蘇貞昌30日率內閣總辭，朱立倫評陳建仁新內閣：很平庸沒有亮點，像是過渡性、看守性內閣

陳建仁團隊3天內成型，蘇貞昌30日率內閣總辭

（中央社）準閣揆陳建仁昨（29）日公布第3波內閣名單，在3天內就讓內閣成型，政務副首長今天將一併公布，內政部政務次長可望由台鹽董事長吳容輝接任、勞動部政務次長可望由總統府前副秘書長李俊俋接任；行政院長蘇貞昌預定今天舉行臨時行政院會率內閣總辭，31日新舊內閣交接。

總統蔡英文27日舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆，陳建仁隨後展開徵詢事務。

陳建仁當天晚間便公布首波人事名單，院本部部分，副院長為鄭文燦、秘書長由李孟諺留任、政務副秘書長何佩珊續留、發言人為陳宗彥。

另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。

首長部分，有經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會新任主委管碧玲、財政部長莊翠雲、僑務委員會委員長徐佳青、行政院原子能委員會主委張靜文。

徵詢第2天，陳建仁晚間在臉書公布第2波內閣成員名單，包函內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元及數位發展部長唐鳳。

另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。

而攸關總統職權的兩岸國防外交事務首長，陳建仁昨天說，經與蔡總統商討後，確認外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任。

另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺將由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。

由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。

內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。

陳建仁內閣，朱立倫：很像是看守性

（中央社）前副總統陳建仁將接任行政院長。國民黨主席朱立倫昨天表示，這個內閣很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。

總統蔡英文27日宣布，前副總統陳建仁將接任行政院長。朱立倫昨天參加「鴻兔迎春 幸福溫馨，新住民家庭回娘家團拜」活動，會前，他接受媒體聯訪，對於陳建仁新內閣的看法。

Photo Credit: 中央社 國民黨主席朱立倫（中，灰西裝外套）29日到台中參加「鴻兔迎春幸福溫馨，新住民家庭回娘家團拜」活動，拱手向現場民眾拜年。

朱立倫表示，這個內閣很平庸，沒有特色、亮點，很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。

媒體問，國民黨2024總統大選佈局，朱立倫是否會親自上陣以及黨內立委初選是否採取全民調。

對此，朱立倫指出，現在還在過農曆新年，明天會有團拜，全面努力3月4日南投立委補選。國民黨會一步一腳印，全黨團結努力，團結一致，無私無我，放下自我，以大局為重。

他說，2024的立委、總統參選人提名作業，在南投立委補選後才會討論，朱立倫強調，國民黨堅定立場，會走對的路、提名對的人，共同追求勝選。

媒體又問，國民黨前主席洪秀柱日前與國台辦會面提到「兩岸和平統一」，是否會影響國民黨兩岸的佈局。朱立倫則說，尊重每一名前主席、前輩，國民黨的立場就是捍衛中華民國、維護民主自由，希望兩岸和平，會繼續努力加油，為人民拚好日子就是國民黨最大的目標。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航