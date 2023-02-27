陸劇《去有風的地方》：平衡慾望與需要，去追尋那只屬於你「剛剛好」的生活

台灣人對中國的古裝劇並不陌生，從經典歷史劇的《雍正王朝》、《康熙王朝》或宮鬥劇《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》，再到集結更多元素的玄幻劇，都在台灣擁有一定市場，但因兩岸制度差異，對中國時裝劇的背景存在隔閡，如中國的戶籍法規就與台灣相距頗遠，且影響深刻，使台灣觀眾難以立刻帶入情緒感同身受，導致時裝劇在台不甚風行。

但2023年開春陸劇《去有風的地方》卻獨樹一幟，並輕易地跨越了這個藩籬。

去有風的地方，遇見自己

《去有風的地方》劇情很簡單：女主許紅豆（劉亦菲飾），標準的「北漂」，孤身在北京奮鬥多年，因閨密驟逝，大受打擊，辭職赴雲南大理散心沉潛，入住當地民宿「有風小院」，後結識男主謝之遙（李現飾）、小院租客與當地村民，互動間得到治癒，從而反思何為「想要的生活」。

本劇完全沒有多跌宕起伏的劇情，有時甚至就是單純的烹調用餐、安靜的午休繡染，或是晨間小道漫步，湖邊縱馬，深夜仰望銀河，再搭配適時出現的動聽OST，便直接用蒼山洱海的山水，以畫面說故事了。

當然本劇也是群像劇，每位房客都是有故事的人，匯集不得志、失敗、迷惘等等情緒，與當地鄰里親友自身的煩憂交織，激盪出親情、友情、愛情的火花。

但有別於都會的冷漠，小鎮熱情洋溢，除了八卦與謠言隨時風傳外，田園小鎮彷彿帶有魔力，讓人卸下心防，都樂於對陌生人吐露心聲並施以援手，在家長裡短的日常裡，彼此給予，或一茶一飯，或一言一語，只要你細細咀嚼，就能品味出其中的溫柔貼心。

尤其當生活壓力撲面而來，對未來備感迷茫時，小院也從不說什麼，不催促，不打擾，就這樣靜靜地包容著你，輕聲告訴你：「人生有什麼事是過不去的呢？」就這樣一點一點，你心裡的傷痕被撫平，一滴一滴，你積攢了再出發的勇氣。

本劇以「風」意象化生機，寓意人向溫暖的地方流動，尋找幸福甚至重新出發。情節細膩自然，以恰如其分，慢慢來的愜意，試圖讓你在嘗盡生活的不容易後，自在歸零，甚至引導你觸碰理想與夢想，再度思索人生的追求，進而發覺其實潛藏在你內心，足以重新站起來的力量。

感情戲份則甜而不膩，男女主對感情的態度成熟穩重，沒有一方是完全的索求或照顧，願意彼此分擔人生的重量，分明就是時下最受歡迎，剛剛好的「好隊友」。

同時，小鎮並非真正的世外桃源，也會被俗務影響，更必須接軌外面的花花世界，其中的就業、醫療、教育等，無一不是千頭萬緒的難題。劇情便藉由小鎮的美麗與憂愁，訴說人生的選擇，你會知道富貴至極，固然衣食無憂，但沒錢也有沒錢的活法，永遠跟自己比較，雲淡風輕，不忮不求。

全劇就在這般平淡閒適的氛圍中，透出溫暖人心的力量，並憑著美食、美景、美人，讓人嘴角上揚，再添加些幽默橋段，心中頓時有風吹拂，瞬間萬里無雲，最終得以遇見你自己，平心靜氣地與自己對話，認清理想與現實，平衡慾望與需要，去追尋那只屬於你，「剛剛好」的生活。

風吹起背後的故事

不過《去有風的地方》雖以慢步調，治癒系風格深受喜愛，但治癒的背後其實是遭時代撞擊，殘破不堪的身心，與一連串的心碎。

主角許紅豆於北京工作多年，勤勤懇懇，卻還是沒房、沒車、沒對象，面對摯愛閨密離世，哭得撕心裂肺，繼而離職、放空、充電，最後在一個沒人認識自己的所在重新認識了自己，這絕不是放棄人生，而是開始另一場冒險。

這樣的故事橋段，深深擊中整個青壯世代的心聲，許紅豆即便多年深耕，縱使如此努力仍舊買不起北京的一屋一室，甚至還積勞成疾，一方面反應出現代生活壓力之大，經濟條件、人際關係上，每個人都深怕踏空，從此摔了下去，落於人後。另一方面，面對時時刻刻的不安恐懼，當代青年人不免對生活產生懷疑，在隨俗浮沉與忠於自己間擺盪，終究必須沉澱理清頭緒，反思人生，也大為引發共鳴。

此外，雲南是我首次赴中國的旅遊地，對大理風景名勝倍感親切，但老實說當年雖說甚為喜歡雲南的民族風情，不過對洱海的水質不敢恭維，是明顯的雙色，可能有汙染，絕沒有如今劇中的清澈明亮。

但透過本劇熱播，從男女主、村官等官民的言行，也呈現出當前古鎮的發展方針，是能在經濟發展、環境保護、文化保存三者加以平衡。此間不得不提配角大學生村官，雖然非屬公務員，卻潛移默化地為政策辯護，且沒有落入說教的窠臼。這個台灣公務體系未有的制度，希望台灣也能仿效，至少未來青年公務員錄取後應優先分發基層偏遠鄉鎮歷練。

同時，本劇既是2023年新劇，劇情上也切合時代，納入包含金融詐騙、網路霸凌等主題，教育意義正面積極。

加上國際經濟衰退陰影籠罩，全球化供應鏈不復以往，兩岸經貿發展估計都將陷入瓶頸，拉動內需成為重中之重。本劇處在中國疫情解封時刻，根本是強大的雲南旅遊宣傳置入性行銷，已然帶動雲南旅遊業發展，劇情更符合中國當前「主旋律」，諸如青年返鄉、脫貧致富，藉此達成「共同富裕」。

以上種種，都是劇本的精妙之處，才讓本劇贏得熱烈回響。

總會有風來，讓事與願隨

本劇出色地將各種元素「剛剛好」地揉合一起，另闢蹊徑卻牢牢掌握住流量密碼，既順應時代需求，也不忘初心，無論是對生命價值的探討，對人生理想的追求，對美好生活的嚮往，都透過緩慢步調的劇本，與演員們細膩自然演技的畫龍點睛來撫慰人心，更符合我近來的心境。