2027年台海兵推：中國在軍事之外仍有所不能，台灣除了「廣積糧」還需「深挖洞」

2023年1月,台海問題的震撼彈再起,國際權威智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)公布名為「下一場戰爭的首役」(The First Battle of the Next War)的報告,再度引起各界高度關注台灣生存的現實境遇。

該報告指出,中國可能於2027年有能力對台灣發起軍事行動,其主要觀點與近年來各界提出的報告相似。從五角大廈、蘭德(RAND)和「國際戰略研究所」(IISS)等主流智庫,以及美國參眾兩院的聽證會上都曾指出中國可能具備攻台能力的時間點,同時也強調美國的介入與否,對於台灣成功防衛至關重要。

中國的終極政治目的凌駕軍事考量

中國2027有能力攻台與是否願意攻台,實為應然與實然的問題,軍事上的準備是中國對台「文攻武赫」的必然,如同中國有能力在印度邊境上持續發起衝突,但是不一定要使用先進武器,也可以用木棒來達成政治目的。對中國而言,統一是政治目的,軍事只是手段之一,如果能採取非軍事手段達成目的,實現不戰而勝才是至高的政治勝利。

對於美國而言,最早提出中國採取軍事手段者,多為國防部相關人士,其格局與任務著重於防範中國的軍事挑戰,因此其敘事的基礎來自於對軍事的認識。早在2018年的國會作證中,曾任美國國防部副助理部長的奧赫曼內克(David Ochmanek)指出美國最快於2025年將無法阻止中國入侵,以及2021年的前美軍印太司令戴維森上將(Adm. Philip Davidson)在國會的報告,都是來自於軍事專業的認識。

國際現實限制中國的行動自由

在軍事領域以外,也有著基於國際戰略現實的觀點,對於美國而言,台海兵推只是印太戰略架構下的一部份推演,其上還有著整個國際體系,面對歐亞大陸的地緣情勢變化,美國自有其優先順序。對中國而言同樣如此,台灣問題只是中共成就歷史偉業的工具之一,天秤的另一端優先考量的還是統治的穩定,中國在戰略上的行動自由,相較已是霸權的美國,更為有限。

因此,包括美國智庫「政府監督計畫」(POGO)的研究員葛拉茨(Dan Grazier)和傳統基金會智庫(Heritage Foundation)都曾提出,基於國際貿易活動,中國完全入侵台灣的可能性不大,而是以經貿和外交等非軍事方式壓縮台灣的空間,避免台灣主動分裂出去。在美國和中國的國際秩序的架構之下,軍事的準備是必然,但是仍受到國際戰略的各個層面所牽動。

因此,中國鄰近的北韓導彈試射與核武測試活動,事關核武國家之間的威懾與美國對盟邦的承諾,同樣對台海情勢的變遷有著重要影響。作為不怎麼聽話的盟友,若北韓趁機訛詐事小,倘若趁機擴大半島事端,或是再超越日本的底線,同樣有機會觸發美日安保甚至美韓共同防禦條約的機制。

對中國而言,於東亞地區面臨南北兩線作戰的挑戰,即使手上有三個航空母艦作戰群和戰略導彈部隊也不及應付各方事態。發起武力犯台的先決條件需要淨空的場域太多,南海鄰近的越南和菲律賓也在等待可能的奪島良機。

歐亞安全一體化讓中國內外備受壓力

北約在東亞的地緣合作日漸加深,逐步實現歐亞安全一體化,更使中國的壓力與日俱增。有鑑於日本與英國建構相互駐軍的深層軍事合作機制,以及北約正式將中國視為潛在競爭對手的態勢,若俄國無法於烏克蘭長期牽制北約,或是取得終極勝利,對於中國而言並非武力犯台的合宜局面,台灣與北約之間的軍事和情報合作穩定增長之際,也不排除未來以台灣為美國法律明文的北約級別夥伴身分,作為間接發展安全合作的途徑。

中國在俄烏戰爭的表態呈現保留態度,是為建構自身在國際之間的道德高度,特別是對廣大的「一帶一路」國家表達自身並非侵略者的立場。假使中國武力犯台,第一時間將失去其「全球發展倡議」的政治正當性,同時也將使自身被迫與俄國淪為破壞全球經濟的兩大幫兇,一場俄烏戰爭已讓非洲和東南亞地區將近十億人面對飢餓和通膨問題,中國武力犯台將使自身以往的國際援助帶來的效益和形象化為烏有。

現實能力的限制,使得中國難以在攻台時面面俱到。2027年只是有能力採取軍事行動的起點,換言之是剛好及格的準備,但是對於如何兼顧新竹科學園區和台灣優秀人才等無形資產,未必是軍事準備能顧及的範疇。兩岸統一作為現階段中共領導班子的歷史目標,面對的最大矛盾還不只是能力,而是時不待人,面對統一中國的歷史地位,如何在這些領導人有限的人生歲月尋求最佳的時機,在中共內部,同樣也有著名為「人心」的賽局相互牽制。

從「圍點而不打援」實現事實上孤立台灣

為反制解放軍實現「反介入/區域拒止」(Anti-Access/Area Denial,A2/AD),美國有計畫的分散在西太平洋的軍力和儲備,並且在關島至第一島鏈之間建立島雲式的基地,與日本建立沖繩防衛集團成為一系列化整為零的配套,使得解放軍無法實現以導彈消滅美國大部隊的意圖。

在避免美中兩大核子強權直接衝突的前提下,中國若擴大「反介入/區域拒止」的場域控制能力,未必需要直接以軍力犯台,類似近年中印邊境的緊迫盯人的升級版,也已對美國及盟邦演示。