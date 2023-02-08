瓦基《只工作、不上班的自主人生》：懂得放棄的人不是魯蛇，而是贏家
我們想讓你知道的是
我在打造自己的說書事業時，特別是針對「社群平台」這個部分，除了大家常見的Facebook、Instagram之外，有更多是被我放棄的項目。我就是用「放棄框架」的思考方式，放棄（或半放棄）經營以下這些社群。
文：瓦基（莊勝翔）
如何決定是否要放棄？
我們該怎麼決定是否要「放棄一件事情」？我大力推薦英國企業家史蒂・巴特利特（Steven Bartlett）曾經提出的「放棄框架」，透過少數幾個選擇題就可以幫我們做出「放棄」的決定。
懂得放棄的人不是魯蛇，而是贏家。
在經營自媒體的路上，我也是新手，但我秉持做實驗的精神，設定一個「假設」，進行持續且連貫的「執行」，過一陣子再回來「檢查」結果，驗證了我的假設之後，再做出下一個「行動」。
我在打造自己的說書事業時，特別是針對「社群平台」這個部分，除了大家常見的Facebook、Instagram之外，有更多是被我放棄的項目。我就是用「放棄框架」的思考方式，放棄（或半放棄）經營以下這些社群。
在歐美國家，Twitter是政商名人和意見領袖最愛用的發文平台，可是在台灣表現如何呢？我用「自動發文」的機制，在Twitter上面持續發表了接近三年的貼文，至今只累積了150位追蹤者，且沒有發生過任何的讀者互動。不過，因為我用的是自動發文機制，所以基本上我從來不用去管理它，這個成果只是讓我知道，Twitter在台灣還不是一個成氣候的平台。我用放棄框架來思考：
- 正在想是否放棄它？是。
- 為什麼你想放棄它？因為它的效果很差。
- 你相信自己可以把它弄得更好嗎？可以，我能夠邀請讀者前往追蹤和互動，也能在上面發表更符合平台格式的內容。
- 為了把它弄得更好，付出的努力值得嗎？不值得，我的九成觀眾來自台灣，整體使用者習慣都不在Twitter上，投入的努力換不回值得的報酬。
Matters、方格子、Medium
一開始我在這三個平台上也有發文，主要目的有兩個：第一是增加觸及該平台讀者的機會，第二是為我自己架設的「閱讀前哨站」部落格，增加搜尋引擎權重。我後來觀察，會從這三個平台「點擊」回到閱讀前哨站，而且還「訂閱」電子報的轉換率，其實非常低。此外，閱讀前哨站的搜尋權重，已經達到一個很高的水準，凡是書籍心得文章，基本上都在搜尋前三名的位置。綜合上述兩點，我也決定暫停在這些平台上同步發表文章，改以引導讀者回閱讀前哨站或訂閱電子報為主要目標。我用放棄框架來思考：
- 正在想是否放棄它？是。
- 為什麼你想放棄它？因為要花心力維護。
- 這個挑戰是否值得它潛在的報酬？不值得。
YouTube
我在一開始架設部落格的時候，就曾經想過要拍攝說書影片，或者製作成動畫版的影片。但後來我考量到製作影片所需要的時間成本太高，也需要更昂貴的設備和剪輯軟體，因此作罷。直到我創立了Podcast節目「下一本讀什麼」，才重新檢查自己的想法，盤點當時市場上的情況。最後我決定將Podcast說書音頻轉換成靜態版的YouTube影片，這個方式所花費的時間與金錢成本極低，又能夠滿足部分聽眾喜歡用YouTube收聽的需求。我用放棄框架來思考：
- 正在想是否放棄它？是。
- 為什麼你想放棄它？製作影片的時間和金錢成本太高。
- 這個挑戰是否值得它潛在的報酬？值得，因為YouTube是世界第二大的搜尋引擎。我採取「Podcast靜態影片」的方式來解決。
如何決定繼續做下去？
任何一項新的計畫，必須在執行之後定期檢查成效，然後決定下一步的行動。接下來分享一個PDCA成功的案例。
我從2022年開始嘗試一種新的貼文「每日小筆記」，白色背景搭配黑色純文字的150到250字短文筆記。由於有讀者很好奇我每天都做了哪些筆記？我所謂的持續做筆記是什麼意思？所以我就向讀者公布一個新的計畫：「接下來我每天都會貼一則筆記。」除了直接分享我的最新筆記之外，也希望達成長期的複利效應，讓創作的內容可以接觸到更廣大的讀者，對自己也是一個額外的驅動力，讓我保持每天撰寫筆記的習慣。
那麼，執行這個計畫的一個月過後，成效如何呢？檢查實際的數據發現，除了我在社群平台上面的舊發文排程之外，我從2022年3月27日開始每天多發表一篇小筆記，累積28天之後，獲得了下面的成果：
- Facebook：觸及人數增加了85.4%。
- Instagram：觸及人數增加了519.2%。
接著，我進一步分析這兩種社群媒體的差異，因為我在Facebook的貼文數量比較多，所以每日小筆記的貢獻程度，稍微少了一點，但還是帶來了接近一倍的成長。而Instagram的發文數量比較少，所以新增了每日小筆記之後，觸及人數竟然暴增了五倍以上。
這套方法，除了增加社群平台的觸及率之外，對我而言，最有收穫的就是促使我每天都要寫出一些東西，等於是另類的寫作儀式。這使我必須保持文字的敏銳度，持續思考、聯想、探究不同想法之間的關係，讓我保持創作的手感。
當我們透過檢查，發現數據支持了自己的計畫，接下來要做的就是，繼續保持執行的紀律。我始終相信，微小的改變，能帶來巨大的成果。
書籍介紹
本文摘錄自《只工作、不上班的自主人生：人氣podcast製作人瓦基打造夢幻工作的14個行動計畫》，天下文化出版
作者：瓦基（莊勝翔）
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Podcast「下一本讀什麼」、
「閱讀前哨站」站長瓦基首度分享
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。