《心經超圖解》：何謂「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」？

文：宮坂宥洪（監修）

色不異空

「所有的物質都是空」到底是什麼意思？

經文：色不異空

意思：色與空性無異

在般若心經之中，觀自在菩薩總共喚了「舍利子啊」三次。漢譯省略了最後的呼喚，但在原典的確是呼喚了三次，所以傳授的內容也可分成三大部分。

最初的部分是觀自在菩薩對於「五蘊皆空」的說明。所謂的五蘊就是先前提到的「色」、「受」、「想」、「行」、「識」，而觀自在菩薩以比喻的方式說明這一切都是「空」。

誇張的說明未表達真正的意義

觀自在菩薩先提到參透了「吾身由五蘊組成」，接著又提到祂參透了「這五蘊皆是空」。這裡所謂的「色」，就是組成「吾身」的元素之一，也就是「屬物質的身體」，也泛指整個物質界。

我們所見的一切都可稱為「色」，而這些物質「除了是空之外，別無其他」，換言之觀自在菩薩的意思是「色＝所有物質＝空」。

大部分的人聽到「空」都會想到「無」，但如此一來，就會解釋成「所有的物質都是無」，反而讓人無法了解這句話的意思。

有些解說般若心經的書籍會以「若覺得物質存在，它就存在；若覺得物質不存在，它就不存在」這種誇張的方式說明，但實際的意思並非如此。

要了解這句話的關鍵字在於右頁「意思」之處提及的「空性」。

空不異色

般若心經的「空」就是「空性」的意思

經文：空不異色

意思：空性與色無異

「色不異空」倒過來說，就是這裡的「空不異色」。觀自在菩薩在說完所有的物質與「空」無異〈相同〉之後，為了進一步說明，又提到「空」與所有的物質無異〈相同〉，這似乎讓人越聽越困惑。

將「空」比喻成「無」，正是讓人感到困惑的根源，因為「空」並非「無」。

空性是「有空間」的意思

假設你眼前有一個沒裝水的杯子，此時這個杯子是「空的」，但不代表「沒有〈無〉這個杯子」。「杯子是空的」與「沒有杯子」是兩回事。

這就是空與無的差異。在印度，會將杯子裡面沒有水這件事形容成「杯子裡面無水」。

如果杯子裡面有水，那麼杯子就是「水的場所」，如果杯子裡面沒水，那麼杯子就是「沒有水的場所」，換言之，這個「沒有○○的場所」就是「空」。

「杯子是空的」代表杯子有「空」這個性質，而這個性質又稱為「空性」，所以可說成「空的杯子有空性」。其實若根據原典解釋，般若心經裡的「空」就是所謂的「空性」。

其實我們可將空性想像成「 空間」，而「空的杯子有空間」，這種說法也應該比較容易了解。

如此一來，這部分的意思就是「物質界有空間」。雖然這種解釋還是有點難以理解，不過請大家先想像觀自在菩薩從四樓看到的風景，繼續閱讀後續的經文。

Photo Credit: 墨刻出版

色即是空

佛教最特別的概念就是「空」色即是空

經文：色即是空

意思：色也就是空

「色即是空」是眾所皆知的詞彙，就算是對佛教沒興趣的人，應該也都聽過才對。

這句話是非常具有存在感的金句，但在般若心經之中，不過是前面的「五蘊皆空」的補述，而且就意思來看，只是在強調前面的「色不異空、空不異色」，重述「色等於空」這個意思而已。

不過從一再複述這點來看，不難發現「空」這個概念有多麼重要。讓我們繼續說明「空」這個概念。

因為有空間，所以水才能進入，兩者是密不可分的

在印度的宗教史之中，佛教的「空」是最為獨特的概念。其實「空」在印度是四處可見的詞彙，印度人也是從這個詞彙導出被譽為數學有史以來最大發現的數字「零」。另一方面，印度佛教也將「空」視為瞑想的極地。

前一節提到「空就是空性〈空這個性質〉」，也提到可將「空」視為「空間」，那麼「色〈所有的物質〉＝空間」又是什麼意思呢？

若沿用前面的比喻，那就是杯子若無空性〈空間〉，就沒有水能夠進入的餘地，所以在杯子之中，水與空性是密不可分的關係。

因此，沒有空性就沒有水，而沒有水，空性就毫無意義可言。能正確描述物質與空性的相關性的正是「色即是空」這句話。

Photo Credit: 墨刻出版

空即是色

每一層樓都有不同的風景

經文：空即是色

意思：空也就是色

「空即是色」就是「色即是空」倒過來說的句子，這點應該不需多做解釋對吧。簡單來說，這句話的意思就是「杯子裡面若沒有空間，水就無法於杯子之中存在。反之，如果沒有裝水〈或是其他東西〉，空間就毫無意義可言。這意味著，任何具有形體之物都與空性〈空間〉密不可分」讓我們進一步思考這到底是什麼意思。

對自己的執著是「痛苦」的根源

在般若心經之中，抵達建築物最上層〈四樓〉的觀自在菩薩以比喻的方式說明自己看到了什麼風景，而這棟建築物正是「我們」自己。

一樓是自我還沒形成的「幼兒」樓層。二樓則是自我已經形成的普通大人樓層，也就是所謂的「俗世」樓層。三樓是小乘佛教的樓層，也是舍利子的樓層。最後的四樓則是觀自在菩薩抵達的樓層，屬於大乘佛教的樓層。

對眾生來說，「建立自我」是非常重要的事，但是當眾生抵達二樓，就會出現「對自我的執著」，「苦」便隨之而生。三樓則是「明白自我不過是由五蘊組成」的樓層。

至於更上一層樓的四樓則可看到「連五蘊都只是空〈空性、空間〉」的風景。「色即是空」這個知名的部分就是在描述這個風景。

不過，般若心經並未否定從一樓、二樓、三樓看到的風景，因為沒有下方的樓層，就沒有上方的樓層，所以每一層樓都有自己的風景，眾生只能一層一層往上爬。

Photo Credit: 墨刻出版

書籍介紹

本文摘錄自《心經超圖解：看圖就懂，史上最強般若智慧解析》，墨刻出版