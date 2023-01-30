英國《金融時報》：台海局勢升溫，日本企業紛紛設立新職位加強情報收集

隨著美中緊張局勢升溫，越來越多的日本企業開始加強情報收集，英國《金融時報》29日報導指出，包括三得利、日立、和三菱化學等企業近月都設立了新職位和專門團隊以加強情報收集，工作範圍更明白指出對中國入侵台灣的風險做出預估。

「與歐美企業相比，日本企業對經濟安全和地緣政治風險的反應速度比較慢。」TMI綜合法律事務所律師上野一英（Kazuhide Ueno）指出。不過，隨著日本越來越容易受到美中之間日益緊張關係的影響，有越來越多的日本企業正在加強情報收集。

《金融時報》引述資誠會計事務所（PwC Advisory）去年9月份發布的一份報告，發現日本銷售額超過5000億日圓的上市公司中，有近三分之一在年報中提到「地緣政治」（geopolitics），而一年前這比例只有一成（11%）。

Japanese firms step up intelligence gathering as US-China tensions mount https://t.co/OIZkqe7hl7 — Financial Times (@FT) January 29, 2023

報導指出，日本最大的化學公司三菱化學去年設立了供應鏈首席執行長（chief supply chain officer）一職，負責監督工廠、物流、採購和氣候措施管理方面的風險，該職務還將包括預估未來的地緣政治風險，像是中國入侵台灣。

日本電機公司日立也在去年 任命其財務主管為首席風險管理 執行長，並 成立了危機管理和地緣政治風險的工作小組。而飲料製造商麒麟雖然沒有任命高層，但內部已就 其台灣子公司在中國入侵等突發事件中如何應對展開討論。

上個月，日本三得利挖角三菱商事駐美高層江口豪（Go Eguchi），任命他為該集團第一任的首席 情報總監 。知情人士指出，該集團 併購了 美國金賓威士忌（Jim Beam），曾被警告在一個距離中國太近的國家設立合資企業總部，將受到美國監管方面的挑戰，因此認識到加強情報收集的必要性。

根據上野一英的研究，今年年度報告中提到「經濟安全」的日本公司數量從前一年的11家增加了一倍多，達到27家，「企業因應安全的新措施已經成為了像ESG（環境保護、社會責任及公司治理）一樣判斷一家公司價值的標準」，上野指出。

台海危機何時爆發？美軍方意見分歧

台海何時爆發戰爭，是近期美國軍方最熱的話題之一。27日，一份來自美國空軍四星上將、美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）的內部備忘錄曝光，米尼漢警告說，美國最快恐在兩年後、於2025年與中國爆發衝突，並敦促旗下指揮官在今年推動麾下部隊做好充分的作戰準備。五角大廈證實內容為真，但強調米尼漢將軍的評論不代表五角大廈對中國的看法。

米尼漢的看法不代表五角大廈，但顯示出美國軍方最高階層對中國可能企圖掌控台灣的憂心。米尼漢在備忘錄中指出，美國和台灣2024年都將舉行總統大選，可能為中國創造採取軍事行動的機會。

米尼漢的看法得到美國眾議院外交委員會新任主席、共和黨籍的麥考爾（Mike McCaul）的支持。麥考爾告訴福斯電視網「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目：「我希望他是錯的…但我想他是對的。」麥考爾表示，如果中國無法以不流血方式掌控台灣，那麼「在我看來，他們將會考慮進行軍事入侵。我們得要為此作好準備」。

不過 眾議院軍事委員會主席、民主黨籍的史密斯 （Adam Smith）表示，他不同意 米尼漢 的評估。

史密斯告訴 「福斯週日新聞」 ，與中國開戰「不僅不是無可避免，而且可能性很小」，他說如果採取正確的方法，能夠避免美中之間的衝突，他也強調，「將軍們在說要開戰時，需要非常的謹慎」。

美國前北約盟軍最高司令斯塔夫里迪斯（James Stavridis）28日也在推特上表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進展不利，美國與中國之間發生戰爭的機率在降低。

The job of the military is always to be ready to fight, but in my view, odds of a war with China are decreasing not increasing at the moment. The reason? President Xi is watching the Russian debacle in Ukraine and will likely be more cautious as a result. https://t.co/iwhJ6wI7v5 — Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) January 28, 2023

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月早些時候被問及中國入侵台灣的可能性，他當時表示，他「嚴重懷疑」中國在台灣海峽附近加強軍事活動是北京入侵台灣的跡象。

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核稿編輯：翁世航