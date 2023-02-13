國際太空站在2030年使用壽命到期的時候，會發生什麼事呢？
我們想讓你知道的是
未來太空探索的主要角色還是國家。但是為了應對挑戰，這些國家會聯合成一個單個的集團，互相分享信息，同其他集團進行競爭。太空項目耗資巨大，而且技術上充滿了挑戰，沒有一個國家能夠獨自完成這種艱巨任務。這就需要建立新的夥伴合作關係，這時候新湧現出的億萬富翁就變得十分重要。
一個新的太空秩序正在形成，那就是美國和中國的太空競賽。不過就巨大的太空探索需求而言，即使是超級大國也無法獨立完成所有的太空任務。
太空行動往往被形容為充滿技術挑戰並且耗資巨大，更不用說把人類送到地球以外的地方去工作和生活的目標， 可能就在今後10年之內。再考慮到我們生活在一個分裂的世界，很少有同心協力的國際努力，那麼，這樣宏大的太空目標現實嗎？
美國太空總署已經開始了阿提米絲（Artemis）重返月球的計劃。計劃中的三次發射第一次已經獲得成功。這次不載人的太空飛行對火箭和登月技術進行了測試。第二次的載人發射將把人類帶到之前從未到達過的太空深處。第三次發射將把太空人送上月球、讓他們在月球逗留一星期，進行各種實驗。登月計劃的長期目標是把月球當作飛往火星的跳板。
登月計劃預計耗資930億美元，對美國納稅人來說是一項巨大的投入，特別是當美國經濟面臨緊縮的時候更是如此。
去（2022）年美國審計署在提交給國會的報告中對一項「不現實的發展計劃」提出警告，說它可能會超支，並且說美國太空總署需要讓開支估計變得「更可靠，更透明」。
雖然美國太空總署得到的預算，整體上少於他們要求2023年得到的預算額，但是美國國會目前仍然支持載人太空探索計劃。
中國的天宮號太空站已經在地球軌道進入全部營運階段。中國已經開始了月球和火星探測的太空計劃並且進行了火箭發射。中國計劃在2025年前在月球建立一個無人研究基地，然後在2030年之前把太空人送上月球。
把太空人送上月球之前已經實現，但是下一步的目標是要把人送上火星，這個任務的難度就要大得多。去火星的距離是去月球距離的250倍，目前還沒有任何火箭有能力把太空人送到火星這個紅色星球。
即使科學家找到了發射攜帶大量液體燃料火箭的安全途徑，但是火星大氣稀薄，在上面降落，以及如何讓太空人經過多個月的太空飛行安全返回地球都是巨大的挑戰。
過去超級大國在外層空間展開競賽。美國和蘇聯在1959和1960年代都努力爭奪太空主宰。俄羅斯首先將人送入地球軌道，美國在幾年後第一次把人送上月球。
1970年代迎來了合作的黃金時代，太空合作的高峰就是在1998年發射進入地球軌道的國際太空站。
美國、俄羅斯同其他13個夥伴國家合作建立的國際太空站，現在仍是太空最大的人造結構。太空站不屬於任何國家，但每個國家都要靠其他國家的合作才能操作太空站。
太空站代表著如果國家能擱置分歧共同合作，人類能取得的共同成就。
但是現實往往和理想有差距，尤其是美國阻止中國成為國際太空站的夥伴國，因此中國開始建造自己的太空站。
不久前，在俄烏戰爭開始的兩周內，許多國家停止了同俄羅斯的合作。歐洲太空局（ESA）同俄羅斯的兩次聯合探月行動被取消，尋找火星生命痕跡的火星表面探測器項目也被叫停。
但細究起來國際太空站的合作還在繼續，西方國家同俄羅斯合作維持太空站在軌道上繼續運行。美國人和歐洲人仍然在莫斯科郊外的俄羅斯星城培訓中心接受訓練。
國際太空站在2030年使用壽命到期的時候，會發生什麼事呢？
英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）軍事科學團隊空間安全政策研究人員朱麗安娜．綏斯（Juliana Suess）說：現在俄羅斯能夠對夥伴國家提供的幫助已經沒有過去那麼多，他們的技術已經過時。她提到，（俄羅斯）這個第一個進入太空的國家可能成為第一個退出太空的國家。
她說，「如果俄羅斯人在國際太空站壽命結束的時候沒有找到替代辦法，研發自己的太空站，而且就目前看實現上述目標的可能性不大，俄羅斯可能就不會再有載人太空飛行。」
在俄羅斯面臨困難的時候，中國的太空項目正取得迅猛發展。在過去10年當中，中國已經進行了200多次火箭發射，但就太空開支來說，中國還是無法同美國的太空投入相比。
中國很重視夥伴關係能帶來技術和資金。中國邀請那些被禁止參加國際太空站項目的國家參加中國的太空項目，並徵集科學實驗的建議。
億萬富翁的太空投資
太空是我們日常生活的重要組成部分。
我們依賴衛星做天氣預報、通訊、銀行轉帳，更不用說國家用衛星進行偵察活動。地球上面的衛星正在變得越來越多，而且越來越繁忙地運作。在2021年就有約5000顆衛星被發射進入太空。而在20年前，每年發射的衛星約有800個左右。
太空項目耗資巨大，而且技術上充滿了挑戰，沒有一個國家能夠獨自完成這種艱巨任務。這就需要建立新的夥伴合作關係，這時候新湧現出的億萬富翁就變得十分重要。
馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX已經把太空旅客送入地球軌道。這位億萬富豪企業家透過重覆使用火箭降低了發射成本。亞馬遜的老闆傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）也不甘落後，也想建造一個商用的軌道太空站，該太空站被起名為「軌道礁」（Orbital Reef）。
海倫．沙曼（Helen Sharman）是英國第一個太空人，她曾經在1991年登上蘇聯的和平號太空站。她認為私營企業的務實精神，會讓目前的國際太空競爭相形見絀。
她對BBC記者說，「商業化會把全世界的公司聯合在一起。我們不在乎他們在哪裡註冊，重要的是他們能成就什麼，給世界帶來什麼益處。」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。