形，而與該職位相關的欲望如何得到滿足——也許是住在一個新城市，與聰明的人互動，與你的家人距離更近。密切觀察你的情緒以及你的內心所發生的事情。第二天，這一整天的時間，除了想像自己人在B公司以外，你都做跟前一天同樣的事情。然後，做個比較。

測試欲望（尤其是重大的人生選擇，比如是否嫁給某人，或者是否辭掉工作並創辦一家公司）的最終方法，也是做相同的練習，但是你要想像自己是在臨終前做這件事。哪個選擇會讓你更安心？哪個選擇會讓你更焦慮？二○○五年，賈伯斯在史丹佛大學的畢業典禮演講中說道：「死亡很可能是生命最好的發明。它是改變生活的動力。它送走上一代，也為新一代鋪路。」在臨終的床榻前，未為滿足的欲望曝露無遺。現在就將自己送到那裡，而不是等到以後，到時可能為時已晚。

許多精英主廚在進入三星級餐廳的萬神殿後，都感到自己創作的野心受到局限。為了保住星星，一切都變得次要。他們變得更加不願意承擔風險。米其林密探有一定的期許。為什麼要冒險做一些密探可能不喜歡的事？

主廚們知道某些特定的品項是菜單必備項目：當地採購的食物、精緻的乳酪餐車、多樣的甜點、豐富的酒單。密探也期待看到世界級的侍酒師和訓練有素的侍者和工作人員（這些都有代價）。

而餐點只是開始。不是位處大城市的餐廳如果沒有客房，很難獲得米其林的頂級星級。廚師也必須是旅館經營者才能競爭。羅萊夏朵（Relais & Châteaux）精品酒店集團旗下的布拉斯莊園（Maison Bras），在與餐廳相連的建築內設有十一間客房與兩間豪華大套房。