蘇貞昌30日率內閣總辭，朱立倫評陳建仁新內閣：很平庸沒有亮點，像是過渡性、看守性內閣
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前副總統陳建仁將接任行政院長，行政院長蘇貞昌預定今天舉行臨時行政院會率內閣總辭，31日新舊內閣交接。國民黨主席朱立倫昨天表示，這個內閣很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。
陳建仁團隊3天內成型，蘇貞昌30日率內閣總辭
（中央社）準閣揆陳建仁昨（29）日公布第3波內閣名單，在3天內就讓內閣成型，政務副首長今天將一併公布，內政部政務次長可望由台鹽董事長吳容輝接任、勞動部政務次長可望由總統府前副秘書長李俊俋接任；行政院長蘇貞昌預定今天舉行臨時行政院會率內閣總辭，31日新舊內閣交接。
總統蔡英文27日舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆，陳建仁隨後展開徵詢事務。
陳建仁當天晚間便公布首波人事名單，院本部部分，副院長為鄭文燦、秘書長由李孟諺留任、政務副秘書長何佩珊續留、發言人為陳宗彥。
另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。
首長部分，有經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會新任主委管碧玲、財政部長莊翠雲、僑務委員會委員長徐佳青、行政院原子能委員會主委張靜文。
徵詢第2天，陳建仁晚間在臉書公布第2波內閣成員名單，包函內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元及數位發展部長唐鳳。
另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。
而攸關總統職權的兩岸國防外交事務首長，陳建仁昨天說，經與蔡總統商討後，確認外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任。
另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺將由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。
由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。
內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。
陳建仁內閣，朱立倫：很像是看守性
（中央社）前副總統陳建仁將接任行政院長。國民黨主席朱立倫昨天表示，這個內閣很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。
總統蔡英文27日宣布，前副總統陳建仁將接任行政院長。朱立倫昨天參加「鴻兔迎春 幸福溫馨，新住民家庭回娘家團拜」活動，會前，他接受媒體聯訪，對於陳建仁新內閣的看法。
朱立倫表示，這個內閣很平庸，沒有特色、亮點，很像是一個過渡性、看守性的內閣，希望新內閣努力加油。
媒體問，國民黨2024總統大選佈局，朱立倫是否會親自上陣以及黨內立委初選是否採取全民調。
對此，朱立倫指出，現在還在過農曆新年，明天會有團拜，全面努力3月4日南投立委補選。國民黨會一步一腳印，全黨團結努力，團結一致，無私無我，放下自我，以大局為重。
他說，2024的立委、總統參選人提名作業，在南投立委補選後才會討論，朱立倫強調，國民黨堅定立場，會走對的路、提名對的人，共同追求勝選。
媒體又問，國民黨前主席洪秀柱日前與國台辦會面提到「兩岸和平統一」，是否會影響國民黨兩岸的佈局。朱立倫則說，尊重每一名前主席、前輩，國民黨的立場就是捍衛中華民國、維護民主自由，希望兩岸和平，會繼續努力加油，為人民拚好日子就是國民黨最大的目標。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。