澤倫斯基疾呼需要更多武器抗俄，德國總理蕭茲：不會提供戰機，勿升高衝突風險
我們想讓你知道的是
烏克蘭總統澤倫斯基感謝柏林當局和華府的援助，但旋即強調烏克蘭需要北約盟邦提供更多重型武器來抵禦俄國軍隊，包括戰機和長程飛彈，他還說：「俄羅斯希望戰爭拖延下去並耗盡我方軍力，所以我們必須讓時間成為我方武器。我們必須加快進展、加速供應，並為烏克蘭提供新的武器選擇。」
烏克蘭東部戰況嚴峻，澤倫斯基疾呼需要更多武器
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間29日）指出，烏克蘭需要新武器和更快的交付速度，以因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰況。
《路透社》報導，澤倫斯基在晚間談話影片中表示：「戰況很嚴峻。巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和頓內次克的其他地區，俄國持續發動攻勢，不斷試圖突破我方防禦。」
他還說：「俄羅斯希望戰爭拖延下去並耗盡我方軍力，所以我們必須讓時間成為我方武器。我們必須加快進展、加速供應，並為烏克蘭提供新的武器選擇。」
英國、德國和美國政府近日陸續同意提供主力戰車給烏克蘭後，澤倫斯基又提出最新呼籲。
澤倫斯基28日表示，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。但美方目前為止仍拒絕提供這種武器。
德國總理蕭茲重申，不會提供戰機給烏克蘭
烏克蘭加強呼籲西方國家供應更多先進武器以協助擊退俄羅斯軍隊侵略之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。
歷經數週激烈辯論和來自盟邦的持續施壓，蕭茲25日才剛同意向烏克蘭運送14輛豹2式戰車（Leopard 2），並允許其他歐洲國家提供他們的豹2式坦克。
蕭茲在接受《每日鏡報》（Tagesspiegel）訪問時表示：「我只能建議，不要在武器系統方面陷入持續的喊價戰。」
蕭茲決定批准提供豹2式戰車時，美國也宣布將援助烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。
烏克蘭總統澤倫斯基感謝柏林當局和華府的援助，但旋即強調烏克蘭需要北大西洋公約組織（NATO）盟邦提供更多重型武器來抵禦俄國軍隊，包括戰機和長程飛彈。
蕭茲則在訪問中警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」，莫斯科當局已經嚴厲譴責西方國家承諾提供主力戰車給烏克蘭的舉動。
他說道：「北約與俄羅斯之間沒有戰爭。我們不會允許這樣的升級。」
蕭茲還提到，繼續跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對話是「有必要的」。兩人之間的上一次通話是在去（2022）年12月初進行。
傭兵組織宣稱控制烏東村莊，烏軍：擊退俄方攻勢
烏克蘭軍方今天宣布擊退俄羅斯對東部頓內次克州布拉霍達特內地區（Blahodatne）的攻擊；俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）則宣稱控制這座村莊。
《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊參謀部在每日上午的報告中提到28日的戰鬥，表示「烏克蘭國防軍部隊在頓內次克州布拉霍達特內地區擊退占領者的攻擊」。
報告還提到，烏軍擊退俄國在頓內次克州另外13個聚落地區的攻勢。
被美國認定為跨國犯罪組織的瓦格納集團昨天在通訊應用程式Telegram表示，旗下部隊已控制布拉霍達特內。
《路透社》無法獨立查證上述消息。
隨著頓內次克州戰事加劇，俄烏兩方確切的接觸線已經難以確認，尤其是在近幾週激戰最烈的巴赫姆特鎮周邊。瓦格納集團曾經倉促宣稱勝利。
烏克蘭方面曾表示，俄國對巴赫姆特的攻勢尚未告終，但是沿當地前線的局勢日益艱困，總統澤倫斯基27日形容當地戰況激烈。
頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄國28日對頓內次克州的攻擊造成4名平民死亡、17人受傷，其中巴赫姆特鎮有1死。
新聞來源
延伸閱讀
- 美德兩國計畫提供烏克蘭坦克，俄羅斯迅速轟炸能源設施造成11死11傷
- 俄烏戰爭將滿一週年，BBC記者解答2023年俄羅斯入侵的五個關鍵問題
- 「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？
- 歐盟戰略自主能力有多差？要是只依靠歐洲，烏克蘭早就已經不復存在了
- 《世界報》披露保加利亞成烏克蘭救星，透過中間人秘密提供基輔武器、彈藥和柴油
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。