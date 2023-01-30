喬科維奇澳網封王追平大滿貫賽22座冠軍紀錄，重登世界第1激動落淚：這是我一生最重大的勝利

（中央社）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）昨（29）日擊敗希臘對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），第10次在澳洲公開賽封王，追平大滿貫賽22座冠軍紀錄，並將重登世界排名第1，他心情激動落淚，說這是此生最重大勝利。

喬科維奇去（2022）年因疫苗風波遭澳洲驅逐出境，時隔一年重返墨爾本球場，名列第4種子，一路過關斬將殺進決賽，並順利以6比3、7比6（7/4）和7比6（7/5）擊敗第3種子西西帕斯奪冠。

澳洲網球協會禁止在澳網展示俄羅斯和白俄羅斯的國旗，他的父親老喬科維奇（Srdjan Djokovic）卻在球場與持俄羅斯國旗的球迷合影，影片傳出後引發風波，因此老喬科維奇自準決賽即未到場邊觀戰。

35歲的喬科維奇獲勝封王後先是拍拍自己的鬢角和胸口，接著走到網前和西西帕斯握手，隨即跳上他的球員包廂，他大吼一聲，高舉拳頭，然後擁抱為他加油的母親，控制不住情緒落淚哭泣。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，即使喬科維奇返回自己場邊座位時，他仍以毛巾掩蓋臉部，而電視攝影機錄到他持續哭泣的聲音。

喬科維奇穿著繡有數字22的外套領獎時說：「考量去年沒有參賽而今年捲土重來這種情況，我必須要說，這是我歷來打過的最具挑戰性比賽之一。」

他又說：「我要感謝所有讓我在墨爾本覺得受到歡迎和自在的人。只有我的團隊和家人知道我們在過去4或5週的境遇，因此我可能要說這是我一生最重大的勝利。」

經歷去年的打擊，以及今年帶傷拚戰和父親捲入旗幟風波後，能夠締造第10度在澳網封王新紀錄，對喬科維奇確實意義重大。他如今也22次贏得大滿貫賽冠軍，追平老對頭納達爾（Rafael Nadal）保持的紀錄，還領先瑞士球星費德瑞（Roger Federer）兩次。

此外，目前排名世界第5的喬科維奇將取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），自去年6月以來首度重登世界排名第1。

喬科維奇在澳網的霸業無人能撼動，他至今保持28場不敗佳績，是公開賽時代以來男網最佳紀錄。如此成就連對手也佩服，西西帕斯說：「我要再說一次，喬科維奇是最能激發我實力的人。他是最了不起的網球員。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航