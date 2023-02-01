俄烏戰爭「遊戲改變者」：給烏克蘭的美國M1和德國豹2，與俄國戰車相比強在哪裡？

Photo Credit: EPA / BBC News 美國的M1主戰坦克比俄製坦克速度更快

這場戰爭在本周戲劇性地轉向有利於烏克蘭的那一邊嗎？毫無疑問，這是一個決定性的時刻，西方國家聯盟最終確認，他們願意提供現代化的主戰坦克給基輔。

德國說它將提供豹2坦克（Leopard 2），美國說它將提供M1艾布拉姆斯坦克（M1 Abrams）。英國和波蘭也都做給了具體的承諾，預計其他國家也會跟進。一些評論家將這一動向描述為可能的「遊戲改變者」。

但這真的足以讓烏克蘭贏得這場戰爭嗎？國際戰略研究所（ISS）的高級研究員貝瑞（Ben Barry）告訴BBC，西方提供的坦克將發揮作用。但這位前英國陸軍准將同時警告稱，迄今為止作出的承諾不太可能證明是「決定性的」。

在現代戰爭中，坦克一直是一個關鍵進攻因素：攻破敵人的防線和奪回領土。

有效地使用能讓坦克提供移動火力、防衛、攻擊，甚至發揮突襲的效果。集中一定數量的坦克，可以瓦解敵人的防禦。但坦克也需要炮兵的支持，用以削弱敵人防線，然後在步兵的支持下守住奪回失土。

但歷史告訴我們，單靠坦克並不能贏得戰鬥。

英國人在1917年11月的康布雷戰役（Cambrai Battle）中首次使用了數百輛坦克結束了戰壕戰僵局。起初英軍取得了重大進展，但許多坦克很快就壞損了，德軍的反攻使英國的成果變成了損失。

Photo Credit: BBC News

坦克也可以用於防禦。1940年，在阿拉斯（Arras）撤退的英國和法國軍隊使用它們來拖延納粹的入侵，使英國軍隊隨後得以從敦刻爾克（Dunkirk）撤退。但烏克蘭已明確表示，它想要的武器不僅僅是用來阻擋任何潛在的俄羅斯春季攻勢，而是用來奪回領土，也就是去進攻。

烏克蘭如何利用坦克作為進攻先鋒？

烏克蘭將其額外的坦克分散在超過1000公里的前線是沒有意義的。

為突破俄羅斯防線，烏軍需集中兵力在5至20公里的範圍內。英國陸軍皇家坦克團前上校德-布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）告訴BBC，武器數量對突破防線來說確實十分重要。

在一次重要的進攻行動中，一個裝甲旅通常至少包括70輛坦克。他認為，100多輛來自西方的作戰坦克因此可能會對戰事產生很大影響。因為，若烏克蘭有更多的坦克，軍隊便能嘗試在不同地方同時開展進攻，就像去年在北部和南部那樣。

額外支援

除了坦克，還有烏軍所說的聯合武器調動所需的額外支持。

英國不僅向烏克蘭提供了14輛挑戰者坦克（Challenger），還有30門火炮和裝甲車來運送和保護部隊。這套新的軍事援助還包括掃雷和架橋車輛。換言之，任何進攻行動所需的基本要素。美國還向烏克蘭提供了100多輛布雷德利和斯特賴克裝甲車，德國則提供了40輛馬德步兵戰車-以及坦克。

坦克是矛的尖端，用來在開闊地面上快速移動。

挑戰者2、豹2和M1艾布拉姆斯坦克比大多數俄製坦克更快，在起伏的地形上行進時速超過40公里。但為了迅速佔領地面，並避開任何意外，坦克大隊可能會避開更容易受到攻擊的城市地區。在這場戰爭的早期，俄羅斯嘗試包圍基輔的失敗案例顯示，道路上長長的裝甲縱隊很容易成為目標。

國際戰略研究所的貝瑞向BBC分析，任何先頭攻擊都會尋找敵人弱點。但他同時警告，俄羅斯在過去幾個月裏用戰壕和坦克陷阱加強了防禦陣地。西方的坦克也比俄羅斯的同類坦克重約20公噸。

額外的裝甲提供了更好的保護，但這也意味著坦克可能太重而無法通過一些臨時搭建的橋樑。俄羅斯和烏克蘭都炸毀了橋樑，以減緩對手前進的速度。

曾指揮過一個英國挑戰者坦克中隊的德-布雷頓-戈登解釋，西方製造的坦克的一大優勢是它們能夠在夜間作戰。

Photo Credit: BBC News

夜間瞄凖鏡和熱成像儀（thermal imaging camera）是標凖配置。俄羅斯只有更先進的坦克譬如T-90才具備夜間作戰的能力。在黑暗的掩護下的攻擊也增加了衝擊和先發制人的因素。烏克蘭面臨的最大挑戰將是物流，也就是維持燃料、彈藥和備件的流動。烏克蘭不僅要維護其蘇聯時代的舊軍火庫，還不得不擔心西方提供的日益複雜的武器庫存。

例如，英國的挑戰者2型坦克不使用與豹式和艾布拉姆斯相同的北約標凖彈藥。挑戰者2已不再生產，甚至英國陸軍也不得不從其現有的車隊中拆解一些部件。

貝瑞還告訴BBC，烏克蘭工程師可能熟悉修理柴油發動，就像豹式和挑戰者坦克那些裝備。但他說，美製艾布拉姆斯使用的是更複雜的燃氣輪機發動機，它的燃料消耗量也是德制豹式坦克2倍。

無論如何若西方履行承諾，烏克蘭可能會得到100多輛坦克的支持。這仍遠未達到烏克蘭總軍事指揮官的要求。

Photo Credit: BBC News

2022年10月，瓦萊里．扎魯日尼將軍（General Valerii Zaluzhnyi）曾表示，烏克蘭需要額外的300輛坦克、700輛步兵戰車和500門榴彈炮來完成2023年的進攻計劃。

烏軍可能最終只獲得一半的支援。

訓練也需要時間——及時不能達到幾個月，也需要數周。目前尚不清楚所有這些設備何時到貨。美國表示，31輛 M1艾布拉姆斯坦克可能需要數月才能凖備就緒。烏克蘭也在等待西方回應其對現代戰機的一再要求。因為在地面上進攻的軍隊需要來自空中的保護。

西方官員曾希望烏克蘭最快在今年春天發動攻勢。他們認為現在有一個窗口，俄羅斯正擴大招募和重建其遭受重創的部隊，並補充其日益減少的彈藥供應。