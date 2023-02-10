《心經超圖解》：何謂「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」？
我們想讓你知道的是
《心經》全經文僅262個字、53個句子，字字句句無不蘊藏著古人的智慧，儘管人們不斷頌讀、寫經，但真正認識心經，並理解其中道理的人卻少之又少，因此《心經超圖解》可說是一本簡易型攻略本，作者儘可能地遵循原意，將生澀難懂的經文以豐富活潑的圖文呈現，引領讀者以更輕鬆的方式走入心經的宇宙。
文：宮坂宥洪（監修）
色不異空
- 「所有的物質都是空」到底是什麼意思？
經文：色不異空
意思：色與空性無異
在般若心經之中，觀自在菩薩總共喚了「舍利子啊」三次。漢譯省略了最後的呼喚，但在原典的確是呼喚了三次，所以傳授的內容也可分成三大部分。
最初的部分是觀自在菩薩對於「五蘊皆空」的說明。所謂的五蘊就是先前提到的「色」、「受」、「想」、「行」、「識」，而觀自在菩薩以比喻的方式說明這一切都是「空」。
誇張的說明未表達真正的意義
觀自在菩薩先提到參透了「吾身由五蘊組成」，接著又提到祂參透了「這五蘊皆是空」。這裡所謂的「色」，就是組成「吾身」的元素之一，也就是「屬物質的身體」，也泛指整個物質界。
我們所見的一切都可稱為「色」，而這些物質「除了是空之外，別無其他」，換言之觀自在菩薩的意思是「色＝所有物質＝空」。
大部分的人聽到「空」都會想到「無」，但如此一來，就會解釋成「所有的物質都是無」，反而讓人無法了解這句話的意思。
有些解說般若心經的書籍會以「若覺得物質存在，它就存在；若覺得物質不存在，它就不存在」這種誇張的方式說明，但實際的意思並非如此。
要了解這句話的關鍵字在於右頁「意思」之處提及的「空性」。
空不異色
- 般若心經的「空」就是「空性」的意思
經文：空不異色
意思：空性與色無異
「色不異空」倒過來說，就是這裡的「空不異色」。觀自在菩薩在說完所有的物質與「空」無異〈相同〉之後，為了進一步說明，又提到「空」與所有的物質無異〈相同〉，這似乎讓人越聽越困惑。
將「空」比喻成「無」，正是讓人感到困惑的根源，因為「空」並非「無」。
空性是「有空間」的意思
假設你眼前有一個沒裝水的杯子，此時這個杯子是「空的」，但不代表「沒有〈無〉這個杯子」。「杯子是空的」與「沒有杯子」是兩回事。
這就是空與無的差異。在印度，會將杯子裡面沒有水這件事形容成「杯子裡面無水」。
如果杯子裡面有水，那麼杯子就是「水的場所」，如果杯子裡面沒水，那麼杯子就是「沒有水的場所」，換言之，這個「沒有○○的場所」就是「空」。
「杯子是空的」代表杯子有「空」這個性質，而這個性質又稱為「空性」，所以可說成「空的杯子有空性」。其實若根據原典解釋，般若心經裡的「空」就是所謂的「空性」。
其實我們可將空性想像成「 空間」，而「空的杯子有空間」，這種說法也應該比較容易了解。
如此一來，這部分的意思就是「物質界有空間」。雖然這種解釋還是有點難以理解，不過請大家先想像觀自在菩薩從四樓看到的風景，繼續閱讀後續的經文。
色即是空
- 佛教最特別的概念就是「空」色即是空
經文：色即是空
意思：色也就是空
「色即是空」是眾所皆知的詞彙，就算是對佛教沒興趣的人，應該也都聽過才對。
這句話是非常具有存在感的金句，但在般若心經之中，不過是前面的「五蘊皆空」的補述，而且就意思來看，只是在強調前面的「色不異空、空不異色」，重述「色等於空」這個意思而已。
不過從一再複述這點來看，不難發現「空」這個概念有多麼重要。讓我們繼續說明「空」這個概念。
因為有空間，所以水才能進入，兩者是密不可分的
在印度的宗教史之中，佛教的「空」是最為獨特的概念。其實「空」在印度是四處可見的詞彙，印度人也是從這個詞彙導出被譽為數學有史以來最大發現的數字「零」。另一方面，印度佛教也將「空」視為瞑想的極地。
前一節提到「空就是空性〈空這個性質〉」，也提到可將「空」視為「空間」，那麼「色〈所有的物質〉＝空間」又是什麼意思呢？
若沿用前面的比喻，那就是杯子若無空性〈空間〉，就沒有水能夠進入的餘地，所以在杯子之中，水與空性是密不可分的關係。
因此，沒有空性就沒有水，而沒有水，空性就毫無意義可言。能正確描述物質與空性的相關性的正是「色即是空」這句話。
空即是色
- 每一層樓都有不同的風景
經文：空即是色
意思：空也就是色
「空即是色」就是「色即是空」倒過來說的句子，這點應該不需多做解釋對吧。簡單來說，這句話的意思就是「杯子裡面若沒有空間，水就無法於杯子之中存在。反之，如果沒有裝水〈或是其他東西〉，空間就毫無意義可言。這意味著，任何具有形體之物都與空性〈空間〉密不可分」讓我們進一步思考這到底是什麼意思。
對自己的執著是「痛苦」的根源
在般若心經之中，抵達建築物最上層〈四樓〉的觀自在菩薩以比喻的方式說明自己看到了什麼風景，而這棟建築物正是「我們」自己。
一樓是自我還沒形成的「幼兒」樓層。二樓則是自我已經形成的普通大人樓層，也就是所謂的「俗世」樓層。三樓是小乘佛教的樓層，也是舍利子的樓層。最後的四樓則是觀自在菩薩抵達的樓層，屬於大乘佛教的樓層。
對眾生來說，「建立自我」是非常重要的事，但是當眾生抵達二樓，就會出現「對自我的執著」，「苦」便隨之而生。三樓則是「明白自我不過是由五蘊組成」的樓層。
至於更上一層樓的四樓則可看到「連五蘊都只是空〈空性、空間〉」的風景。「色即是空」這個知名的部分就是在描述這個風景。
不過，般若心經並未否定從一樓、二樓、三樓看到的風景，因為沒有下方的樓層，就沒有上方的樓層，所以每一層樓都有自己的風景，眾生只能一層一層往上爬。
書籍介紹
本文摘錄自《心經超圖解：看圖就懂，史上最強般若智慧解析》，墨刻出版
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。