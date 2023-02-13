Photo Credit: Reuters / BBC News 美國國家航空暨太空總署發射SLS火箭升空，執行阿提米絲計畫不載人的太空飛行任務。

一個新的太空秩序正在形成，那就是美國和中國的太空競賽。不過就巨大的太空探索需求而言，即使是超級大國也無法獨立完成所有的太空任務。

太空行動往往被形容為充滿技術挑戰並且耗資巨大，更不用說把人類送到地球以外的地方去工作和生活的目標， 可能就在今後10年之內。再考慮到我們生活在一個分裂的世界，很少有同心協力的國際努力，那麼，這樣宏大的太空目標現實嗎？

美國太空總署已經開始了阿提米絲（Artemis）重返月球的計劃。計劃中的三次發射第一次已經獲得成功。這次不載人的太空飛行對火箭和登月技術進行了測試。第二次的載人發射將把人類帶到之前從未到達過的太空深處。第三次發射將把太空人送上月球、讓他們在月球逗留一星期，進行各種實驗。登月計劃的長期目標是把月球當作飛往火星的跳板。

登月計劃預計耗資930億美元，對美國納稅人來說是一項巨大的投入，特別是當美國經濟面臨緊縮的時候更是如此。

去（2022）年美國審計署在提交給國會的報告中對一項「不現實的發展計劃」提出警告，說它可能會超支，並且說美國太空總署需要讓開支估計變得「更可靠，更透明」。

雖然美國太空總署得到的預算，整體上少於他們要求2023年得到的預算額，但是美國國會目前仍然支持載人太空探索計劃。

中國的天宮號太空站已經在地球軌道進入全部營運階段。中國已經開始了月球和火星探測的太空計劃並且進行了火箭發射。中國計劃在2025年前在月球建立一個無人研究基地，然後在2030年之前把太空人送上月球。

把太空人送上月球之前已經實現，但是下一步的目標是要把人送上火星，這個任務的難度就要大得多。去火星的距離是去月球距離的250倍，目前還沒有任何火箭有能力把太空人送到火星這個紅色星球。

即使科學家找到了發射攜帶大量液體燃料火箭的安全途徑，但是火星大氣稀薄，在上面降落，以及如何讓太空人經過多個月的太空飛行安全返回地球都是巨大的挑戰。

Photo Credit: SPL / BBC News 蘇聯太空人加加林是世界上第一個進入太空的人。

過去超級大國在外層空間展開競賽。美國和蘇聯在1959和1960年代都努力爭奪太空主宰。俄羅斯首先將人送入地球軌道，美國在幾年後第一次把人送上月球。

1970年代迎來了合作的黃金時代，太空合作的高峰就是在1998年發射進入地球軌道的國際太空站。

美國、俄羅斯同其他13個夥伴國家合作建立的國際太空站，現在仍是太空最大的人造結構。太空站不屬於任何國家，但每個國家都要靠其他國家的合作才能操作太空站。

Photo Credit: AFP / BBC News 美國太空人同蘇聯太空人在軌道握手，迎來了兩大超級大國太空合作的黃金時代。

太空站代表著如果國家能擱置分歧共同合作，人類能取得的共同成就。

但是現實往往和理想有差距，尤其是美國阻止中國成為國際太空站的夥伴國，因此中國開始建造自己的太空站。

不久前，在俄烏戰爭開始的兩周內，許多國家停止了同俄羅斯的合作。歐洲太空局（ESA）同俄羅斯的兩次聯合探月行動被取消，尋找火星生命痕跡的火星表面探測器項目也被叫停。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 國際太空站是太空最大的人造物，由15個國家共同建成。

但細究起來國際太空站的合作還在繼續，西方國家同俄羅斯合作維持太空站在軌道上繼續運行。美國人和歐洲人仍然在莫斯科郊外的俄羅斯星城培訓中心接受訓練。

國際太空站在2030年使用壽命到期的時候，會發生什麼事呢？

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）軍事科學團隊空間安全政策研究人員朱麗安娜．綏斯（Juliana Suess）說：現在俄羅斯能夠對夥伴國家提供的幫助已經沒有過去那麼多，他們的技術已經過時。她提到，（俄羅斯）這個第一個進入太空的國家可能成為第一個退出太空的國家。

她說，「如果俄羅斯人在國際太空站壽命結束的時候沒有找到替代辦法，研發自己的太空站，而且就目前看實現上述目標的可能性不大，俄羅斯可能就不會再有載人太空飛行。」

在俄羅斯面臨困難的時候，中國的太空項目正取得迅猛發展。在過去10年當中，中國已經進行了200多次火箭發射，但就太空開支來說，中國還是無法同美國的太空投入相比。

中國很重視夥伴關係能帶來技術和資金。中國邀請那些被禁止參加國際太空站項目的國家參加中國的太空項目，並徵集科學實驗的建議。

Photo Credit: Future Publishing / BBC News 中國的軌道太空站現在已經有太空人入駐，中國對所有國家開放太空站讓他們做科學實驗

億萬富翁的太空投資

太空是我們日常生活的重要組成部分。

我們依賴衛星做天氣預報、通訊、銀行轉帳，更不用說國家用衛星進行偵察活動。地球上面的衛星正在變得越來越多，而且越來越繁忙地運作。在2021年就有約5000顆衛星被發射進入太空。而在20年前，每年發射的衛星約有800個左右。

太空項目耗資巨大，而且技術上充滿了挑戰，沒有一個國家能夠獨自完成這種艱巨任務。這就需要建立新的夥伴合作關係，這時候新湧現出的億萬富翁就變得十分重要。

馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX已經把太空旅客送入地球軌道。這位億萬富豪企業家透過重覆使用火箭降低了發射成本。亞馬遜的老闆傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）也不甘落後，也想建造一個商用的軌道太空站，該太空站被起名為「軌道礁」（Orbital Reef）。

海倫．沙曼（Helen Sharman）是英國第一個太空人，她曾經在1991年登上蘇聯的和平號太空站。她認為私營企業的務實精神，會讓目前的國際太空競爭相形見絀。

她對BBC記者說，「商業化會把全世界的公司聯合在一起。我們不在乎他們在哪裡註冊，重要的是他們能成就什麼，給世界帶來什麼益處。」