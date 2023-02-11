2022台灣電子書市觀察：電子書店是為了讓讀者在「日常行為改變時仍能繼續方便閱讀」而存在的

我們想讓你知道的是
值得注意的是，讀者的行為改變有極大比例並不來自「有電子書」這件事，而是「很多事都在網路上解決，所以買書閱讀這事最好也可以一併完成」的便利，一如當年許多讀者的購書習慣從實體書店轉到網路書店的原因是「已經有上網習慣」。
文：犁客
終端的使用者／消費者小小的行為更動，可能引發大大的產業變化。舉例來說，某甲從每個月到大賣場買衛生紙回家，變成到購物網站下單要廠商按時寄衛生紙到家裡，對某甲而言，這麼做或許為了節省時間或油資，但更可能是為了方便（平常上網時就可以順便處理掉這類瑣事，不用特地再跑一趟），可是對通路端而言，這就發生了實體通路業績挪移到網路通路的情況。
講這個不是要討論某甲這麼做對不對，而是要說明：倘若單從一個角度看事情，解讀就可能不夠全面。例如從大賣場的角度來看，衛生紙賣得少了可能會有「越來越少人用衛生紙了」、「大家都跑去其他地方買衛生紙了」等等不同解讀方式，而不同解讀方式會指向不同因應策略，但不是每個策略都能發揮效用。換個角度看，對生產端而言，這似乎只是換了個出貨的對象，但兩個通路的營運成本結構並不相同，如果生產端只認為是換了出貨對象，當任一通路因營運狀況而要求生產端在折扣或進退貨條件上調整時，生產端就可能一時難以因應。
而終端使用者／消費者的行為改變，原因很多。
例如2022年2月份俄羅斯入侵烏克蘭之後，《小老百姓的戰場行動守則》衝進Readmoo讀墨電子書3月暢銷榜的第三名，同月份暢銷榜亞軍是《《時代革命》電影訪談錄》，這部紀錄片2022年2月底在台灣上映，香港情勢一直是台灣社會關注的焦點，不過紀錄片獲得的迴響還是比想像得更驚人，從不同角度切入的訪談紀錄因此也與過往所謂的「電影書」不同，成為讀者更全面觀察事件的資料來源。而當月暢銷榜冠軍，則是已經在榜內前幾名佔據好幾個月的《阿共打來怎麼辦》。
前三名暢銷榜書單可以從世界局勢切入解讀——因為俄烏戰事，所以國內讀者更有危機意識，更想理解台灣如果遇到侵略戰爭會是什麼情況、一般老百姓在戰時該怎麼辦，以及香港先前實際面對的鎮壓是怎麼回事。但這個榜單還有其他解讀角度：
《阿共打來怎麼辦》電子書上架前，就已經先做過紙本書的促購活動了，《《時代革命》電影訪談錄》紙本書和紀錄片幾乎同步，電子書只晚了一週左右，但《小老百姓的戰場行動守則》的紙本書其實是2020年出版的，電子版整整遲了一年半才上架——作者具備網路聲量的書、和紙本幾乎同時上架的書，以及不一定即時買得到紙本但覺得有必要快點買的書，讀者都會選擇電子版本。除了電子版本即選即買馬上可讀的特點之外，這樣的選擇同時顯示有越來越多讀者接受電子書、電子書使用者持續增加的趨勢。
這樣的趨勢在可以在Readmoo讀墨2022年的暢銷榜裡清楚看到：幾年前就取得版權、重新翻譯的馬奎斯與昆德拉經典文學作品，終於上架電子版之後馬上成為暢銷書；《流麻溝十五號》、《沉默的遊行》及《瓢蟲》等舊作，電子書明顯反應了因影視改編而帶動的銷量；關於俄國與烏克蘭的書、關於台海情勢及地緣政治的書、關於如何保持身心平衡控制情緒維繫人際關係的書，以及用來暫時逃離現實、放鬆心情、追求刺激和趣味的漫畫及輕小說，在今年的讀墨暢銷榜上也展現了不容忽視的成長。
當然，讀者的行為改變會影響出版社的行為：出版社上架電子書的速度變快了，數量也變大了；而出版社的行為改變也會影響讀者的行為：電子書上架的速度變快數量變大，讀者能選的書更多，買的也就更多。數位化的內容對於知識型書籍及工具書而言相當有利，但其實文學小說讀者對閱讀載體改變一事的彈性也相當大——
比較2022年各大通路年終的暢銷榜，不難發現，除了讀墨之外，大多數通路的文學小說銷售佔比已經明顯下降；《八尺門的辯護人》、《成為怪物以前》等拿下不少獎項的小說，電子版的銷售也優於紙本。而比起功能性明顯的閱讀選擇（例如身心健康或投資理財），文學小說更貼近純粹享受「閱讀」行為的需求，因此，從文學小說類型的佔比來看，更可以確認讀者行為的轉變。
除了加速電子書上架之外，出版社也需重新思考固有的成本結構——過去數十年來，出版的成本是以紙本書印刷成本為基準計算出來的，但近年這套規則在通路的長期折扣、印刷數量的下降、庫存成本的增加等等影響下早已不完全適用；電子書其實會有更大的定價彈性，再考慮到讀者行為的轉變，以及2023年世界紙價將大幅調漲的現實（事實上紙價在近二十年內從沒降過），台灣出版社如何計算及調整自己的出版策略、權衡紙本與電子的比例，將越來越重要。2022年，就有幾本「只做電子版」的書籍取得相當好的銷售成績，尤其是只在讀墨上架的《有種英文模仿術，一旦學過英文馬上用出來》。
值得注意的是，讀者的行為改變有極大比例並不來自「有電子書」這件事，而是「很多事都在網路上解決，所以買書閱讀這事最好也可以一併完成」的便利，一如當年許多讀者的購書習慣從實體書店轉到網路書店的原因是「已經有上網習慣」。電子書店、網路書店不是為了「搶實體書店的讀者」而存在的，而是為了讓讀者在「日常行為改變時仍能繼續方便閱讀」而存在的。綜合觀察2022年的台灣電子書市，除了可以預見台灣讀者將越來越慣於使用電子書的趨勢之外，也指出了台灣出版社如何善用電子書銷售平台、繼續與讀者保持連結的思考課題。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。