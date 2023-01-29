經歷3年疫情起落始復常，港人終完未了願解牽掛
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疫情爆發3年，Wendy一直未能帶亡母的骨灰回出生地澳門安葬，直至稍早前入境港澳不需隔離，終於完成心願。去年匆匆移民台灣不能在港過年的張小姐，也可回港與父母度歲解牽掛。
（中央社）疫情爆發3年，Wendy一直未能帶亡母的骨灰回出生地澳門安葬，直至稍早前入境港澳不需隔離，終於完成心願。去年匆匆移民台灣不能在港過年的張小姐，也可回港與父母度歲解牽掛。
港人Wendy的母親於澳門出生，在港生活數十年，2020年2月COVID-19疫情爆發不久，她不幸離世。
「媽媽生前要求，一定要帶她回澳門，與外公一起安葬」，Wendy向中央社說。
她為亡母在港完成出殯及火化儀式後，已準備好帶亡母的骨灰返回澳門安葬，但陸港疫情急劇惡化，澳門突然暫停來往港澳的交通。
Wendy說，澳門就像她另一個家，「數十年來我們都隨時可以前往澳門，從沒想過不能到澳門。」
Wendy無奈地先將母親的骨灰放在香港的殯儀館。3年來香港的疫情起起落落，去年第5波疫情最嚴重，曾單日新增逾5萬例確診，她因此長時間無法到殯儀館拜祭母親。
即使後來往來港澳的交通有限度恢復，但入境澳門後要隔離，一度長達21天，因工作關係，她無法長時間請假。透過「回港易」計劃由澳門回香港也有配額限制，安排不容易。
「3年來都記掛著安葬媽媽的事，也是我的心願」，Wendy說。
她惟有等，每當看到新聞報導入境澳門後的隔離天數減少，如同向心願一步步邁進。
終於，去年12月底澳門跟隨中國大陸的「新10條」，大幅放寬入境防疫限制，入境澳門取消落地核酸檢測及健康碼紅碼安排，除非確診，否則無須居家隔離。Wendy便立即聯絡澳門寺廟方面，準備安葬母親骨灰的事情。
今年1月8日起，入境澳門前需做核酸檢測也取消，往返港澳的交通接近回復正常，Wendy立即預訂酒店及交通，於1月16日前往澳門。
看著手上的車票，Wendy覺得特別珍貴。「終於可以完成心願，安心過農曆新年」，Wendy說，好好安葬母親，也可像以往隨時到澳門，「有一種很強烈復常的感覺」。
除了Wendy，已移民台灣的張小姐今年回港過農曆新年，也不再需要隔離檢疫。
張小姐丈夫有感香港政治環境變化，2021年9月到台灣工作及移民。她向中央社說，當時沒有跟丈夫一起移民台灣，因為不捨得香港，「這是我從小長大生活的地方」。
她與2名兒子繼續留在香港，原來計劃去年3月才赴台，但去年1月香港開始爆發第5波疫情，學校停課，對幼子影響很大。
張小姐的幼子患有自閉症及過度活躍症，當時不能上學及維持正常社交生活，更甚的是，公園也圍上膠條，幼子連玩滑梯盪韆鞦的機會都沒有。
張小姐說，突然有一天，幼子向她說：「媽媽，我要去台灣公園玩」，她頓時情緒崩潰大哭，感到「為何在香港連到公園玩都不可以？只是一個卑微的要求」，決定要盡快赴台。
去年的年廿五，張小姐與2名兒子乘飛機抵台，踏上移民台灣之路。抵台後，先在酒店隔離7天，之後回家一人一室隔離7天。
去年未能在港與父母過年便匆匆離港，張小姐心裡不好受。幸好這個農曆新年終可回港免隔離檢疫，與父母度歲。
張小姐說，如果現在回港仍要在酒店隔離7天或14天，她不會回去。她還記得2021年9月陪伴丈夫來台安頓時 ，在港台酒店隔離共28天，「很辛苦，酒店又貴」。
此前台灣容許入境探親，張小姐的岳母也來台探望他們。這個農曆新年，她可以靈活安排行程，先在台灣一家人吃團圓飯，年初二早上吃完開年飯後，下午與幼子赴機場返港，晚上與她父母吃飯。
復常後，人與人之間沒有阻隔，重建緊密關係。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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