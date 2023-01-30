澤倫斯基疾呼需要更多武器抗俄，德國總理蕭茲：不會提供戰機，勿升高衝突風險

烏克蘭東部戰況嚴峻，澤倫斯基疾呼需要更多武器

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間29日）指出，烏克蘭需要新武器和更快的交付速度，以因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰況。

《路透社》報導，澤倫斯基在晚間談話影片中表示：「戰況很嚴峻。巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和頓內次克的其他地區，俄國持續發動攻勢，不斷試圖突破我方防禦。」

他還說：「俄羅斯希望戰爭拖延下去並耗盡我方軍力，所以我們必須讓時間成為我方武器。我們必須加快進展、加速供應，並為烏克蘭提供新的武器選擇。」

英國、德國和美國政府近日陸續同意提供主力戰車給烏克蘭後，澤倫斯基又提出最新呼籲。

澤倫斯基28日表示，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。但美方目前為止仍拒絕提供這種武器。

德國總理蕭茲重申，不會提供戰機給烏克蘭

烏克蘭加強呼籲西方國家供應更多先進武器以協助擊退俄羅斯軍隊侵略之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。

歷經數週激烈辯論和來自盟邦的持續施壓，蕭茲25日才剛同意向烏克蘭運送14輛豹2式戰車（Leopard 2），並允許其他歐洲國家提供他們的豹2式坦克。

蕭茲在接受《每日鏡報》（Tagesspiegel）訪問時表示：「我只能建議，不要在武器系統方面陷入持續的喊價戰。」

蕭茲決定批准提供豹2式戰車時，美國也宣布將援助烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。

烏克蘭總統澤倫斯基感謝柏林當局和華府的援助，但旋即強調烏克蘭需要北大西洋公約組織（NATO）盟邦提供更多重型武器來抵禦俄國軍隊，包括戰機和長程飛彈。

蕭茲則在訪問中警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」，莫斯科當局已經嚴厲譴責西方國家承諾提供主力戰車給烏克蘭的舉動。

他說道：「北約與俄羅斯之間沒有戰爭。我們不會允許這樣的升級。」

蕭茲還提到，繼續跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對話是「有必要的」。兩人之間的上一次通話是在去（2022）年12月初進行。

傭兵組織宣稱控制烏東村莊，烏軍：擊退俄方攻勢

烏克蘭軍方今天宣布擊退俄羅斯對東部頓內次克州布拉霍達特內地區（Blahodatne）的攻擊；俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）則宣稱控制這座村莊。

《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊參謀部在每日上午的報告中提到28日的戰鬥，表示「烏克蘭國防軍部隊在頓內次克州布拉霍達特內地區擊退占領者的攻擊」。

報告還提到，烏軍擊退俄國在頓內次克州另外13個聚落地區的攻勢。

被美國認定為跨國犯罪組織的瓦格納集團昨天在通訊應用程式Telegram表示，旗下部隊已控制布拉霍達特內。

《路透社》無法獨立查證上述消息。

隨著頓內次克州戰事加劇，俄烏兩方確切的接觸線已經難以確認，尤其是在近幾週激戰最烈的巴赫姆特鎮周邊。瓦格納集團曾經倉促宣稱勝利。

烏克蘭方面曾表示，俄國對巴赫姆特的攻勢尚未告終，但是沿當地前線的局勢日益艱困，總統澤倫斯基27日形容當地戰況激烈。

頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄國28日對頓內次克州的攻擊造成4名平民死亡、17人受傷，其中巴赫姆特鎮有1死。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航