陸劇《去有風的地方》：平衡慾望與需要，去追尋那只屬於你「剛剛好」的生活
我們想讓你知道的是
主角許紅豆於北京工作多年，勤勤懇懇，卻還是沒房、沒車、沒對象，面對摯愛閨密離世，哭得撕心裂肺，繼而離職、放空、充電，最後在一個沒人認識自己的所在重新認識了自己，這絕不是放棄人生，而是開始另一場冒險。
台灣人對中國的古裝劇並不陌生，從經典歷史劇的《雍正王朝》、《康熙王朝》或宮鬥劇《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》，再到集結更多元素的玄幻劇，都在台灣擁有一定市場，但因兩岸制度差異，對中國時裝劇的背景存在隔閡，如中國的戶籍法規就與台灣相距頗遠，且影響深刻，使台灣觀眾難以立刻帶入情緒感同身受，導致時裝劇在台不甚風行。
但2023年開春陸劇《去有風的地方》卻獨樹一幟，並輕易地跨越了這個藩籬。
去有風的地方，遇見自己
《去有風的地方》劇情很簡單：女主許紅豆（劉亦菲飾），標準的「北漂」，孤身在北京奮鬥多年，因閨密驟逝，大受打擊，辭職赴雲南大理散心沉潛，入住當地民宿「有風小院」，後結識男主謝之遙（李現飾）、小院租客與當地村民，互動間得到治癒，從而反思何為「想要的生活」。
本劇完全沒有多跌宕起伏的劇情，有時甚至就是單純的烹調用餐、安靜的午休繡染，或是晨間小道漫步，湖邊縱馬，深夜仰望銀河，再搭配適時出現的動聽OST，便直接用蒼山洱海的山水，以畫面說故事了。
當然本劇也是群像劇，每位房客都是有故事的人，匯集不得志、失敗、迷惘等等情緒，與當地鄰里親友自身的煩憂交織，激盪出親情、友情、愛情的火花。
但有別於都會的冷漠，小鎮熱情洋溢，除了八卦與謠言隨時風傳外，田園小鎮彷彿帶有魔力，讓人卸下心防，都樂於對陌生人吐露心聲並施以援手，在家長裡短的日常裡，彼此給予，或一茶一飯，或一言一語，只要你細細咀嚼，就能品味出其中的溫柔貼心。
尤其當生活壓力撲面而來，對未來備感迷茫時，小院也從不說什麼，不催促，不打擾，就這樣靜靜地包容著你，輕聲告訴你：「人生有什麼事是過不去的呢？」就這樣一點一點，你心裡的傷痕被撫平，一滴一滴，你積攢了再出發的勇氣。
本劇以「風」意象化生機，寓意人向溫暖的地方流動，尋找幸福甚至重新出發。情節細膩自然，以恰如其分，慢慢來的愜意，試圖讓你在嘗盡生活的不容易後，自在歸零，甚至引導你觸碰理想與夢想，再度思索人生的追求，進而發覺其實潛藏在你內心，足以重新站起來的力量。
感情戲份則甜而不膩，男女主對感情的態度成熟穩重，沒有一方是完全的索求或照顧，願意彼此分擔人生的重量，分明就是時下最受歡迎，剛剛好的「好隊友」。
同時，小鎮並非真正的世外桃源，也會被俗務影響，更必須接軌外面的花花世界，其中的就業、醫療、教育等，無一不是千頭萬緒的難題。劇情便藉由小鎮的美麗與憂愁，訴說人生的選擇，你會知道富貴至極，固然衣食無憂，但沒錢也有沒錢的活法，永遠跟自己比較，雲淡風輕，不忮不求。
全劇就在這般平淡閒適的氛圍中，透出溫暖人心的力量，並憑著美食、美景、美人，讓人嘴角上揚，再添加些幽默橋段，心中頓時有風吹拂，瞬間萬里無雲，最終得以遇見你自己，平心靜氣地與自己對話，認清理想與現實，平衡慾望與需要，去追尋那只屬於你，「剛剛好」的生活。
風吹起背後的故事
不過《去有風的地方》雖以慢步調，治癒系風格深受喜愛，但治癒的背後其實是遭時代撞擊，殘破不堪的身心，與一連串的心碎。
主角許紅豆於北京工作多年，勤勤懇懇，卻還是沒房、沒車、沒對象，面對摯愛閨密離世，哭得撕心裂肺，繼而離職、放空、充電，最後在一個沒人認識自己的所在重新認識了自己，這絕不是放棄人生，而是開始另一場冒險。
這樣的故事橋段，深深擊中整個青壯世代的心聲，許紅豆即便多年深耕，縱使如此努力仍舊買不起北京的一屋一室，甚至還積勞成疾，一方面反應出現代生活壓力之大，經濟條件、人際關係上，每個人都深怕踏空，從此摔了下去，落於人後。另一方面，面對時時刻刻的不安恐懼，當代青年人不免對生活產生懷疑，在隨俗浮沉與忠於自己間擺盪，終究必須沉澱理清頭緒，反思人生，也大為引發共鳴。
此外，雲南是我首次赴中國的旅遊地，對大理風景名勝倍感親切，但老實說當年雖說甚為喜歡雲南的民族風情，不過對洱海的水質不敢恭維，是明顯的雙色，可能有汙染，絕沒有如今劇中的清澈明亮。
但透過本劇熱播，從男女主、村官等官民的言行，也呈現出當前古鎮的發展方針，是能在經濟發展、環境保護、文化保存三者加以平衡。此間不得不提配角大學生村官，雖然非屬公務員，卻潛移默化地為政策辯護，且沒有落入說教的窠臼。這個台灣公務體系未有的制度，希望台灣也能仿效，至少未來青年公務員錄取後應優先分發基層偏遠鄉鎮歷練。
同時，本劇既是2023年新劇，劇情上也切合時代，納入包含金融詐騙、網路霸凌等主題，教育意義正面積極。
加上國際經濟衰退陰影籠罩，全球化供應鏈不復以往，兩岸經貿發展估計都將陷入瓶頸，拉動內需成為重中之重。本劇處在中國疫情解封時刻，根本是強大的雲南旅遊宣傳置入性行銷，已然帶動雲南旅遊業發展，劇情更符合中國當前「主旋律」，諸如青年返鄉、脫貧致富，藉此達成「共同富裕」。
以上種種，都是劇本的精妙之處，才讓本劇贏得熱烈回響。
總會有風來，讓事與願隨
本劇出色地將各種元素「剛剛好」地揉合一起，另闢蹊徑卻牢牢掌握住流量密碼，既順應時代需求，也不忘初心，無論是對生命價值的探討，對人生理想的追求，對美好生活的嚮往，都透過緩慢步調的劇本，與演員們細膩自然演技的畫龍點睛來撫慰人心，更符合我近來的心境。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料