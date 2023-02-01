台北市已邁入超高齡社會門檻，有房有子女的長輩們為何選擇入住「老人住宅」？

（中央社）年近八旬的林伯伯家住台北市，原本與兒子同住，家人感情和樂，但他仍然申請入住老人住宅，至今已超過1年。林伯伯表示，辛苦一輩子，只希望有自己的時間與空間，才選擇老人住宅。

林伯伯自老伴六年前過世後，曾住過台北市文山區、新北市新店區、基隆市暖暖區的老人公寓，去（2022）年住進台北市公辦民營的中山老人住宅。

他表示，老伴還在的時候，兩個人可以互相照顧，後來只剩下他一個人，兒子、媳婦白天又要上班，獨自在家暗藏隱憂。

林伯伯說，四年多前他在家裡突然感覺天旋地轉，無法站立，還好兒子剛好提早回家，及時將他送醫，原來是腦出血，經過醫生診治後康復，不過，這件事讓他警覺到，獨自在家的風險。

另外，同住的二兒子當時新婚不久，林伯伯希望自己與兒子夫婦都有各自的空間，才想要搬出來住。

林伯伯指出，他住過幾家老人住宅，入住條件都是要有自理能力，不需特別照護，老人住宅24小時都有護理人員可供諮詢，房間內有按鈴或拉繩，一有不對勁，馬上尋求協助。

他表示，和家人同住期間，曾經覺得身體不適，但兒子、媳婦都在上班，他只好自己辛苦的走樓梯下樓，再到巷口搭計程車去醫院；而他住老宅期間發生類似狀況，老宅除了幫他打119，還派員陪同他到醫院，等到兒子接手後才離去。

林伯伯說，住在老人住宅比住在家裡有安全感，而且為家庭打拚一輩子，在這裡有自己的時間與空間，可以看看書、看電影，雖然還是會擔心晚輩工作、課業，但「眼不見為淨」，能多一點的時間留給自己，況且三餐有人打理，自己不用費心。

提到住老宅的缺點，林伯伯認為沒有家人的陪伴還是會寂寞，雖然老人住宅有很多年紀相仿的住友，老宅也會舉辦很多課程與活動，終究比不上家人的親情，所幸家人常常來電聊天，偶爾也會回家「渡假」。

住過幾處老人住宅，林伯伯表示，除了機構的照顧、服務，附近有市場、公園，讓他能夠出來買菜、運動也很重要，離家、市區不要太遠，如此他方便就醫、回家，晚輩也方便過來拜訪他，尋尋覓覓，終於找到中山老人住宅。

Photo Credit: 中央社 台北市超過65歲人口去年超過20％，邁入超高齡社會門檻，不少高齡者選擇到老人住宅居住。中山老人住宅主任賴子鈺表示，希望營造舒適環境，讓長輩有家的感覺。

進到老宅居住等同小型社會，長輩胸襟要放寬

（中央社）台北市超過65歲人口去年超過20％，邁入超高齡社會門檻，不少高齡者選擇到老人住宅居住，比較有伴且能受到照顧。中山老人住宅表示，希望營造舒適環境，讓長輩有家的感覺。

居住在老人住宅的林伯伯一早起床，吃完早餐後從三樓搭電梯下樓，先與社工及住友們打招呼、話家常，隨後散步到附近的松江市場買菜，順便運動；下午參加中山老宅開辦的課程，晚上在自己房間用平板電腦看劇，度過悠閒而充實的一天。

在台北有房子、有子女同住的林伯伯，為了有自己的空間及時間，選擇到老人住宅居住，他的住友有的因為家人都在國外，獨自在台居住，還有夫妻一起來住的。

台北市政府目前委外經營四處老人公寓或老人住宅，包括大龍老人住宅、朱崙老人公寓、中山老人住宅及陽明老人公寓。位於中山區的中山老人住宅成立於民國99年，一樓是老人服務中心及失智社區服務據點，二樓是日照服務中心，三至六樓是老人住宅。

中山老人住宅主任賴子鈺指出，有半數長輩選擇到老宅居住，是希望跟原本同住的晚輩有「距離美」，部分長輩原本獨居，到老人住宅一方面有其他高齡者同住，比較有伴，另一方面是這裡有專業人士照顧，居住比較安心。

目前中山老人住宅以設籍台北市，年滿65歲，未患有失智症，且巴氏量表評估達90分以上，能自理生活者才能入住，配偶可申請同住，但長者離所或離世時，同住的配偶須年滿60歲才能續住。

排隊等候入住的高齡者踴躍，中山老人住宅督導陳淑鈴表示，老宅房間有限，但排隊等候人數，單人房有387人，雙人房有34組，除了上述的條件，她也會觀察長輩跟家屬的態度，要到老宅居住，等於進入小型社會，長輩胸襟要放寬一點，家屬也不能將長輩送到這裡後就置身事外。

老人住宅分布在建築的三至六樓，設備包括視聽室、健身房、運動室等一應俱全。賴子鈺說，中山老人住宅在公共空間營造「家」的感覺，每層樓休憩空間除了放置沙發，還有溫馨的布置，盡量去機構化。

她表示，老宅有督導、兩名社工、五名照護員盡心服務，傾聽長輩的心聲，真正能走入他們的心裡面，找到真正的需求。社工定期依照長輩的需求規劃活動，例如去年發現長輩們下肢肌耐力比較弱，邀請長輩做運動，疫情嚴重時，督導也會開設護理課程讓長輩參加。

陳淑鈴表示，中山老人住宅每個月都會規劃課程讓長輩參與，年節邀請表演團體演出，長輩參與率高，即使疫情嚴峻時，也安排到每一層樓進行快閃活動，讓他們參與。

90多歲的高伯伯日治時期就在這一帶工作，退休後因子女在國外，又發現熟悉的地方已變成老人住宅，便申請入住，10幾年來積極參與課程、創作藝術品，還成為老宅的接待天使，為來訪的客人及新入住的高齡者介紹環境，把這裡當成自己的家。

高伯伯過世後，社工們將他滿屋子的藝術作品布置在老人住宅各處，讓大家一看到就能想起這位熱情又溫暖的老朋友。

中山老人住宅的社工、照護員傾聽長輩的心聲，處理長輩的問題，長輩也會告知自己身體及家人的狀況，互動良好，就像一家人互相信賴、互相依靠。林伯伯說「這就是家的感覺」。