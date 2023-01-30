中國國台辦主任與金門縣長會談，宣布包括金酒在內63家台企食品解禁輸中

陳福海宋濤會談，金酒正式解禁可輸入中國

（中央社）金門縣長陳福海昨（29）日與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤見面後，縣府宣布，中國大陸海關總署正式核准金酒公司「在華註冊編碼」，期盼能為金酒廈門公司業績提升帶來契機。

金門縣政府發布新聞稿表示，金酒公司製造的高粱酒在中國大陸的營銷不僅是陳福海與縣府團隊施政推動的重點，也是許多金門民眾關心的議題，不過金酒在去（2022）年卻碰到了「在華註冊」屢屢卡關的問題。

為此，陳福海多次向兩岸有關單位溝通，並在當選就職前親赴大陸溝通金酒及小三通復航的問題，上任後更就此展開協商爭取。

新聞稿表示，經過金酒公司與縣府團隊不斷努力，在開春時節「在華註冊」卡關問題終於獲得重大突破，從28日起金門高粱酒即可繼續輸往大陸地區，縣府期盼這個好消息能為金酒廈門公司業績提升帶來契機。

陳福海前天率縣府團隊到廈門，昨天上午與才履新的宋濤見面。

Photo Credit: 金門縣政府提供 via 中央社 金門縣長陳福海（左）29日在廈門與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤（右）見面後，宣布中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼。

包含金門酒廠，北京解禁63家台灣食品輸中

（中央社）金門高梁等眾多台灣食品遭禁止進口中國大陸一事備受關注，大陸國台辦昨日表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天透過新聞稿表示，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊信息，影響了產品對大陸出口。近期包括金門酒廠在內的一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光說，陸方對此高度重視、積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊信息，而對於不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

他表示，陸方將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對於部分台灣食品企業註冊信息不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

新聞稿也提到，台灣食品企業因註冊問題無法輸陸後，透過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向對岸轉達訴求，希望盡快獲得註冊。

中國大陸去年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品；中國海關總署去年底並以註冊訊息不完整為由，暫停台灣水產品及加工食品進口。

中國官方2021年4月公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業自2022年起皆須向中國海關總署申請註冊。

Photo Credit: 中央社 大陸國台辦昨（29）日表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。

金酒正式解禁可輸入中國，陸委會：正面看待

（中央社）中國大陸國台辦昨天宣布放行金酒輸陸。陸委會昨晚回應，正面看待此事，並希望陸方不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙。

中國海關總署去年12月以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高梁、台灣啤酒等進口。

金門縣長陳福海昨天上午在廈門與新任的國台辦主任宋濤見面。大陸國台辦隨後宣布，金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

陸委會昨天對此以書面回應，這次中國大陸海關總署核准金門高粱酒註冊編碼，恢復金酒輸陸，「本會正面看待」，希望陸方不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙，並恢復兩岸正常經貿交易秩序。

陸委會也說，去年12月中國大陸以食安註冊訊息不完整為由，暫停金門高粱等產品輸陸，台灣後續已依據中國大陸食品產品新規定向中國大陸海關總署申請註冊，並依循WTO規範及雙邊協議管道，要求中國大陸盡快去除非關稅貿易障礙，保障台灣業者應有的權益。

Photo Credit:金門縣政府提供 via 中央社 金門縣長陳福海（前右3）與國民黨立委陳玉珍（前 右）29日結束24小時廈門訪問行程，中國國台辦主任宋濤（前右2）等人赴五通碼頭送行。

陸委會：多次要求具體說明，但被已讀不回或模糊帶過

（中央社）中國海關總署去年12月宣布暫停多項台灣食品進口，今則宣布63家企業已完成相關要求，等同解禁。對於兩岸溝通，陸委會指，多次要求陸方具體說明，但被已讀不回或模糊帶過。

此外，陸委會也說，還須觀察後續產品實際通關狀況，才能進一步核實台灣產品是否順利輸入到中國大陸。

中國海關總署去年12月以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高梁、台灣啤酒等進口。

今大陸國台辦透過新聞稿宣布，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

國台辦並指，台灣食品企業因註冊問題無法輸陸後，透過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向對岸轉達訴求，「我們對此高度重視，積極處理」。

至於台灣官方與大陸對口單位在此事的溝通狀況，陸委會昨天透過書面回應，政府已多次透過兩岸協議管道，要求陸方具體說明台灣業者應檢附之文件與填寫需求，可惜大陸海關或已讀不回、或以模稜兩可的方式模糊帶過，讓台灣業者無所適從。

陸委會並指，政府掌握國台辦今日所發布的相關訊息，但仍需觀察後續產品實際通關狀況，才能進一步核實台灣產品是否順利輸入中國大陸。

陸委會強調，對於大陸海關這次能否提供具體有效資訊，釐清「註冊不符合要求」、「註冊訊息不完整」、「不規範」的原因，更是台灣關注中國大陸有關部門是否有誠意排除貿易障礙的重點。

陸委會最後指，期待國台辦不論面對的是普通民眾、企業業者還是政治人物，在未來的一年都能發揮高度重視、積極協調的功能，落實解決中國大陸內部從中央至地方，各部門行政不規範、要求不一致、法令不齊備等問題，確實解人民之苦，服人民之務。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航